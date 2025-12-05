Telefe en tensión por una decisión de Santiago del Moro: "Eso acá no va a pasar"

Santiago Del Moro rompe el molde: compromiso total o afuera

La parte más picante apareció cuando Del Moro comparó, sin nombrarlo pero siendo muy evidente, lo que pasó en MasterChef Celebrity, donde varias figuras tuvieron contratos acotados, como Valentina Cervantes o Maxi López, que entraban y salían según sus compromisos. Ahí, tiró su frase más resonante: "Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso acá no va a pasar".

GH no va a repetir un formato donde el protagonista elige cuándo juega y cuándo no, porque eso le quita la posibilidad a miles que sí quieren vivir la experiencia completa, según Del Moro. Y lo dijo sin filtro, como acostumbra hacerlo cuando se cansa de los rumores: "Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo".

image Santiago Del Moro rechaza el modelo de presencias temporales visto en MasterChef y exige compromiso total. La producción quiere una edición sin arreglos, con participantes dispuestos a jugar hasta el final.

En su mensaje también mete una crítica más grande, casi estructural, cuando agrega: "Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos". Y ahí queda claro que la prioridad es recuperar cierta esencia del formato que se perdió en los últimos años, cuando los realities empezaron a llenarse de "participaciones especiales" que nunca terminaban de encajar.

Mientras tanto, los nombres que circulan siguen sumando expectativa. En Intrusos (América TV), Marcela Tauro reconoció que evalúa entrar, aunque le preocupa el único inodoro, y Del Moro la apuró: "Está a punto de entrar". Si eso se confirma, la edición se vuelve todavía más impredecible.

Lo cierto es que Gran Hermano: Generación Dorada se prepara para ser una temporada con mucha calle, estrategia y convivencia real, sin acuerdos por detrás y con un casting que apunta a dejar afuera a los que no estén dispuestos a jugar en serio. Si el plan sale como Del Moro quiere, esta edición puede ser un quiebre; si no, puede volverse la edición más caótica de todas. Y esa incertidumbre, que se arma en la cabeza de quienes entran, es exactamente lo que mantiene viva la expectativa.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

