Donald Trump aumentó la presión sobre Nicolás Maduro y el actual gobierno de Venezuela: "Sabemos dónde viven. Los atacaremos pronto. Vamos a empezar a hacer bombardeos por tierra, también". Trump hace unos minutos en la reunión con su gabinete."
CUENTA REGRESIVA
Donald Trump sobre narcos en Venezuela: "Vamos a atacar a estos hijos de p..a"
"Sabemos dónde viven. Los atacaremos pronto. Vamos a empezar a hacer bombardeos por tierra, también": Donald Trump sobre narcos 'amigos' de Nicolás Maduro.
Le preguntaron a Trump si Maduro se irá, y él respondió: "Lo hará".
Trump insistió en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra carteles del narcotráfico en territorio de Venezuela, tras el operativo contra lanchas en el Mar del Caribe, a las que acusa de transportar drogas.
"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo él a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
Trump ya advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".
Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.
Colombia
Pero no sólo amenazó a Venezuela. Trump también amenazó a Colombia:
“Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”.
En el primero de esos ataques -según el diario The Washington Post, el 02/09/2025, ocurrió un 2do. bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a 2 supervivientes, acción que podría ser investigada como crimen de guerra.
Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, "es una persona extraordinaria".
Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado "miles de vidas" en Estados Unidos.
Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que "no se basa en la verdad".
Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.
---------------------
