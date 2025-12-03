Nicolás Maduro confirmó que habló con Donald Trump hace 10 días y que dieron pasos hacia un diálogo respetuoso entre ambos países, sin embargo, el funcionario venezolano duerme en un lugar diferente cada noche y cambia constantemente de teléfono.
MEDIAS DE SEGURIDAD
Nicolás Maduro ya no duerme todos los días en un mismo lugar
Aunque Nicolás Maduro no pasa la noche en un mismo lugar y cambia de celulares muy seguidos, aseguró que tuvo un diálogo respetuoso con Donald Trump.
Mientras tanto, una atmósfera de “tensión y preocupación” se apoderó del círculo íntimo en medio de las conversaciones en Estados Unidos sobre su posible destitución, informa The New York Times, citando fuentes.
Estas medidas de seguridad se intensificaron desde septiembre, señala el informe.
Los dos bombarderos estratégicos de largo alcance B-52H “Stratofortress” de la Fuerza Aérea de USA. con los “Bomber Barons” del 23 Escuadrón de Bombarderos, estacionados en la Base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte, volaron el miércoles (03/12) en otra misión de ataque simulada sobre el sur del Caribe, volando junto a los F-35C Lightning II del Cuerpo de Marines frente a las costas de Venezuela.
Más noticias en Urgente24
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo
Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado
Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas