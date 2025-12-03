Florinda Meza pisó el estudio de "La mañana con Moria" y se llevó un cheque que haría temblar a más de uno, por contar intimidades de su vida junto a Roberto Gómez Bolaños, el legendario Chespirito. Así lo destaparon en el ciclo de streaming "Ya fue todo", donde no se guardaron nada y expusieron la jugosa cifra que El Trece desembolsó para tener a Doña Florinda charlando con Moria Casán.
¡LE SALIÓ CARÍSIMA!
A Florinda Meza no le alcanzó con Roberto Gómez Bolaños: Cuánto pagó El Trece por la entrevista
Florinda Meza visitó a Moria Casán en una apuesta fuerte de El Trece, pero las redes las castigaron con todo.
La jugada era clara: traer a la actriz mexicana, ponerla frente a la One, y dejar que el morbo por los rumores de infidelidad del creador del Chavo del Ocho hiciera su magia. Pero ojo, porque lo que parecía una apuesta ganadora terminó siendo un boomerang directo a la yugular del canal.
"Hubo una negociación en donde dijeron que viene Doña Florinda a cambio de 20 mil dólares", soltó el conductor del programa sin anestesia, confirmando lo que muchos sospechaban: estas entrevistas no son gratis ni casuales. Y claro, Casán no es la primera en abrir la billetera para conseguir a sus invitados estelares. "Este tipo de entrevistas se pagan muchas veces. Susana lo hacía", recordó el Alejandro Castelo, haciendo referencia a la diva de los teléfonos, quien también supo invertir en figuras internacionales para mantener su trono intacto.
Sin embargo, lo verdaderamente jugoso es que, Florinda llegó, habló, cobró y se fue sin dar móviles ni atender a la prensa que la esperaba en la puerta del canal. "Creo que Doña Florinda cuando salió dijo 'estos no pagaron nada, así que no me quedo a hablar, no doy ningún móvil'", añadió Castelo con una filosa ironía.
El Trece apostó por Moria Casán y la jugada le salió carísima
Pero ahí no termina el asunto. Porque El Trece puede poner toda la plata que quiera arriba de la mesa, pero si el público no compra el producto, el negocio se cae a pedazos. Y sí que cayó.
Las redes sociales explotaron con críticas demoledoras hacia la entrevista. "Horrible la nota, siempre tratando de llevarla para el lado sexual", disparó @MarilinaPerene sin filtro alguno. Otro usuario, @LeGrandVictory, fue directo al hueso: "Moria, te aprecio, pero sos muy mala haciendo entrevistas. Déjala hablar, dejá que termine un relato, al menos digo por respeto al entrevistado". Y por si faltaba más leña al fuego, @DiegoSoriani remató: "Qué mala entrevista. Moria si no habla ella, no deja hablar. Me aburrió, desperdicio de entrevista".
Ahora bien, la duda que flota en el aire es contundente: ¿Hizo bien El Trece en apostar por Moria Casán como conductora? Los números pueden decir una cosa, pero la gente dice otra completamente distinta. El canal invierte, arriesga, pone fichas enormes sobre la mesa, pero cuando el público no se engancha, parece ser que, no hay estrella que lo salve.
