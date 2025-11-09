Silicon Valley desafía la prohibición mundial en Edición Genética Embrionaria

El único precedente conocido es el científico chino He Jiankui, quien en 2018 creó tres niños genéticamente modificados para ser inmunes al VIH, un acto por el cual fue condenado a tres años de prisión en China por ejercer la medicina ilegalmente.

La "Pila Gattaca" de Silicon Valley

El proyecto de Preventive se enmarca en un creciente número de startups financiadas por influyentes figuras de Silicon Valley que buscan comercializar tecnologías genéticas reproductivas. Armstrong, en particular, ha impulsado la iniciativa, e incluso propuso un plan para trabajar en secreto y presentar un bebé modificado antes de que el establishment científico pudiera objetar, una idea que su portavoz afirmó que luego se desestimó.

Otras empresas se centran en el cribado poligénico (como Orchid, Herasight y Nucleus Genomics), que analiza el ADN de embriones para predecir probabilidades de rasgos como la altura, el color de ojos, y el coeficiente intelectual (CI). Estos servicios han sido utilizados por figuras de élite, incluyendo a Elon Musk y Altman. Kian Sadeghi, de Nucleus, lo ha calificado como "software de optimización genética" y parte de una "neoevolución".

Altman apuesta por la "eugenesia"

Preventive, a pesar de las consultas, ha negado estar trabajando con una pareja y ha anunciado una inversión de U$S30 millones para investigación, comprometiéndose a no realizar ensayos en humanos sin demostrar la seguridad. Su CEO, Lucas Harrington, afirmó que la empresa se ve obligada a operar fuera de USA porque la FDA no puede revisar solicitudes de ensayos que involucren edición de embriones.

Según reportó The National Human Genome Institute, la eugenesia es la teoría científicamente errónea e inmoral de la "mejora racial" y la "cría selectiva", que ganó popularidad a principios del siglo XX. Los eugenistas de todo el mundo creían que podían perfeccionar a los seres humanos y eliminar los supuestos males sociales mediante la genética y la herencia. Creían que el uso de métodos como la esterilización forzada, la segregación y la exclusión social libraría a la sociedad de los individuos que consideraban no aptos.

Se trata de racismo científico, ideología que se apropia de los métodos y la legitimidad de la ciencia para defender la superioridad de los europeos blancos y la inferioridad de las personas no blancas cuyo estatus social y económico ha sido históricamente marginado. Al igual que la eugenesia, el racismo científico surgió de la apropiación indebida de los avances revolucionarios en medicina, anatomía y estadística durante los siglos XVIII y XIX, la teoría de la evolución de Charles Darwin a través del mecanismo de la selección natural, las leyes de la herencia de Gregor Mendel.

Las teorías eugenésicas y el racismo científico recibieron apoyo de la xenofobia, el antisemitismo, el sexismo, el colonialismo y el imperialismo contemporáneos, así como de las justificaciones de la esclavitud, particularmente en USA, comenta el artículo científico.

