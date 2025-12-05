Netflix está a punto de comprar Warner Bros Discovery y James Cameron estalló

La fuente consultada agregó que la combinación del alcance global de Netflix y la extensa biblioteca de películas y programas de TV de WBD, incluida la lista de programas de HBO, sería “transformadora”.

Las negociaciones entre productoras

Netflix, Paramount y Comcast pasaron la última semana apresurándose para convencer a la junta de WBD —y, indirectamente, a los reguladores de Washington— de que ofrecieran el camino más claro a seguir.

La puja comenzó en noviembre, y muchos observadores de Hollywood veían a Paramount, liderada por David Ellison y respaldada por su padre multimillonario Larry Ellison, como la favorita.

La oferta de Netflix por la compra de la Warner Bros Discovery

El planteo de la productora contrasta con la oferta de los Ellison, que buscan el control de toda la compañía, incluyendo CNN y Discovery, que WBD actualmente pretende escindir.

Si WBD sigue adelante con Netflix, primero escindiría su negocio de redes como estaba previsto.

El gigante del streaming ha sorprendido a muchos en Hollywood al ofrecer garantías de que seguirá permitiendo que las películas de Warner Bros disfruten de amplios estrenos cinematográficos.

También prometió mantener a WBD operativamente separado, según personas cercanas a las discusiones.

La advertencia de los especialistas antimonopolio

Los especialistas antimonopolio advierten que un acuerdo para combinar dos de las principales plataformas de streaming de Estados Unidos podría ser difícil de aprobar, una preocupación compartida por personas cercanas a los funcionarios reguladores de la administración Trump.

Pero los ejecutivos de Netflix confían en que la competencia por las audiencias es lo suficientemente feroz como para que puedan superar cualquier obstáculo regulatorio.

La bronca de James Cameron

La oferta de Netflix también sigue encontrando una creciente resistencia dentro de Hollywood. James Cameron, el afamado director de Titanic, Terminator y la serie Avatar, advirtió esta semana que vender Warner Bros. al gigante del streaming provocaría una “pérdida catastrófica de valor a largo plazo” para la industria. Otros grandes talentos han expresado una inquietud similar, según personas familiarizadas con las conversaciones.

A pesar de esas tensiones, el director ejecutivo de WBD, David Zaslav, está a favor de una fusión con Netflix, en parte por la promesa de independencia operativa, una consideración crucial mientras busca preservar su influencia en Hollywood, según personas informadas sobre el asunto.

La oferta de Paramount por Netflix

Paramount presentó una oferta ligeramente inferior por WBD, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, el grupo sorprendió a sus rivales al comprometerse a pagar a WBD una indemnización de 5000 millones de dólares si el acuerdo se cierra pero no se concreta, lo que refleja su confianza en que su oferta podría ser aprobada rápidamente por los reguladores.

Personas cercanas a la administración Trump dicen que el presidente estadounidense prefiere una fusión con Paramount, ya que le gusta la idea de que CNN, ahora propiedad de WBD, y CBS, propiedad de Paramount, sean controladas por los Ellison.

Aun así, una adquisición por parte de Paramount presenta complicaciones para Zaslav. Paramount le ha ofrecido al líder de WBD un puesto de codirector ejecutivo en la recién formada compañía, un puesto que no le resulta atractivo, según personas familiarizadas con el asunto. Netflix le permitiría mantener el control exclusivo del estudio Warner. Sin embargo, personas informadas sobre el asunto afirman que la junta directiva de WBD no está principalmente preocupada por el futuro de Zaslav.

Mientras tanto, se considera que Comcast está perdiendo terreno, aunque personas cercanas a la compañía insisten en que sigue “muy presente en la contienda”. Argumentan que el argumento regulatorio para una fusión entre Comcast y Warner Bros. es más claro de lo que se presenta y rechazan la idea de que Trump pueda hundir el acuerdo por animosidad personal.

Bloomberg informó primero que Netflix estaba en conversaciones exclusivas con WBD.

Ellison comenzó a perseguir a WBD solo unas semanas después de cerrar una adquisición de Paramount por 8 mil millones de dólares este año, mientras hace un esfuerzo ambicioso para construir un imperio en Hollywood con el respaldo de su padre, una de las personas más ricas del mundo.

La adquisición de WBD, propietaria del estudio cinematográfico, HBO y franquicias como Harry Potter, DC Comics y Batman, ayudaría a Paramount a competir contra rivales más grandes como Netflix y Amazon.

Cualquier acuerdo transformaría dramáticamente Hollywood, que ha sufrido miles de despidos en los últimos años.

WBD y Paramount no respondieron a las solicitudes de comentarios. Netflix y Comcast declinaron hacer comentarios.

