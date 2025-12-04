Nicolás Massot: Javier Milei "barrabrava" y Karina debe "dar muchas explicaciones"

Asimismo, el legislador advirtió sobre los problemas de la economía y dijo que en el Gobierno “hay una euforia como si no estuviera pasando lo que está pasando”.

“Este modelo económico se comió un blanqueo de 20.000 millones de dólares; 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario seis meses después, hace seis meses 6.000 millones más de otros organismos internacionales y ahora un swap”, analizó.

En este sentido, Massot advirtió que el riesgo es la posibilidad de caer en incumplimientos por el pago de la deuda y pidió: “No miremos más si la Argentina puede o no puede pagar, acá paga (Donald) Trump, y el día que eso no esté la Argentina está en default en 48 horas”.

Sostuvo también que se nota “principalmente en las provincias más industriales del país como Córdoba y Santa Fe”, que hay “un cierre permanente y diario de fábricas y empresas”.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo