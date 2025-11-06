Jueves 6/11: El fantasma narco desvela al norte y el transporte se satura en las provincias

Live Blog Post

Las redes de U24 dicen: Javier Milei en USA no verá a Donald Trump

Cuando todos esperaban una foto entre ambos mandatarios para celebrar el triunfo argentino, nada de eso ocurrió.

Los republicanos fueron barridos en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, y muchos creen que el salvataje de Washington a Buenos Aires cayó muy mal entre los votantes estadounidenses, en un país cuyo gobierno sigue cerrado por falta de fondos desde hace más de un mes.

Embed - ¿Donald Trump evitó a Javier Milei?