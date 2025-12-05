¿Gianni Infantino se está tirando tiros en los pies por Donald Trump?

Este tipo de decisiones ha generado recelo, especialmente dentro de UEFA y CONCACAF. En el caso de UEFA, las tensiones responden a motivos competitivos y económicos. Sin embargo, en los últimos meses también se sumó la preocupación de CONCACAF, con Víctor Montagliani —vicepresidente de la FIFA y figura cercana al primer ministro canadiense Mark Carney— como referente de esta postura.

Según Político: “Montagliani ha llegado a creer que Infantino ha cedido demasiado a Trump para un torneo realizado mediante la cooperación de tres naciones”. El dirigente incluso expresó públicamente: “Con el debido respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol los supera y sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus lemas”.

Aunque Infantino mantiene su base de poder en Asia, África y los países del Golfo, queda por ver si esa estructura será suficiente para sostener su influencia de cara a 2027.

Por ahora, lo cierto es que su cercanía política con Donald Trump parece generarle más fragilidad que fortaleza dentro del escenario interno de la FIFA.

Este viernes 5 de diciembre no será un día más en el mundo del fútbol, ya que se llevará a cabo el sorteo del Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Así están conformados los bombos:

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia, Repechaje Europa 2: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, Repechaje Europa 3: Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo, Repechaje Europa 4: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda, Repechaje Intercontinental 1: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo, Repechaje Intercontinental 2: Bolivia, Surinam o Irak

Los 48 equipos serán distribuidos en 12 grupos de 4 selecciones. Cada equipo jugará contra los otros tres integrantes de su zona. Se clasificarán a la siguiente fase los primeros y segundos de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando así el cuadro final.

