¿Gianni Infantino se está tirando tiros en los pies por Donald Trump?

La FIFA es actualmente presidida por Gianni Infantino, quien en el último tiempo ha generado polémica por su vínculo político con Donald Trump. De cara al futuro, esta situación podría implicar una pérdida de influencia, especialmente teniendo en cuenta que buena parte de la UEFA mantiene diferencias con su gestión.
¿HABRÁ REELECCIÓN?
No es un momento menor: faltan solo unos meses para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo que definirá los grupos del torneo.
En los últimos tiempos, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha mantenido un vínculo particularmente cercano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A lo largo de 2025 —incluyendo el encuentro que compartirán este viernes 5 de diciembre— ambos habrán tenido siete reuniones, una cifra muy superior a la que Infantino sostuvo con cualquier otro líder mundial.
Uno de los episodios que más inquietó al Consejo de la FIFA este año fue la creación del Premio de la Paz de la FIFA. Según Político: “Nuestro informe reveló que Infantino no informó a su Consejo de la FIFA, compuesto por 37 miembros”.
Este tipo de decisiones ha generado recelo, especialmente dentro de UEFA y CONCACAF. En el caso de UEFA, las tensiones responden a motivos competitivos y económicos. Sin embargo, en los últimos meses también se sumó la preocupación de CONCACAF, con Víctor Montagliani —vicepresidente de la FIFA y figura cercana al primer ministro canadiense Mark Carney— como referente de esta postura.
Según Político: “Montagliani ha llegado a creer que Infantino ha cedido demasiado a Trump para un torneo realizado mediante la cooperación de tres naciones”. El dirigente incluso expresó públicamente: “Con el debido respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol los supera y sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus lemas”.
Aunque Infantino mantiene su base de poder en Asia, África y los países del Golfo, queda por ver si esa estructura será suficiente para sostener su influencia de cara a 2027.
Por ahora, lo cierto es que su cercanía política con Donald Trump parece generarle más fragilidad que fortaleza dentro del escenario interno de la FIFA.
Mundial 2026 de FIFA
Este viernes 5 de diciembre no será un día más en el mundo del fútbol, ya que se llevará a cabo el sorteo del Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.
Así están conformados los bombos:
Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Portugal.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Qatar.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia, Repechaje Europa 2: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, Repechaje Europa 3: Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo, Repechaje Europa 4: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda, Repechaje Intercontinental 1: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo, Repechaje Intercontinental 2: Bolivia, Surinam o Irak
Los 48 equipos serán distribuidos en 12 grupos de 4 selecciones. Cada equipo jugará contra los otros tres integrantes de su zona. Se clasificarán a la siguiente fase los primeros y segundos de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando así el cuadro final.
