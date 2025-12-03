¿Bolilla caliente en FIFA a favor de Argentina?; Vaca Muerta es un caos vial; cae rating de LN+

1-Rial baja el tono pero Ventura redobla la apuesta
¿Reconciliación posible o misión imposible?
¿Bolilla caliente en FIFA a favor de Argentina el 5/12?; Vaca Muerta y un caos vial cada vez más grave; terminan los subsidios energéticos para varios millones.
Jorge Rial aseguró que no está enojado con Luis Ventura y volvió a justificar su ausencia en los Martín Fierro.
Del otro lado, Luis Ventura no fue tan benévolo: volvió a disparar contra su ex socio sin dejar margen para la tregua.
¿Habrá reconciliación tras la estatuilla de APTRA?
Cada día, cientos de camiones forman largas filas para poder operar en la zona, perdiendo horas y productividad.
Ni la Provincia ni la Nación se hacen cargo de las obras esenciales que el yacimiento necesita con urgencia.
Mientras la producción crece, las rutas y accesos siguen en el siglo pasado.
¿Qué debería hacerse primero?
El canal de noticias volvió a cerrar un mes en baja, acumulando tres caídas consecutivas y sin lograr alcanzar siquiera 1 punto de rating.
Entre las razones, muchos analistas señalan el impacto de las posturas ultra oficialistas de figuras como Luis Majul, Cristina Pérez y Esteban Trebucq.
Pasan los mundiales, pasan las décadas… y el viejo “método” de la bola fría y la bola caliente sigue siendo parte del folclore (y de las sospechas) que rodean a los sorteos de la FIFA.
Mientras todas las loterías, casinos y bingos del mundo utilizan bolilleros automáticos, la entidad presidida por Gianni Infantino continúa con su tradicional sistema manual… y las dudas de siempre: “¿ponen las manos en la masa?”
Si Argentina cae en el Grupo H, la Selección de Lionel Messi jugaría dos de los tres partidos en Miami, un detalle que no pasa inadvertido para nadie.
Se eliminan N1, N2 y N3 y, desde 2026, sólo habrá dos grupos con subsidio o sin subsidio.
Para mantener la ayuda, tu hogar debe ganar menos de $3,6 millones por mes.