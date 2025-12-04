Llegó a Ezeiza el primer vuelo directo desde China (25 horas)

El primer vuelo de la línea aérea China, única por ahora en operar con Ezeiza de manera regular, puso en cielo argentino un Boeing 777-300 con 316 asientos. La empresa programó dos frecuencias por semana, via Oceanía.
Clásico bautismo
El Boeing 777 fue recibido con el clásico bautismo de agua luego de volar. En principio partirán de China los lunes y jueves a las 2 am para arribar a Ezeiza a las 16.55 y regresar los martes y viernes partiendo también a las 2 am para llegar al día siguiente a las 18.00.
Qué es China Eastern Airlines
La compañía tiene sede en Shanghái, es una de las tres principales aerolíneas estatales de China de fuerte presencia global. Es miembro de la alianza SkyTeam, tiene un total de 804 aviones de pasajeros, de los cuales 108 son de fuselaje ancho y 696 son de fuselaje estrecho y regionales, está entre las flotas más grandes del mundo, conecta 1000 destinos en 160 países y mueve unos 140 millones de pasajeros al año.
