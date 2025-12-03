Cómo quedó el mapa de poder en Diputados: Milei logra la primera minoría y se redefine el tablero político

La Libertad Avanza – 95 diputados (Primera minoría y más poder)

Tras sumar ex PRO, dirigentes provinciales alineados con la Casa Rosada y suplentes que asumieron tras renuncias estratégicas, el oficialismo alcanza el número que buscaba para dominar comisiones y controlar la agenda.

Integran el bloque, entre otros:

Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Lilia Lemoine, Martín Menem, Patricia Vásquez, José Peluc, Luis Petri, Verónica Razzini, Federico Tournier, Lorena Villaverde, entre más de 80 nombres restantes.

Unión por la Patria – 93 diputados (Milei los desplazó)

El peronismo retuvo un número alto, pero perdió el liderazgo que ostentaba desde 2019. El bloque incluye figuras de peso político y mediático, como:

Santiago Cafiero, Juan Grabois, Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Hugo Yasky, Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade, Victoria Tolosa Paz, Sergio Palazzo, entre otros.

Provincias Unidas – 22 diputados

El espacio que buscaban consolidar gobernadores como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil finalmente quedó tercero, pero dividido. Aun así, suma nombres relevantes:

Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Gisela Scaglia, Mariela Coletta, Juan Schiaretti, Esteban Paulón, entre otros.

PRO + UCR y aliados – 22 diputados

El macrismo y parte del radicalismo lograron aglutinarse en un bloque propio para no quedar absorbidos por Provincias Unidas. Lo integran:

Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Martín Yeza, Álvaro González, Karina Banfi, Pamela Verasay, entre otros.

Bloques provinciales y espacios menores

Junto al conglomerado mayoritario, también jugarán un rol clave las bancadas chicas, cuyos votos pueden definir la aprobación de cada ley:

Innovación Federal (7)

Arrúa, Herrera Ahuad, Outes, Vega y otros.

Independencia (3)

Gladys Medina, Elia Mansilla, Agustín Fernández.

Coherencia (3)

Claudio Álvarez, Marcela Pagano, Gerardo González.

Elijo Catamarca (3)

Sebastián Nóblega, Monguillot, Fernanda Ávila.

Frente de Izquierda – FIT (4)

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola.

Producción y Trabajo (2)

Picón Martínez, Quiroga.

Bancas unipersonales

Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba),

Karina Maureira (La Neuquinidad),

“Gato” Fernández (Partido Justicialista).

Un Congreso fracturado y un escenario abierto

La disputa por la primera minoría fue la batalla silenciosa que terminó ordenando todos los movimientos previos a la sesión. El Gobierno ganó ese round, pero el tablero quedó lejos de ser simple: hay cuatro espacios de tamaño similar, gobernadores con peso propio, un PRO debilitado y un peronismo que todavía intenta cerrar sus internas.

A partir del 10 de diciembre, cuando el Congreso empiece a tratar el paquete de reformas económicas y la negociación del Presupuesto, quedará claro si la primera minoría libertaria alcanza para imponer la agenda o si cada sesión será un nuevo capítulo de tensión e incertidumbre.

________________________________

Más noticias en Urgente24:

Lorena Villaverde se baja del Senado en plena tormenta política pero retiene su banca en Diputados

¿Bolilla caliente en FIFA a favor de Argentina?; Vaca Muerta es un caos vial; cae rating de LN+

Luis Caputo va por un repo para pagar deuda y pronosticó cuántas reservas comprará en 2026