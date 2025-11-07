Prueba de fuego: Sin asumir formalmente, Diego Santilli ya tiene un gran desafío por delante

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este viernes en la Casa Rosada con losgobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Catamarca, Raúl Jalil, como parte de los encuentros que mantendrá con distintos mandatarios provinciales para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2026.
El flamante funcionario, que aún no asumió, se calza el traje al comienzo del fin de semana y hará lo propio el lunes con Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).
Santilli se pondrá al frente de las tratativas con los mandatarios provinciales, que influyen en un número clave de diputados y senadores nacionales. Por su parte, los gobernadores tiene varios reclamos hacia la Casa Rosada, aunque encabezan los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura.
Arranca una jornada intensa donde la mañana ya inició con sorpresas: un paro inesperado de varias líneas de colectivos dejó a miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires sin servicio desde la medianoche y se agranda el conflicto por el transporte.
Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:
07-11-2025 10:48
Viral en U24: La inteligencia artificial sigue ganando terreno y llega a los políticos
En medio del crecimiento de la IA, lo cual ya está generando fuerte impacto en USA, crearon un spot humorístico que muestra los supuestos nuevos emprendimientos de políticos casi jubilados.
Muchos dicen que abrirán un café literario, pero terminan alquilando oficinas cerca del Congreso o la Casa Rosada.
En uno de los países más fríos de Sudamérica, todos quieren seguir cerca de donde calienta el sol.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) se encuentra este viernes analizando el último recurso de apelación presentado por la defensa de Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño actualmente en prisión domiciliaria, lo que supone un manotazo de ahogado de los abogados del líder para evitar que la semana que viene sea llevado a la cárcel de Papuda, o un último esfuerzo para reducir su condena a 27 años o retrasar la ejecución de la pena todo lo máximo posible, al menos, tras ser hallado culpable durante el pasado 11 de septiembre de liderar un complot contra el Estado de Derecho.
El Gobierno nacional fijó los precios mayoristas de la energía y los hogares pagarán tarifas de luz más caras que las industrias y los comercios durante el verano.
El cambio se hizo oficial a través de la Resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, que fijó los precios mayoristas para el período que va hasta el 30 de abril de 2026. Según el anexo de la norma, el Precio Estabilizado de la Energía para usuarios residenciales se fijó entre $56.054 y $58.281 por megavatio-hora (MWh).
En contraste, a los usuarios no residenciales (comercios e industrias) se les cobrará un precio mayorista menor, que oscila entre $47.310 y $51.633, dependiendo de su tipo de consumo y horario. Esta nueva estructura de precios rompe el esquema anterior, donde los hogares siempre habían pagado menos que el sector productivo.
Este cambio en los precios mayoristas (que aplica a todo el país) ya impactó en las facturas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los hogares verán aumentos en sus boletas de entre 3,4% y 4,1%. Mientras tanto, las industrias y comercios tendrán un panorama variado: desde leves aumentos del 2,2% hasta bajas significativas del 10,3%, aunque la mayoría experimentará una leve reducción cercana al 1%.
La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó su conducción y estrenó un nuevo triunvirato integrado por Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros). El recambio ocurrió en medio de tensiones internas y reacomodamientos que el Gobierno observa con atención.
Sobre ese marco, escala la interna Camionera. Tal es así que este viernes aparecieron pintados paredones enteros en el Oeste del Conurbano y en la zona de San Martín.
Según lo comentado por Mundo Gremial, las pintadas rezaban: " Pablo Moyano volvé. Los trabajadores te necesitan".
El mensaje no tiene firma a la vista pero se descarta que es parte de la interna que atraviesa Camioneros por estos días. Tampoco se sabe si la campaña seguirá o sólo tendrá por objetivo entregar el mensaje directo al corazón del gremio.
Luego de su disertación en el American Business Forum en Miami, Javier Milei llegó en las últimas horas a Nueva York, en donde este viernes mantendrá una reunión con empresarios y visitará la tumba de un líder judío para agradecer el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas.
La primera actividad está prevista para las 10 (12 de Argentina), cuando el Presidente participará del conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina", organizado por el Consejo de las Américas (COA, por su sigla en inglés).
Además, aunque no figura en la agenda oficial, el mandatario dedicará parte del día a asistir a "El Ohel", sitio sagrado en el que se encuentran los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el "Rebe de Lubavitch".
Esto último derivó en una orden de la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) a las aerolíneas para reducir el tráfico de cabotaje en un 10% mientras dure la medida resultante de las tensiones entre el oficialismo y la oposición. Naturalmente, esa maniobra afectó a cientos de miles de pasajeros con viajes programados, y podría extenderse con el paso del tiempo a más operaciones.
Coincidencia o no, los controladores aéreos de Argentina también atraviesan un momento complicado. Se trata de una protesta prolongada en pedido de una recomposición de las condiciones laborales por parte de los trabajadores nucleados en ATEPSA,quienes reclaman a la estatal EANA respuestas por la falta de cumplimiento del último acuerdo paritario alcanzado.
En esta ocasión, los controladores decidieron hacer sentir las medidas de fuerza sobre vuelos de carga con asambleas programadas durante todo noviembre en la que no se prestan servicios de despegue, afectando operaciones logísticas clave para las exportaciones.
La planta de Newsan S.A., una de las principales firmas del sector electrónico en la Argentina, fue visitada hace poco más de un mes, porJavier Milei, quien la calificó entonces como " un ejemplo del modelo productivo que necesita la Argentina", y destacó la interacción con los trabajadores que tuvo "una muy linda experiencia".
La foto que trajo el mandatario de Tierra del Fuego estaba plagada de sonrisas. Pero la primera que borró fue la del propio Javier Milei, quien tuvo que suspender inmediatamente sus actividades de campaña ante el repudio local. Las otras tardaron un poco más. Pero fueron 150.
Por ello, los trabajadores evalúan iniciar acciones legales y realizar medidas de protesta para exigir su reincorporación. Además, la UOM había firmado un acuerdo que garantizaba la estabilidad laboral hasta diciembre, lo cual no se cumplió.
En medio del avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, la administración libertaria sigue sumando rechazos.
En Rosario no sólo fue La Bancaria y otros gremios. Ahora se suma, ATE y CTA Autónoma quienes emitieron un comunicado donde señalaron que el proyecto de reforma laboral presentado por Romina Diez -referente santafesina de la Libertad Avanza – “es volver al siglo XIX, a la esclavitud laboral”.
En ese contexto, las entidades gremiales plantearon que, “cuando los países que se señalan como avanzados discuten la reducción de la jornada laboral, incluso desde la perspectiva de la productividad, esta gente que posiblemente nunca laburó viene a querer imponer jornadas de doce horas”.
Es muy importante recordar que la patronal y los trabajadores y trabajadoras “no partimos de una igualdad al negociar, sea en una empresa o en el Estado. Entonces plantear que el acuerdo entre partes es positivo y que hay que anular los convenios colectivos de trabajo es someternos a la voluntad de la patronal”, dejaron en claro ATE y CTA Autónoma Rosario.
Ahora bien, las entidades gremiales el espíritu de la reforma laboral aparte de precarizar a los trabajadores tiene por objetivo sacarse del medio a los sindicatos: “Como decía un dirigente importante de nuestra ATE, para todos los jefes, todas las patronales, el mejor sindicato es el que no existe. Por eso quieren romper con las conquistas que estas organizaciones vamos teniendo. Y destruir la existencia misma de los sindicatos”, plantearon
No fue Santiago Caputo como creían los gobernadores el designado como ministro del Interior. Será el electo diputado nacional Diego Santilli quien ocupará ese cargo y se encargará de manejar la relación con los gobernadores y el Congreso de la Nación. Hoy, la prueba de fuego.
Los gobernadores recibieron la noticia con sorpresa y, en general, con satisfacción y expectativa. Lo central seguirá siendo el margen de maniobra que tendrá el nuevo ministro para negociar los acuerdos con cada provincia.
Pero lejos de ser vistos estos cambios una mala señal, varios de los mandatarios de Provincias Unidas prefieren destacar al lado positivo que podrían tener las modificaciones ministeriales de las últimas horas.
Anticipan que tienen confianza en que Santilli lleve adelante buenas negociaciones porque maneja el diálogo político al estilo de Francos.
Ya habían reconocido que la gestión del ex jefe de Gabinete, con quien habían mantenido un diálogo razonable, tenía su crédito agotado, porque prometía algo que después no podía garantizar que se cumpliera. Las reuniones eran buenísimas, pero los resultados nunca llegaban.
En ese sentido, se esperanzan en que no siga repitiéndose la historia de acuerdos que no terminan de plasmarse. Ahora esperan que Santilli pueda cumplir lo que se habla.
Es inminente el lanzamiento de la privatización del Belgrano Cargas tras la publicación de la Resolución 1049/2025 del 24/7 que dio inicio al proceso de privatización de la empresa que se dividirá en tres unidades de negocio y luego será disuelta.
La empresa Belgrano Cargas opera 7600 kilómetros de vías en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.
Según el Gobierno en la resolución de julio, el procedimiento de privatización tendrá un plazo máximo de un año.
La privatización se había oficializado por el decreto 67/2025 del pasado 10 de febrero y había sido muy cuestionada por los especialistas del sector ferroviario.
Tras la derrota electoral, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, dudó si asumir como diputada nacional pero Maximiliano Pullaro tuvo que salir a apagar el fuego.
Este miércoles (05/11), Scaglia dialogó con el medio local El Litoral ante las versiones que circulan sobre su duda entre la vicegobernación y el Congreso, donde dejó la puerta abierta. "Lo estoy pensando", señaló. Posterior a ello, explicó que la definición depende de "analizar varias cosas en relación a dónde soy más útil y cuál es el lugar donde yo genero hoy el mayor aporte para la Provincia".
Sin embargo, un día después, el gobernador de Santa Fe rompió el silencio ante los medios de comunicación y confirmó que Scaglia finalmente asumirá su banca como diputada. "Va a tener un rol muy importante: el de defender a la provincia", aseguró el mandatario.
Unidos para cambiar Santa Fe debe ajustarse los cinturones y enfrentar lo que viene con precisión.
Con Presupuesto 2026 en la mira, Nacho Torres hace sus apuestas
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, mantendrá este viernes un encuentro de trabajo con el nuevo ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para dialogar en torno al proyecto de Presupuesto 2026 y las retenciones al sector petrolero.
La reunión se fijó para las 15 horas y será la primera que el gobernador mantendrá con el flamante funcionario nacional tras su designación por parte del presidente Javier Milei.
La agenda a abordar tendrá como eje central el análisis del presupuesto previsto para el próximo ejercicio y la situación en torno a las retenciones petroleras, un tema que el gobernador Torres viene planteando desde hace tiempo.
En este sentido, este encuentro se da días después a la reunión que el mandatario mantuvo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, de la que además participaron intendentes, dirigentes de distintas operadoras y referentes sindicales, entre otros.
Luego de oficializarse la designación de Santilli, 'Nacho' celebró la decisión del Gobierno y anticipó: "Te vamos a acompañar en este nuevo desafío".
Aunque su nombramiento todavía no fue oficializado, Diego Santilli ya empezó a actuar como futuro ministro del Interior. El diputado del PRO, que se sumará al Gabinete nacional en los próximos días, comenzó a delinear su rol político con una agenda cargada de reuniones con gobernadores aliados y opositores.
Según confirmaron fuentes cercanas al dirigente, la primera ronda de encuentros será este viernes en la Casa Rosada, con la participación de Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Con estas reuniones, el Gobierno busca reconstruir los puentes de diálogo con las provincias y asegurar apoyo político a las reformas que Javier Milei presentará en el Congreso durante el verano.
El lunes, Santilli también recibirá a Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), tres mandatarios con peso político que, aunque se muestran críticos del Gobierno, mantienen una relación institucional abierta.
Las conversaciones estarán centradas en cuatro ejes principales: la reforma fiscal e impositiva, la modernización laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026. Todos son proyectos clave para el Ejecutivo, que busca consolidar un marco legislativo estable para los próximos años.
Luego del encuentro entre la mayoría de gobernadores y Milei en Casa Rosada, Santilli hizo eco e hincapié en la reforma laboral que propone el Gobierno: "Conozco a muchos gobernadores y ayer hablé con muchos de ellos. Creo que la agenda que ha trazado el Presidente es una agenda muy afín a la de cada uno de ellos en términos al país que queremos y la provincia que querés".
Sorpresa en el AMBA: Paro de colectivos "por tiempo indeterminado"
El transporte se satura. La empresa El Nuevo Halcón S.A. informó que los choferes de la Línea 148 suspendieron por completo la prestación"por tiempo indeterminado" a partir de las 00:00. La compañía no detalló plazos ni posibles instancias de negociación.
Trabajadores de otras empresas anunciaron una "abstención de tareas" desde el mismo horario, argumentando "falta de pago". La protesta apunta directamente a los salarios adeudados y a retrasos en transferencias habituales dentro del sistema de subsidios.
Las líneas afectadas por esta medida son: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619
Esto se suma al colpaso de los sistemas de transporte en las provincias, que viajan rumbo a los dos años sin giros nacionales de recursos para la financiación y el funcionamiento. Con una notable caída en la venta de pasajes, la cobertura en las principales ciudades del interior se volvió inviable y se incrementa la tensión con los gremios por suspensiones y despidos.
