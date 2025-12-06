El acuerdo entre Netflix y Warner Bros está lejos de ser seguro

Esta operación cierra un arco inesperado, digno de Hollywood, y consolida el dominio de la industria tecnológica sobre el entretenimiento.

Curiosidades

Internamente en Warner, el proceso de venta operó bajo el nombre clave de Proyecto Sterling, y a los postores se les asignaron alias: Noble para Netflix, Wonder para Warner, Prince para Paramount y Charm para Comcast.

Otro interesado

Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo, y tras haber conseguido más inversiones de Apollo y Arabia Saudita, parecía que sería el número puesto para ganar. El presidente estadounidense, Donald Trump, abogaba públicamente para qué Warner terminará en manos de Paramount, declarando a la prensa "los Ellison son amigos míos".

Calendario apretado

Para mantener el impulso de la subasta, Warner impuso un calendario extremadamente ajustado, dando a los postores días para revisar las condiciones que normalmente tomarían semanas.

"Esto fue tan grande, impactó a tanta gente, que tuvimos que ponernos manos a la obra y no perder el tiempo", declaró una persona cercana al director ejecutivo de Warner Bros.

Durante seis semanas, los integrantes de la junta directiva se vieron obligados a asistir a reuniones de emergencia casi diarias, a sesiones de redacción que duraban toda la noche y a un fin de semana de Acción de Gracias de duras negociaciones.

La subasta llegó a su punto álgido esta semana, con las ofertas finales previstas para el lunes por la mañana. Netflix, Paramount y Comcast presentaron propuestas muy diferentes. El jueves por la noche, tras horas de debate, la junta directiva entró en sesión ejecutiva y emitió un veredicto unánime: aceptar la oferta de Netflix.

Netflix no era el claro favorito

La compañía nunca había intentado un acuerdo de esta magnitud. Pero en la sala de juntas, un factor superó al precio: Netflix había presentado una oferta completa. "Netflix estaba listo para ejecutar este acuerdo en todos los aspectos sustanciales", declaró una persona involucrada en las negociaciones de venta.

Su equipo dedicó 10 días consecutivos a atender cada solicitud, ajustar los acuerdos y acordar una comisión de rescisión de US$5.800 millones una de las mayores registradas. "Minutos después de la votación, se firmaron los contratos", dijo una persona involucrada.

Netflix afirmó que esperaba cerrar el acuerdo en un plazo de 12 a 18 meses. Sin embargo, personas cercanas a los reguladores estadounidenses advirtieron que el proceso podría demorar más, ya que se prevé que la transacción enfrente serios obstáculos antimonopolio.

La fusión de dos de las mayores plataformas de streaming de Estados Unidos probablemente se consideraría anticompetitiva, según una persona cercana a los funcionarios reguladores de Trump.

Si el acuerdo se concreta, Netflix se convertirá en el "Goliat de los servicios de streaming", dijo el analista de Forrester Mike Proulx, calificando el acuerdo como "un cambio radical en la industria del entretenimiento".

Sin embargo, las acciones de Netflix cayeron un 4 por ciento en la apertura del mercado el viernes (06/12) lo que indica que los inversores eran escépticos sobre la compra.

Como fuere la transacción estará sujeta a la aprobación regulatoria. Múltiples informes de prensa, incluyendo uno de Wall Street Journal, indican que el Departamento de Justicia investigará el acuerdo.

image James Cameron

Qué opinó un clásico del cine

Es igualmente probable que la clase creativa de Hollywood esté descontenta con el resultado, con la preocupación por el compromiso de Netflix con el cine y décadas de ansiedad por la empresa tecnológica que trastocó su negocio, que se hizo pública. El venerado director James Cameron declaró que vender Warner a Netflix sería una "pérdida catastrófica" para Hollywood.

Sea cual fuere el resultado, será todo un espectáculo. Sin duda alguna.

Paramount anuncia despidos masivos y desata una ola de incertidumbre El gigante de Time Square compitió en la compra

Términos del acuerdo

El trato, aprobado unánimemente por las juntas directivas de ambas compañías, integra franquicias como Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones y The Sopranos a Netflix, promete sinergias con ahorros anuales y un impacto positivo en ganancias por acción detalla el medio Clarín

Pasada la firma Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. Habló de los objetivos de la empresa “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, declaró

Más adelante señaló

Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos—-con títulos que definen la cultura como Stranger Things , Cazadores de demonios K-Pop y El juego del calamar podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa.

Reacciones en Hollywood

La noticia generó reacciones mixtas. Jason Kilar, exCEO de WarnerMedia, criticó el deal en X, afirmando que "no hay forma más efectiva de reducir la competencia en Hollywood", al limitar entidades vibrantes en producción y distribución.

La Directors Guild of America (DGA) expresó "preocupaciones significativas" y planea reunirse con Netflix. Un consorcio de la industria urge al Congreso de EE.UU. a intervenir, advirtiendo de una posible crisis en el sector si se concreta la compra.

