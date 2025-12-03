urgente24
ACTUALIDAD CABA > tratamientos > Jorge Macri

SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

inversión histórica de CABA para cubrir tratamientos especiales

El monto Incluye asistencias a instituciones, servicios de rehabilitación, apoyos escolares y subsidios directos a colegios para personas con capacidades diferentes.

03 de diciembre de 2025 - 20:15
Activa semana de la discapacidad

La Ciudad de Buenos Aires dispondrá de unos $4.800 millones para tratamientos y apoyos a personas con discapacidad dentro del Programa de Apoyo económico a Instituciones especializadas. Además, otorgará subsidios directos a escuelas especiales.

Por los servicios de Rehabilitación cada institución recibirá por única vez $10 millones y por los de Apoyo a la Inclusión Escolar, $3 millones por institución. La inversión total de esta etapa de apoyos es de $470 millones.

Las instituciones deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores, incluyendo Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Residencias, Servicios de Rehabilitación y SAIE.

Actualmente en la Ciudad funcionan unas 200 organizaciones que acompañan a pacientes con equipos técnicos y estructuras de trabajo de alta complejidad.

En 2024/2025

La Ciudad acompañó durante el último año a 210 instituciones con aportes en torno de los $1.900 millones. por otra parte, distribuirán beneficios a instituciones de educación especial de gestión privada inscriptas ante el ministerio de Educación de la Ciudad, serán $35 millones por única vez.

En 2026, la Ciudad duplicará el aporte en dos etapas

Con la ampliación, el paquete total de inversión alcanza más de $4.800 millones. Este monto se compone de:

  • $1.893 millones para las dos primeras etapas del Programa de Apoyo implementadas en junio y octubre.
  • $470 millones destinados en noviembre a Servicios de Rehabilitación y SAIE.
  • $1.295 millones adicionales que se ejecutarán en diciembre para acompañar a escuelas especiales de gestión privada de la Ciudad y otra cifra similar para distribuir en 2026.
WhatsApp Image 2025-12-03 at 19.18.24
Jorge Macri, con representantes de instituciones porteñas

Semana de la Discapacidad

Durante la semana de la discapacidad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, dialogaron con representantes de instituciones que brindan apoyos esenciales, las partes revisaron avances del Programa de Apoyo a Instituciones.

En igual sentido, el jefe de gobierno remarcó

Tenemos que estar activos y desafiándonos todo el tiempo. Todos juntos estamos más cerca en tener una aproximación sobre qué sirve y qué hay que hacer. Estas instituciones son el corazón del sistema de apoyos de la Ciudad. No son un complemento: para miles de familias son la única forma de acceder a terapias, educación especial y rehabilitación. Por eso seguimos ampliando este programa y llegando a más servicios Tenemos que estar activos y desafiándonos todo el tiempo. Todos juntos estamos más cerca en tener una aproximación sobre qué sirve y qué hay que hacer. Estas instituciones son el corazón del sistema de apoyos de la Ciudad. No son un complemento: para miles de familias son la única forma de acceder a terapias, educación especial y rehabilitación. Por eso seguimos ampliando este programa y llegando a más servicios

Por su parte, Clara Muzzio, consideró

Siete de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo formal y que detrás de cada institución hay familias que dependen de estos apoyos para estudiar, trabajar, rehabilitarse y proyectar autonomía. Por eso seguimos avanzando con políticas que acompañen todo el recorrido de vida: desde la primera infancia, la escolaridad, la formación laboral, hasta la vida adulta y la inclusión plena en la comunidad. Siete de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo formal y que detrás de cada institución hay familias que dependen de estos apoyos para estudiar, trabajar, rehabilitarse y proyectar autonomía. Por eso seguimos avanzando con políticas que acompañen todo el recorrido de vida: desde la primera infancia, la escolaridad, la formación laboral, hasta la vida adulta y la inclusión plena en la comunidad.

Las actividades semanales incluyeron muestras en otra edición de Expo Empleo Barrial, en una jornada orientada exclusivamente a impulsar oportunidades laborales para personas con discapacidad que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

El encuentro reunió a empresas, organizaciones y áreas del Gobierno porteño con propuestas laborales concretas.

