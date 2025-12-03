A Florinda Meza no le alcanzó con Roberto Gómez Bolaños: Cuánto pagó El Trece por la entrevista

Las redes sociales explotaron con críticas demoledoras hacia la entrevista. "Horrible la nota, siempre tratando de llevarla para el lado sexual", disparó @MarilinaPerene sin filtro alguno. Otro usuario, @LeGrandVictory, fue directo al hueso: "Moria, te aprecio, pero sos muy mala haciendo entrevistas. Déjala hablar, dejá que termine un relato, al menos digo por respeto al entrevistado". Y por si faltaba más leña al fuego, @DiegoSoriani remató: "Qué mala entrevista. Moria si no habla ella, no deja hablar. Me aburrió, desperdicio de entrevista".

Ahora bien, la duda que flota en el aire es contundente: ¿Hizo bien El Trece en apostar por Moria Casán como conductora? Los números pueden decir una cosa, pero la gente dice otra completamente distinta. El canal invierte, arriesga, pone fichas enormes sobre la mesa, pero cuando el público no se engancha, parece ser que, no hay estrella que lo salve.

