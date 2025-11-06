urgente24
Jueves 6/11: El fantasma narco desvela al norte y el transporte se satura en las provincias

Preocupa el avance narco extranjero en el norte. Los sistemas de transporte del interior sufren sin subsidios nacionales. Viaje 14 de Javier Milei a USA.

06 de noviembre de 2025 - 13:51
El narcotráfico se las ingenia para saltar los operativos de seguridad en la frontera norte. (Imagen generada con IA).

La penetración del narcotráfico en el norte del país es evidente y los esfuerzos por cubrir los "huecos" no parecen suficientes, mientras los gobernadores de las provincias fronterizas (y no tanto) reclamas soluciones definitivas a un fenómeno que amenaza la paz social.

Por otra parte, las provincias enfrentan un verdadero colapso de los sistemas de transporte, que viajan rumbo a los dos años sin giros nacionales de recursos para la financiación y el funcionamiento. Con una notable caída en la venta de pasajes, la cobertura en las principales ciudades del interior se volvió inviable y se incrementa la tensión con los gremios por suspensiones y despidos.

Además, se cocinan grandes movimientos en materia de inversión energética, sobre todo las referidas a la explotación de gas y petróleo. Los gobernadores pretenden acelerar acuerdos para embolsar recursos genuinos mientras negocian líneas de financiación con la Casa Rosada.

Este es el vivo de medio día del jueves 6 de noviembre de 2025 en Urgente24:

Las redes de U24 dicen: Javier Milei en USA no verá a Donald Trump

Cuando todos esperaban una foto entre ambos mandatarios para celebrar el triunfo argentino, nada de eso ocurrió.

Los republicanos fueron barridos en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, y muchos creen que el salvataje de Washington a Buenos Aires cayó muy mal entre los votantes estadounidenses, en un país cuyo gobierno sigue cerrado por falta de fondos desde hace más de un mes.

Patricia Bullrich "multitask": La ministra ya se mueve como senadora

La ex candidata a presidente pasará pronto a cumplir tareas legislativas oficiales. Mientras tanto, prepara el terreno junto a su bloque para poder impulsar las reformas que plantean desde la Casa Rosada.

Su gestión frente a Seguridad finalizará el 10 de diciembre, cuando ocupe su banca en la Cámara alta. Sin reemplazo a la vista aún, también mueve los hilos del ministerio que abandonará por segunda vez.

China observa de 'cerca' el 3I/ATLAS

El Gobierno de China anunció que pudo observar con éxito al objeto espacial que se viralizó en las últimas semanas. Lo hizo a través de la sonda Tianwen-1, aparato destinado a la exploración de Marte.

Según la información revelada, la sonda captó imagenes del objeto 30 millones de kilómetros, lo que supuso un desafío técnico supremo para la cámara de alta resolución preparada para la brillante superficie marciana. Para los chinos, el 3I/ATLAS "no se parece a ningún cometa que haya surcado el Sistema Solar, algo que se condice con su procedencia intergaláctica.

Las dudas de Gisela Scaglia, despejadas por Maximiliano Pullaro

El gobernador de Santa Fe anticipó los pasos que seguirá la vicegobernadora tras la dura derrota electoral de octubre. Con la apuesta de Provincias Unidas rechazada en las urnas, Scaglia había planteado la posibilidad de no hacerse cargo de la banca a la cual accedió en favor del Gobierno provincial.

No obstante, fue el propio Pullaro quien anticipó que la vicegobernadora "defenderá a Santa Fe en el Congreso" a pesar del fracaso electoral. "Lo que hablé con ella, y lo que dijo anoche, es que va a tomar la responsabilidad que asumió con los santafesinos. Sí, va a asumir", anticipó el radical.

Fernando Iglesias internacional y le pasan factura desde la oposición

El diputado del PRO, quien mostró una defensa furiosa de la gestión de La Libertad Avanza en los últimos meses, tendría como destino la embajada argentina en la Unión Europea. Su nuevo hogar en Bruselas habría sido materia de críticas por parte de la oposición, donde señalaron la desginación como "un premio a la obsecuencia".

Si bien su viaje al Viejo continente demoraría varios meses en oficializarse, su rol frente al bloque europeo sería clave en el marco del tratado de libre comercio que el Mercosur intenta destrabar de una vez por todas.

Victoria Villarruel acusa infiltración del peronismo en el Gobierno

La vicepresidente, de relación rota con Javier y Karina Milei, retomó las riendas de la interna en el Gobierno acusando una fuerte infiltración de dirigentes peronistas en las listas oficiales. Todo se dio en el marco de una fuerte cruzada en redes por parte de fanáticos del Gobierno nacional en una publicación de Instagram.

El reclamo llegó luego de que un usuario señalara el viaje que Villarruel hizo recientemente a Formosa y su encuentro con Gildo Insfrán. "El chiste se cuenta solo cuando vemos las listas llenas de peronistas. Pero no estás preparado para estas charlas. Slds", disparó Villarruel manifestando su disconformidad con el armado que encabezaron Karina Milei y los primos Martín y 'Lule' Menem.

Las redes de U24 dicen: Sigue el escándalo por acoso a la Presidente de México

Claudia Sheinbaum fue acosada en plena vía pública por un hombre que intentó besar y manosearla, ante la mirada atónita de su custodia.

El hecho reaviva el debate sobre el machismo y la violencia de género, un problema grave y persistente en todo México.

La presidenta mexicana aún no hizo declaraciones públicas sobre el episodio.

Tucumán sufre paro de transporte por sistema colapsado

Sigue la medida de fuerza que UTA lanzó ayer ante la suspensión de choferes. Sin acuerdo con las empresas, los trabajadores adviertieron que el servicio seguirá marginado hasta que no se reincorporen los compañeros.

Según los empresarios, el sistema se tornó insostenible con la caída de los pasajes y el atraso en el precio. Todo ello eclosionó con la quita de subsidios nacionales, que antes sostenían el financiamiento del déficit.

La CGT busca domar la interna ante el inminente proyecto de reforma

Calentando motores y con nuevo triunvirato, la central obrera se prepara para coordinar acciones que aplaquen la interna en la víspera de la etapa reformista laboral que se cocina en la Casa Rosada. Sin proyecto a la vista, la CGT renovó su conducción con la designación de Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros).

El recambio dirigencial abriría una ventana de oportunidad para el Gobierno nacional a la hora de introducir la modernización esperada. Sin embargo, no sería todo sin resistencia de la central obrera y sus flamantes dirigentes, quienes todavía están concentrados en dominar la interna.

