inversión histórica de CABA para cubrir tratamientos especiales

En 2026, la Ciudad duplicará el aporte en dos etapas

Con la ampliación, el paquete total de inversión alcanza más de $4.800 millones. Este monto se compone de:

$1.893 millones para las dos primeras etapas del Programa de Apoyo implementadas en junio y octubre.

$470 millones destinados en noviembre a Servicios de Rehabilitación y SAIE.

$1.295 millones adicionales que se ejecutarán en diciembre para acompañar a escuelas especiales de gestión privada de la Ciudad y otra cifra similar para distribuir en 2026.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 19.18.24 Jorge Macri, con representantes de instituciones porteñas

Semana de la Discapacidad

Durante la semana de la discapacidad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, dialogaron con representantes de instituciones que brindan apoyos esenciales, las partes revisaron avances del Programa de Apoyo a Instituciones.

En igual sentido, el jefe de gobierno remarcó

Tenemos que estar activos y desafiándonos todo el tiempo. Todos juntos estamos más cerca en tener una aproximación sobre qué sirve y qué hay que hacer. Estas instituciones son el corazón del sistema de apoyos de la Ciudad. No son un complemento: para miles de familias son la única forma de acceder a terapias, educación especial y rehabilitación. Por eso seguimos ampliando este programa y llegando a más servicios Tenemos que estar activos y desafiándonos todo el tiempo. Todos juntos estamos más cerca en tener una aproximación sobre qué sirve y qué hay que hacer. Estas instituciones son el corazón del sistema de apoyos de la Ciudad. No son un complemento: para miles de familias son la única forma de acceder a terapias, educación especial y rehabilitación. Por eso seguimos ampliando este programa y llegando a más servicios

Por su parte, Clara Muzzio, consideró

Siete de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo formal y que detrás de cada institución hay familias que dependen de estos apoyos para estudiar, trabajar, rehabilitarse y proyectar autonomía. Por eso seguimos avanzando con políticas que acompañen todo el recorrido de vida: desde la primera infancia, la escolaridad, la formación laboral, hasta la vida adulta y la inclusión plena en la comunidad. Siete de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo formal y que detrás de cada institución hay familias que dependen de estos apoyos para estudiar, trabajar, rehabilitarse y proyectar autonomía. Por eso seguimos avanzando con políticas que acompañen todo el recorrido de vida: desde la primera infancia, la escolaridad, la formación laboral, hasta la vida adulta y la inclusión plena en la comunidad.

Las actividades semanales incluyeron muestras en otra edición de Expo Empleo Barrial, en una jornada orientada exclusivamente a impulsar oportunidades laborales para personas con discapacidad que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

El encuentro reunió a empresas, organizaciones y áreas del Gobierno porteño con propuestas laborales concretas.

Más notas de Urgente24

Alerta: Google te escucha todo el tiempo y así podés desactivar el micrófono

La jugada de Google: Fusiona AI Overviews con AI Mode y desafía a ChatGPT

El secreto para que ChatGPT y Gemini citen tu marca: Explota el GEO y dejá atrás el SEO

Pilas eléctricas: Cómo elegirlas, en qué usarlas y qué tipos existen