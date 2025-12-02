Donald Trump sobre narcos en Venezuela: "Vamos a atacar a estos hijos de p..a"

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Estados Unidos, más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.

Colombia

Pero no sólo amenazó a Venezuela. Trump también amenazó a Colombia:

“Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela”.

Embed | #URGENTE Donald Trump: “Esta gente ha matado a más de 200 mil personas el año pasado... Vamos a eliminar a estos hijos de puta". pic.twitter.com/G80FcfqTW5 — La Derecha Diario (@laderechadiario) December 2, 2025

En el primero de esos ataques -según el diario The Washington Post, el 02/09/2025, ocurrió un 2do. bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a 2 supervivientes, acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, "es una persona extraordinaria".

Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado "miles de vidas" en Estados Unidos.

Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que "no se basa en la verdad".

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.

