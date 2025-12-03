El Gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo capítulo en el proceso de reestructuración del Poder Ejecutivo y confirmó quiénes serán los jefes de las Fuerzas Armadas para el período que viene. El anuncio lo realizó el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, a través de sus redes sociales, apenas horas después de haber asumido el cargo formalmente.
Milei reconfigura el poder: Anunciaron la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas
Javier Milei continúa con los cambios; en esta ocasión, se anunciaron cambios en las Fuerzas Armadas. Lo anunció Carlos Presti en X.
Según detalló Presti, el general de División Oscar Santiago Zarich será el nuevo jefe del Ejército, mientras que el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare quedó designado al frente del Estado Mayor Conjunto. Las decisiones, aseguró el ministro, fueron elevadas a la Casa Rosada con su recomendación directa y contaron con el aval del presidente Javier Milei.
Las designaciones llegan en un contexto de fuerte movimiento interno: el Gobierno atraviesa una etapa de recambio acelerado de nombres y estructuras, tanto en áreas políticas como operativas. Lejos de limitarse al Ministerio de Defensa, el reordenamiento empezó a impactar en varias dependencias sensibles.
La SIDE, en ebullición: renuncias, tensiones y un vacío de poder
El primer temblor se sintió el martes por la noche, cuando se confirmó la salida de Sergio Neiffert, hasta ese momento titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Su renuncia, que llegó en silencio pero con múltiples lecturas internas, estuvo atravesada por versiones de choques con el asesor presidencial Santiago Caputo y presuntas irregularidades administrativas bajo su gestión.
En la Casa Rosada reconocen que el “Señor 5” venía perdiendo margen de maniobra desde hacía semanas y que el organismo quedó dividido entre las líneas que responden directamente a Caputo y las que habían sido nombradas por Neiffert.
Migraciones y Justicia: dos áreas en la mira
El oficialismo también anticipa que podría haber movimientos en la Agencia de Migraciones, actualmente conducida por Sebastián Seoane. En el entorno de Patricia Bullrich sostienen que la reforma que impulsó durante el año convirtió al área en un organismo con lógica operativa y de control más rígida, lo que requeriría un perfil distinto para conducirlo.
La incertidumbre también alcanza al Ministerio de Justicia. Aunque Mariano Cúneo Libarona ya presentó su renuncia, en Balcarce 50 admiten que todavía no hay acuerdo sobre quién lo reemplazará. La pulseada enfrenta a dos actores centrales del universo libertario: Karina Milei, desde la Secretaría General de la Presidencia, y los equipos que orbitan alrededor de Santiago Caputo.
“No se va a tocar hasta febrero”, deslizan en el Gobierno, dando a entender que el reacomodamiento será más profundo y se resolverá en el marco de un rediseño general del gabinete.
Defensa toma protagonismo en la nueva arquitectura del poder
Con la designación de Zarich y Dalle Nogare, el Ministerio de Defensa empieza a ocupar un rol clave en el nuevo equilibrio interno del Gobierno. Presti asumió con el respaldo explícito del Presidente y de Karina Milei, y su figura emerge como uno de los puntales técnicos de esta etapa.
En la Casa Rosada aseguran que los cambios en la cúpula militar forman parte de un plan más amplio que se ejecutará en los próximos meses y que abarcará desde la estrategia de defensa hasta la modernización administrativa.
