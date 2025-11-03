Finalmente, los controladores aéreos en Argentina comenzarán hoy con el esquema de medidas de fuerza previsto en los últimos días afectando a cientos de vuelos entre las 22 hs y las 6 hs del martes (4/11). El reclamo está dirigido a una recomposición salarial que no llegó por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
CARGAS
Controladores aéreos inauguran noviembre con medidas de fuerza y vuelos afectados
Controladores aéreos nucleados en ATEPSA comenzarán hoy (3/11) con un esquema de medidas de fuerza. Qué vuelos afecta.
El esquema del “paro”, que será parcial y afectará a despegues de vuelos de carga principalmente, tendrá una extensión durante todo noviembre en turnos rotativos. De esa manera, lo que comenzará este lunes se extenderá por lo que resta del mes en distintos días y horarios, complicando las principales operaciones logísticas y afectando directamente al esquema de importaciones y exportaciones vía aérea.
Durante esta semana, el impacto de la medida se prevé además para el jueves (6/11) y el domingo (9/11). ATEPSA dispuso que se repitan horarios y modalidades, afectando a vuelos logísticos.
Cabe destacar que el sindicato descartó la afección de vuelos de pasajeros, tal y como ocurrió en septiembre pasado. Sin embargo, no se descarta que la medida se extienda hacia ese sector en caso de que el reclamo no sea atendido por la empresa estatal.
Controladores aéreos en guardia
Precisamente, el reclamo central de los controladores es la falta de concreción sobre el acuerdo alcanzado a mediados de año y durante la primera etapa del conflicto, que sí afectó vuelos de pasajeros. Bajo un esquema similar, los trabajadores realizaron paros rotativos y dejaron varios turnos sin despegues, lo que motivó a EANA a proponer una recomposición que no se habría ejecutado aún.
La estrategia sindical de afectar las operaciones de comercio exterior implica una nueva etapa de conflicto. Así, los controladores apuntaría a un punto sensible para el Gobierno nacional, que actualmente sufre consecuencias de una balanza comercial desequilibrada.
Con la afección de los despegues, el perfil más complicado será el exportador. Desde el exterior llegarán aviones con carga de manera usual y sin tantas complicaciones.
Puede haber más
Además de los controladores, el sector aéreo atraviesa una zona de turbulencias con distintos cambios reglamentarios ejecutados por la Secretaría de Transporte. A ello se suma el frente salarial y una liberación del mercado que llevó a varios gremios a ubicarse en posición de conflicto.
Entre ellos, gremios como el de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) o APTA ( Asociación del Personal Técnico Aeronáutico) han advertido en las últimas semanas puntos de tensión que podrían gatillar distintas medidas de fuerza, prometiendo un cierre de año complejo para el Gobierno nacional y sus dependencias en el sector.
Más noticias en Urgente24:
Lunes 03/11: Saludos a Diego Santilli pero se habla de "fuga de divisas"
Diego Santilli definió como "enorme" la tarea que le tocará cumplir en la cartera política
Santiago Caputo sin el pan y sin la torta: seguiría siendo solamente asesor presidencial
Javier Milei le dio el estratégico Ministerio de Interior al ex PRO Diego Santilli