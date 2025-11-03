Controladores aéreos inauguran noviembre con medidas de fuerza y vuelos afectados

A más de dos meses de haber firmado el acuerdo, EANA sigue sin dar respuestas concretas a los compromisos asumidos. Una vez más, la empresa incumple lo firmado y demuestra la falta de voluntad para resolver los puntos que afectan directamente nuestras condiciones laborales, indicaron desde ATEPSA. A más de dos meses de haber firmado el acuerdo, EANA sigue sin dar respuestas concretas a los compromisos asumidos. Una vez más, la empresa incumple lo firmado y demuestra la falta de voluntad para resolver los puntos que afectan directamente nuestras condiciones laborales, indicaron desde ATEPSA.

La estrategia sindical de afectar las operaciones de comercio exterior implica una nueva etapa de conflicto. Así, los controladores apuntaría a un punto sensible para el Gobierno nacional, que actualmente sufre consecuencias de una balanza comercial desequilibrada.

Con la afección de los despegues, el perfil más complicado será el exportador. Desde el exterior llegarán aviones con carga de manera usual y sin tantas complicaciones.

No solo se trata de falta de diálogo, sino de una clara decisión política de ignorar los compromisos asumidos y la intención de dilatar el arribo a cualquier solución real. No solo se trata de falta de diálogo, sino de una clara decisión política de ignorar los compromisos asumidos y la intención de dilatar el arribo a cualquier solución real.

Paro de controladores aéreos de ATEPSA hoy.

Además de los controladores, el sector aéreo atraviesa una zona de turbulencias con distintos cambios reglamentarios ejecutados por la Secretaría de Transporte. A ello se suma el frente salarial y una liberación del mercado que llevó a varios gremios a ubicarse en posición de conflicto.

Entre ellos, gremios como el de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) o APTA ( Asociación del Personal Técnico Aeronáutico) han advertido en las últimas semanas puntos de tensión que podrían gatillar distintas medidas de fuerza, prometiendo un cierre de año complejo para el Gobierno nacional y sus dependencias en el sector.

