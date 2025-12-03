urgente24
MUNDO Nicolás Maduro >

MEDIAS DE SEGURIDAD

Nicolás Maduro ya no duerme todos los días en un mismo lugar

Aunque Nicolás Maduro no pasa la noche en un mismo lugar y cambia de celulares muy seguidos, aseguró que tuvo un diálogo respetuoso con Donald Trump.

03 de diciembre de 2025 - 21:35
Nicolás Maduro activó medidas de seguridad personal

Nicolás Maduro activó medidas de seguridad personal

Por GUILLERMO CARRIL

Nicolás Maduro confirmó que habló con Donald Trump hace 10 días y que dieron pasos hacia un diálogo respetuoso entre ambos países, sin embargo, el funcionario venezolano duerme en un lugar diferente cada noche y cambia constantemente de teléfono.

image

Mientras tanto, una atmósfera de “tensión y preocupación” se apoderó del círculo íntimo en medio de las conversaciones en Estados Unidos sobre su posible destitución, informa The New York Times, citando fuentes.

Estas medidas de seguridad se intensificaron desde septiembre, señala el informe.

Seguir leyendo

Bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron las costas de Venezuela durante muchas horas este miércoles.

image

Los dos bombarderos estratégicos de largo alcance B-52H “Stratofortress” de la Fuerza Aérea de USA. con los “Bomber Barons” del 23 Escuadrón de Bombarderos, estacionados en la Base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte, volaron el miércoles (03/12) en otra misión de ataque simulada sobre el sur del Caribe, volando junto a los F-35C Lightning II del Cuerpo de Marines frente a las costas de Venezuela.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES