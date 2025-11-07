La miniserie de 7 episodios que arrasa en críticas y te va a obsesionar

Es el fin del mundo, pero sin gritos ni explosiones: solo sonrisas inquietantes y una calma que da miedo.

La serie se llama Pluribus por "E pluribus unum" (el lema de Estados Unidos, que se traduce como "De muchos, uno") y la ironía no puede ser más clara: en esta historia, la unidad no es un valor, es una pérdida total del yo. En el contexto actual, donde las redes, la política y la cultura parecen empujarnos al pensamiento único, Gilligan agarra la felicidad y la convierte en su villana principal.

La serie que Apple TV+ necesitaba para romper su molde

Desde antes de su estreno, Pluribus no dejó crítico desencantado: tiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, y en Metacritic marca 85/100, lo cual ya la ubica entre los estrenos más fuertes del año.

Pero lo interesante no es la nota sino el tipo de elogio. Variety la definió como "una producción de esta envergadura que se anima a ser experimental y que le da a Seehorn el lienzo que merece". The Guardian, más directo, tiró: "No es una bobada entretenida. Es casi tan sombría como la vida real.” Y Micropsia Cine la describió como “un relato con la minuciosidad obsesiva de Gilligan y su forma única de contar historias."

image La serie fue celebrada por su audacia y su profundidad emocional, con 100% en Rotten Tomatoes y puntajes muy altos en otros sitios.

Gilligan explicó en ScreenRant que su intención no fue hacer una serie política, pero sí poner a pensar: "TV es solo TV. No va a curar el cáncer. Pero me gustaría que la gente piense si querría vivir en este mundo o no." Y eso se nota, porque Pluribus no sermonea ni busca moralejas: simplemente te deja con una duda incómoda en la cabeza, esa sensación de que la búsqueda constante de la felicidad puede ser, también, una forma de anestesia colectiva.

Hay algo profundamente actual en el planteo. Mientras el algoritmo te recuerda todos los días que tenés que "agradecer", "manifestar" y "vibrar alto", Gilligan y Seehorn proponen lo contrario: permitirse estar mal, no adaptarse, no sonreír si no hay motivo. Es una especie de antídoto contra la cultura del bienestar obligatorio.

La fotografía, los silencios y la química entre Seehorn y Karolina Wydra (que interpreta a Zosia, una "feliz" que acompaña a Carol en su recorrido) construyen una tensión constante entre el deseo de pertenecer y el impulso de escapar. Es un dilema muy humano: ¿qué pasa si todos los que te rodean son felices menos vos?

image Vince Gilligan usa la distopía para cuestionar la felicidad como anestesia moderna.

En sus 9 episodios, Pluribus se planta como una de las apuestas más inteligentes de Apple TV+, una serie que usa la ciencia ficción para hablar del presente sin disimulo, y que confirma que Gilligan, lejos de repetirse, encontró su nueva droga: la felicidad tóxica.

El virus es la sonrisa, y el síntoma, la negación de todo lo real. Y en ese espejo incómodo que propone, cuesta no reconocerse un poco.

