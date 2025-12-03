La Ciudad de Buenos Aires dispondrá de unos $4.800 millones para tratamientos y apoyos a personas con discapacidad dentro del Programa de Apoyo económico a Instituciones especializadas. Además, otorgará subsidios directos a escuelas especiales.
SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
inversión histórica de CABA para cubrir tratamientos especiales
El monto Incluye asistencias a instituciones, servicios de rehabilitación, apoyos escolares y subsidios directos a colegios para personas con capacidades diferentes.
Por los servicios de Rehabilitación cada institución recibirá por única vez $10 millones y por los de Apoyo a la Inclusión Escolar, $3 millones por institución. La inversión total de esta etapa de apoyos es de $470 millones.
Las instituciones deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores, incluyendo Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Residencias, Servicios de Rehabilitación y SAIE.
Actualmente en la Ciudad funcionan unas 200 organizaciones que acompañan a pacientes con equipos técnicos y estructuras de trabajo de alta complejidad.
En 2024/2025
La Ciudad acompañó durante el último año a 210 instituciones con aportes en torno de los $1.900 millones. por otra parte, distribuirán beneficios a instituciones de educación especial de gestión privada inscriptas ante el ministerio de Educación de la Ciudad, serán $35 millones por única vez.
En 2026, la Ciudad duplicará el aporte en dos etapas
Con la ampliación, el paquete total de inversión alcanza más de $4.800 millones. Este monto se compone de:
- $1.893 millones para las dos primeras etapas del Programa de Apoyo implementadas en junio y octubre.
- $470 millones destinados en noviembre a Servicios de Rehabilitación y SAIE.
- $1.295 millones adicionales que se ejecutarán en diciembre para acompañar a escuelas especiales de gestión privada de la Ciudad y otra cifra similar para distribuir en 2026.
Semana de la Discapacidad
Durante la semana de la discapacidad, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, dialogaron con representantes de instituciones que brindan apoyos esenciales, las partes revisaron avances del Programa de Apoyo a Instituciones.
En igual sentido, el jefe de gobierno remarcó
Por su parte, Clara Muzzio, consideró
Las actividades semanales incluyeron muestras en otra edición de Expo Empleo Barrial, en una jornada orientada exclusivamente a impulsar oportunidades laborales para personas con discapacidad que se encuentran en búsqueda activa de empleo.
El encuentro reunió a empresas, organizaciones y áreas del Gobierno porteño con propuestas laborales concretas.
