Donald Trump se reunió con sus asesores de Seguridad Nacional para definir qué hacer con Venezuela

Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas

image El Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald Ford opera como una fuerza conjunta multidominio con un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE.UU., el 13 de noviembre de 2025

Trump evalúa opciones para Caracas, pero Nicolás Maduro se atrinchera en Venezuela

La sesión de Donald Trump con sus asesores de Seguridad Nacional dentro del Despacho Oval aconteció este lunes en pleno contexto en el que EE.UU. incrementa la campaña de presión sobre el régimen venezolano para que abandone el poder o, al menos, coopere con desbaratar al narcotráfico si no quiere seguir siendo enemigo del estado estadounidense o que su líder termine en Alcatraz.

Uno de los puntos que Trump abordó este lunes en la reunión con sus principales asesores fue la campaña de presión contra Venezuela, según confirmó un alto funcionario estadounidense a France24, la cual contemplaría llevar a cabo ataques certeros y precisos en zonas terrestres o cuarteles militares de Vnezuela, o bien aumentar las sanciones y presiones contra el chavismo para lograr que colabore activamente con Washington en la lucha contra el narcotráfico.

La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca habló por teléfono con Nicolás Maduro y le ofreció varias garantías para llevar a cabo una evacuación hacia el exilio, junto a la primera dama Cilia Flores y su hijo, si aceptaba renunciar a su asiento en el Palacio de Miraflores, según informa Miami Herald, medio estadounidense que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto.

En la conversación, Trump le transmitió un mensaje contundente al inquilino de Miraflores: podés salvarte a vos mismo y a tu familia si accedés a "abandonar Venezuela ahora mismo". En el llamado, le dio garantías de seguridad y protección en el exilio, dijeron al Miami Herald fuentes familiarizadas con el intercambio.

Pero, a pesar de la buena predisposición de Trump para negociar la salida pacífica de Maduro, la conversación escaló hacia un punto sin retorno. En ese sentido, según una fuente del Miami Herald, el quiebre en el llamado se generó cuando Maduro pidió "una amnistía global por todos los crímenes que él y su grupo habían cometido, y eso fue rechazado".

Otro momento de discordia aconteció en el momento en el que el chavista dijo que aceptaría retirase del poder solo si le garantizaban que podía seguir manteniendo el control de las fuerzas armadas bolivarianas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro.

Un punto de inflexión para no acordar también fue el tiempo, debido a que Trump le exigió a Maduro que debía renunciar al poder inmediatamente, a lo que el dictador se negó. Este diálogo directo se produjo antes de que Trump ordenara el sábado que el espacio aéreo venezolano se cerrara “en su totalidad".

Por su parte, el jueves pasado, en un discurso de Acción de Acción de Gracias dirigido a las tropas estadounidenses, Trump adelantó que la Casa Blanca se estaba preparando para llevar adelante medidas terrestres en Venezuela (“ comenzarán muy pronto”) y felicitó a sus solados por la labor para "disuadir a los narcotraficantes venezolanos".

"En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, dijo Trump a los miembros de la Séptima Ala de Bombardeo de la Fuerza Aérea

“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente. “La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.

