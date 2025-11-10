urgente24
Jorge Macri acusa a Milei de incumplir acuerdo y condiciona apoyo al Presupuesto

Se renueva la tensión entre PRO y LLA, con Jorge Macri acusando a Javier Milei no de cumplir el acuerdo por coparticipación, y condiciona apoyo a Presupuesto.

10 de noviembre de 2025 - 13:58
Se vuelve a tensar la relación entre Jorge Macri y Javier Milei.

Tras las alianzas electorales, parece renovarse la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, advirtió que Nación está demorando los pagos por coparticipación federal y condicionó su apoyo al Presupuesto 2026. El martes se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Hicimos un acuerdo con el Gobierno en la Corte Suprema por la coparticipación, más allá del fallo. Nos sentamos y aceptamos un mecanismo de pago diferente, que pidió el Gobierno, y ellos asumieron el compromiso en la Corte”, comentó Jorge Macri este lunes (10/11) en diálogo con radio La Red.

Según el jefe de Gobierno porteño, las obligaciones de pagar entre estados "tienen que estar expresadas en el Presupuesto. Así que sí, esa es una condición que se la planteé nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de Presupuesto, espero que podamos destrabar eso".

En ese sentido, apuntó que "se generó una deuda nueva y por eso no se está cumpliendo. Con los momentos difíciles que pasaron, no sé si lo justifico pero lo entiendo”.

De acuerdo al mismo, los pagos se harían 1,40% en por goteo diario y 1,55% en forma semanal.

Pero, según reveló Jorge Macri, el gobierno de Javier Milei no está cumpliendo con lo acordado.

Vale destacar que el jefe de Gobierno porteño fue parte de la cumbre del Presidente con gobernadores en Casa Rosada. De hecho, sorprendió el abrazo que se dieron ambos en la cumbre, tras el desplante del libertario en el Tedeum del 25 de mayo pasado, cuando Milei le negó el saludo y lo dejó con la mano extendida.

