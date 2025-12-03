Nicolás Maduro ya no duerme todos los días en un mismo lugar

image

Los dos bombarderos estratégicos de largo alcance B-52H “Stratofortress” de la Fuerza Aérea de USA. con los “Bomber Barons” del 23 Escuadrón de Bombarderos, estacionados en la Base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte, volaron el miércoles (03/12) en otra misión de ataque simulada sobre el sur del Caribe, volando junto a los F-35C Lightning II del Cuerpo de Marines frente a las costas de Venezuela.