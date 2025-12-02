Donald Trump se reunió con sus asesores de Seguridad Nacional para definir qué hacer con Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió este lunes con su equipo de Seguridad Nacional para discutir las estrategias sobre Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, se encuentra en duelo directo con Washington y quien ha sido acusado por el Departamento de Estado estadounidense de liderar el Cártel de los Soles, un banda transnacional que trafica fentanilo hacia jurisdicción norteamericana.
ANTESALA DEL ATAQUE
Terminó la reunión de Donald Trump con su Consejo de Seguridad Nacional para definir la estrategia a seguir sobre Venezuela, en medio del cierre del espacio aéreo venezolano y el despiegue naval estadounidense en el Caribe para acorralar al narco y a Maduro.
La reunión de alto nivel en el Despacho Oval de este lunes sucedió en vísperas del mayor despliegue naval de Estados Unidos en la región en décadas, una operación militar naval y aérea de embergadura, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford surcando las aguas caribeñas y a varios cazas F-35 sobrevolando el firmamento cerca de las islas Los Roques y La Orchila, donde Caracas mantiene sus instalaciones militares.
Aparte de este descomunal asedio estadounidense en el Caribe, al límite de violar la soberanía de Caracas, Trump le dio el visto bueno a la CIA para hacer operaciones terrestres encubiertas en territorio venezolano, lo que demuestra que estaría dispuesto a todo.
Trump conversó con miembros clave del gabinete y el equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Dan Caine, y el secretario de Estado, Marco Rubio. También estuvo la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller.
“Trump se reúne con su equipo de Seguridad Nacional con frecuencia. Es el Comandante en Jefe. Parte de su responsabilidad es garantizar la paz en todo el mundo”, sostuvo la vocera presidencial, Karoline Leavitt, quien se negó a responder a los periodistas sobre si el presidente evaluó en la reunión de este lunes desplegar tropas estadounidenses sobre terrritorio venezolano.
Trump evalúa opciones para Caracas, pero Nicolás Maduro se atrinchera en Venezuela
La sesión de Donald Trump con sus asesores de Seguridad Nacional dentro del Despacho Oval aconteció este lunes en pleno contexto en el que EE.UU. incrementa la campaña de presión sobre el régimen venezolano para que abandone el poder o, al menos, coopere con desbaratar al narcotráfico si no quiere seguir siendo enemigo del estado estadounidense o que su líder termine en Alcatraz.
Uno de los puntos que Trump abordó este lunes en la reunión con sus principales asesores fue la campaña de presión contra Venezuela, según confirmó un alto funcionario estadounidense a France24, la cual contemplaría llevar a cabo ataques certeros y precisos en zonas terrestres o cuarteles militares de Vnezuela, o bien aumentar las sanciones y presiones contra el chavismo para lograr que colabore activamente con Washington en la lucha contra el narcotráfico.
La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca habló por teléfono con Nicolás Maduro y le ofreció varias garantías para llevar a cabo una evacuación hacia el exilio, junto a la primera dama Cilia Flores y su hijo, si aceptaba renunciar a su asiento en el Palacio de Miraflores, según informa Miami Herald, medio estadounidense que dialogó con fuentes familiarizadas con el asunto.
En la conversación, Trump le transmitió un mensaje contundente al inquilino de Miraflores: podés salvarte a vos mismo y a tu familia si accedés a "abandonar Venezuela ahora mismo". En el llamado, le dio garantías de seguridad y protección en el exilio, dijeron al Miami Herald fuentes familiarizadas con el intercambio.
Pero, a pesar de la buena predisposición de Trump para negociar la salida pacífica de Maduro, la conversación escaló hacia un punto sin retorno. En ese sentido, según una fuente del Miami Herald, el quiebre en el llamado se generó cuando Maduro pidió "una amnistía global por todos los crímenes que él y su grupo habían cometido, y eso fue rechazado".
Otro momento de discordia aconteció en el momento en el que el chavista dijo que aceptaría retirase del poder solo si le garantizaban que podía seguir manteniendo el control de las fuerzas armadas bolivarianas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro.
Un punto de inflexión para no acordar también fue el tiempo, debido a que Trump le exigió a Maduro que debía renunciar al poder inmediatamente, a lo que el dictador se negó. Este diálogo directo se produjo antes de que Trump ordenara el sábado que el espacio aéreo venezolano se cerrara “en su totalidad".
Por su parte, el jueves pasado, en un discurso de Acción de Acción de Gracias dirigido a las tropas estadounidenses, Trump adelantó que la Casa Blanca se estaba preparando para llevar adelante medidas terrestres en Venezuela (“ comenzarán muy pronto”) y felicitó a sus solados por la labor para "disuadir a los narcotraficantes venezolanos".
"En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, dijo Trump a los miembros de la Séptima Ala de Bombardeo de la Fuerza Aérea
“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente. “La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.
