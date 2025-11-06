Jueves 6/11: El fantasma narco desvela al norte y el transporte se satura en las provincias

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2025. El escenario nacional se desvela ante las definiciones en la Casa Rosada y en el Congreso, pero en las provincias los problemas son otros: narcotráfico, transporte e inversiones.
Las redes de U24 dicen: Javier Milei en USA no verá a Donald Trump
Cuando todos esperaban una foto entre ambos mandatarios para celebrar el triunfo argentino, nada de eso ocurrió.
Los republicanos fueron barridos en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, y muchos creen que el salvataje de Washington a Buenos Aires cayó muy mal entre los votantes estadounidenses, en un país cuyo gobierno sigue cerrado por falta de fondos desde hace más de un mes.