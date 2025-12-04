Alberto Baños había llegado al cargo de secretario de Derechos Humanos del gobierno de Milei gracias a su amigo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. En mayo, la secretaría se degradó a subsecretaría y él pasó a ser subsecretario. La salida de Baños coincide con la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo.
ALBERTO BAÑOS
Siguen las renuncias en el Gobierno de Milei: Sale el Subsecretario de DDHH y sufre Cúneo Libarona
Se trata de Alberto Baños, que asumió como secretario de DDHH del gobierno de Milei luego de haber sido juez. Es amigo del ministro Cúneo Libarona.
Baños y la polémica en la ONU
El mes pasado, organismos de Derechos Humanos repudiaron las declaraciones de Baños ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, y las tildaron de negacionistas ya que afirmó que la cifra de 30.000 desaparecidos no era cierta.
Se alzaron contra Baños las organizaciones Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Asamblea permanente por los derechos humanos (APDH), APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y compañeros de Los 12 de la Santa Cruz y el Movimiento Ecuménico por los derechos humanos (MEDH).
El saliente funcionario mencionó los hechos durante la dictadura militar como “excesos aislados” y no delitos de lesa humanidad incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2024.
Baños pasó la 'Motosierra' de Milei
Durante su gestión, Baños se concentró en reducir el tamaño de la secretaría de DDHH a una tercera parte, en el marco de la 'motosierra' de Milei en el Estado. El mes pasado, el funcionario se había presentado ante un comité de las Naciones Unidas para negar la magnitud de los crímenes de la última dictadura.
Algunas versiones indican que Baños renunció por tensiones con su amigo ministro Mariano Cúneo Libarona, quien reclamaba mayor alineamiento con las políticas del gobierno de Milei. Pero la salida ocurre en medio de tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo para controlar las relaciones con la Justicia.
De hecho, Cúneo Libarona tenía pensado retirarse tras los comicios del 26/10 pero se quedó con aval de la secretaria presidencial, aunque los 'caputistas' siguieron desembarcando en su área donde Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, responde al asesor.
--------------
Más noticias en Urgente24:
La tentadora oferta con la que Coto busca desbancar a De Narváez, a un paso de quedarse con Carrefour
Axel Kicillof podrá buscar dólares frescos tras triunfo de madrugada
Más cambios en la SIDE: designaron al nuevo titular de Asuntos Internos
Escándalo por lo que pasó con Rodrigo De Paul y Lionel Messi en Inter Miami CF