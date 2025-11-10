Jorge Macri acusa a Milei de incumplir acuerdo y condiciona apoyo al Presupuesto

De acuerdo al mismo, los pagos se harían 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal.

Pero, según reveló Jorge Macri, el gobierno de Javier Milei no está cumpliendo con lo acordado.

Vale destacar que el jefe de Gobierno porteño fue parte de la cumbre del Presidente con gobernadores en Casa Rosada. De hecho, sorprendió el abrazo que se dieron ambos en la cumbre, tras el desplante del libertario en el Tedeum del 25 de mayo pasado, cuando Milei le negó el saludo y lo dejó con la mano extendida.

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

Para la OCDE, Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

Colapinto tendrá en 2026 el mejor motor de Fórmula 1: luchará mano a mano con los grandes

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Viviana Canosa prepara su regreso a la TV: Los canales que se pelean por tenerla