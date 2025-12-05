TikTok apuesta por Brasil para su nuevo centro de datos pionero en América Latina

Tal es la magnitud del proyecto que el presidente Lula da Silva fue quien lo anunció Fortaleza y destacó que la iniciativa consolidará la infraestructura digital del país y tiene el potencial de atraer nuevos proyectos tecnológicos a la región.

“Este data center será algo extraordinario para el desarrollo tecnológico de este país”, señaló con entusiasmo el mandatario nacional.

Por otro lado, Monica Guise, directora de políticas públicas de TikTok en Brasil, destacó el carácter histórico de esta inversión, que refuerza el dinamismo del mercado digital brasileño.

---------------------

