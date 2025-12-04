Siguen las renuncias en el Gobierno de Milei: Sale el Subsecretario de DDHH y sufre Cúneo Libarona

Algunas versiones indican que Baños renunció por tensiones con su amigo ministro Mariano Cúneo Libarona, quien reclamaba mayor alineamiento con las políticas del gobierno de Milei. Pero la salida ocurre en medio de tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo para controlar las relaciones con la Justicia.

image

De hecho, Cúneo Libarona tenía pensado retirarse tras los comicios del 26/10 pero se quedó con aval de la secretaria presidencial, aunque los 'caputistas' siguieron desembarcando en su área donde Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, responde al asesor.

--------------

Más noticias en Urgente24:

La tentadora oferta con la que Coto busca desbancar a De Narváez, a un paso de quedarse con Carrefour

Axel Kicillof podrá buscar dólares frescos tras triunfo de madrugada

Más cambios en la SIDE: designaron al nuevo titular de Asuntos Internos

Escándalo por lo que pasó con Rodrigo De Paul y Lionel Messi en Inter Miami CF