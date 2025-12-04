Llegó a Ezeiza el primer vuelo directo desde China (25 horas)

Qué es China Eastern Airlines

La compañía tiene sede en Shanghái, es una de las tres principales aerolíneas estatales de China de fuerte presencia global. Es miembro de la alianza SkyTeam, tiene un total de 804 aviones de pasajeros, de los cuales 108 son de fuselaje ancho y 696 son de fuselaje estrecho y regionales, está entre las flotas más grandes del mundo, conecta 1000 destinos en 160 países y mueve unos 140 millones de pasajeros al año.