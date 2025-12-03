¿Bolilla caliente en FIFA a favor de Argentina?; Vaca Muerta es un caos vial; cae rating de LN+

Ni la Provincia ni la Nación se hacen cargo de las obras esenciales que el yacimiento necesita con urgencia.

Mientras la producción crece, las rutas y accesos siguen en el siglo pasado.

¿Qué debería hacerse primero?

Embed - Vaca Muerta colapsa: la infraestructura no da abasto

3-LN+ cae en rating por tercer mes seguido

El canal de noticias volvió a cerrar un mes en baja, acumulando tres caídas consecutivas y sin lograr alcanzar siquiera 1 punto de rating.

Entre las razones, muchos analistas señalan el impacto de las posturas ultra oficialistas de figuras como Luis Majul, Cristina Pérez y Esteban Trebucq.

La paradoja es inevitable: los programas más críticos del Gobierno (Carlos Pagni y Joaquín Morales Solá) sostienen el rating dentro de la señal. ¿Cansancio del público con el oficialismo? ¿Desgaste del formato?

Embed - LN+ cae por tercer mes seguido y crece la interna por sus posturas editoriales

4-Vuelve la eterna sospecha de la “bola caliente” en la FIFA

Pasan los mundiales, pasan las décadas… y el viejo “método” de la bola fría y la bola caliente sigue siendo parte del folclore (y de las sospechas) que rodean a los sorteos de la FIFA.

Mientras todas las loterías, casinos y bingos del mundo utilizan bolilleros automáticos, la entidad presidida por Gianni Infantino continúa con su tradicional sistema manual… y las dudas de siempre: “¿ponen las manos en la masa?”

Si Argentina cae en el Grupo H, la Selección de Lionel Messi jugaría dos de los tres partidos en Miami, un detalle que no pasa inadvertido para nadie.

Embed - A horas del sorteo, vuelve la eterna sospecha de la “bola fría y bola caliente” en la FIFA

5-El Gobierno lanzó un nuevo sistema: de subsidios a la energía

Se eliminan N1, N2 y N3 y, desde 2026, sólo habrá dos grupos con subsidio o sin subsidio.

Para mantener la ayuda, tu hogar debe ganar menos de $3,6 millones por mes.

Unos 7,5 millones de familias quedarán afuera y 9,1 millones seguirán dentro, pero con topes de consumo. Quienes no cumplan, pagarán tarifa plena desde Año Nuevo.