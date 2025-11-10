Cáncer de páncreas y el medicamento que emociona a muchos: "Salto cuántico"

Estas mutaciones están presentes en casi todos los casos de cáncer de páncreas, dijo Goldsmith.

En The Washington Post, detallan que, "el fármaco de la compañía se dirige a proteínas mutantes que durante años habían eludido los esfuerzos por neutralizarlas".

Ya Daraxonrasib ha mostrado potencial.

"En uno de los ensayos clínicos Durante más de 16 meses, al menos el 29 por ciento de los participantes vieron reducirse sus tumores, mientras que más del 90 por ciento no experimentaron crecimiento tumoral", precisa el diario estadounidense.

Aunque, añaden que el fármaco no está libre de efectos secundarios.

Apuran su aprobación

Ahora bien, el vale prioritario otorgado por la FDA permite que la revisión de un medicamento se acelere para, potencialmente, obtener la aprobación de la agencia y vender un medicamento más rápido.

"La FDA tiene autoridad para otorgar la designación de medicamento huérfano a un medicamento o producto biológico para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o afección rara", indica el organismo.

Según The Wahington Post, Anna Berkenblit, directora científica y médica de la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas, mostró entusiasmo con la concesión por parte de la FDA del nuevo cupón de prioridad a Revolution Medicines, y catalogó el fármaco experimental como "un avance fundamental".

De acuerdo con la experta, los fármacos dirigidos a las mutaciones RAS suponen un "salto cuántico" con respecto a las terapias existentes.

Por su parte, Dan Kracov, socio de Arnold & Porter que ha asesorado a varias empresas que han recibido un cupón, dijo a The Wahintong Post que esto “es algo que debe vigilarse cuidadosamente para asegurarse de que no se estén bajando tanto los estándares para sacar un producto al mercado que se esté comprometiendo la seguridad del paciente”.

En ese sentido, la FDA ha aclarado que, "la designación de medicamento huérfano es un proceso separado de la solicitud de aprobación o licencia. Los medicamentos para enfermedades raras pasan por el mismo proceso riguroso de revisión científica que cualquier otro medicamento para su aprobación o licencia".

Mientras tanto, Daraxonrasib se está estudiando en un ensayo clínico global de fase 3, RASolute 302, en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) metastásico de segunda línea y hay planes para iniciar dos ensayos clínicos adicionales de fase 3 en cáncer de páncreas.

