Prueba de fuego: Sin asumir formalmente, Diego Santilli ya tiene un gran desafío por delante

Live Blog Post

Comienza la gestión de Diego Santilli

Aunque su nombramiento todavía no fue oficializado, Diego Santilli ya empezó a actuar como futuro ministro del Interior. El diputado del PRO, que se sumará al Gabinete nacional en los próximos días, comenzó a delinear su rol político con una agenda cargada de reuniones con gobernadores aliados y opositores.

Según confirmaron fuentes cercanas al dirigente, la primera ronda de encuentros será este viernes en la Casa Rosada, con la participación de Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Con estas reuniones, el Gobierno busca reconstruir los puentes de diálogo con las provincias y asegurar apoyo político a las reformas que Javier Milei presentará en el Congreso durante el verano.

El lunes, Santilli también recibirá a Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), tres mandatarios con peso político que, aunque se muestran críticos del Gobierno, mantienen una relación institucional abierta.

Las conversaciones estarán centradas en cuatro ejes principales: la reforma fiscal e impositiva, la modernización laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026. Todos son proyectos clave para el Ejecutivo, que busca consolidar un marco legislativo estable para los próximos años.

Luego del encuentro entre la mayoría de gobernadores y Milei en Casa Rosada, Santilli hizo eco e hincapié en la reforma laboral que propone el Gobierno: "Conozco a muchos gobernadores y ayer hablé con muchos de ellos. Creo que la agenda que ha trazado el Presidente es una agenda muy afín a la de cada uno de ellos en términos al país que queremos y la provincia que querés".

image Hora de los gobernadores.

VER NOTA