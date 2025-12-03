Milei reconfigura el poder: Anunciaron la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

Migraciones y Justicia: dos áreas en la mira

El oficialismo también anticipa que podría haber movimientos en la Agencia de Migraciones, actualmente conducida por Sebastián Seoane. En el entorno de Patricia Bullrich sostienen que la reforma que impulsó durante el año convirtió al área en un organismo con lógica operativa y de control más rígida, lo que requeriría un perfil distinto para conducirlo.

La incertidumbre también alcanza al Ministerio de Justicia. Aunque Mariano Cúneo Libarona ya presentó su renuncia, en Balcarce 50 admiten que todavía no hay acuerdo sobre quién lo reemplazará. La pulseada enfrenta a dos actores centrales del universo libertario: Karina Milei, desde la Secretaría General de la Presidencia, y los equipos que orbitan alrededor de Santiago Caputo.

“No se va a tocar hasta febrero”, deslizan en el Gobierno, dando a entender que el reacomodamiento será más profundo y se resolverá en el marco de un rediseño general del gabinete.

Defensa toma protagonismo en la nueva arquitectura del poder

Con la designación de Zarich y Dalle Nogare, el Ministerio de Defensa empieza a ocupar un rol clave en el nuevo equilibrio interno del Gobierno. Presti asumió con el respaldo explícito del Presidente y de Karina Milei, y su figura emerge como uno de los puntales técnicos de esta etapa.

En la Casa Rosada aseguran que los cambios en la cúpula militar forman parte de un plan más amplio que se ejecutará en los próximos meses y que abarcará desde la estrategia de defensa hasta la modernización administrativa.

