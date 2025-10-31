¿CASTA KIRCHNERISTA?
Noviembre arranca con vuelos complicados por 9 paros de los controladores aéreos
Los controladores aéreos arrancarán con un cronograma de paros desde el 3/11 afectando a los vuelos. Conflicto por las paritarias.
Los 9 paros de los controladores aéreos
El 29/10 Atepsa anunció un cronograma de paros para el mes de noviembre de nueve jornadas de protestas, entre el 3 y el 30, por el “ incumplimiento de los acuerdos asumidos” por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que “vuelve a faltar a su palabra”.
Según publicó el gremio en sus redes sociales, “a más de dos meses de la firma del acuerdo, los compromisos del Convenio Colectivo siguen sin respuesta”.
En consecuencia, “ desde el lunes 3 de noviembre comienzan las medidas legítimas de acción sindical, que alcanzarán a la aviación de carga y las capacitaciones”.
Las medidas de fuerza de Atepsa consistirán en paros con franjas de ocho horas de duración, las cuales, en esta etapa, afectan exclusivamente los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.
Además, el sindicato anunció que buscará paralizar, a partir del 3/11, toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio, consideradas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.
Vuelos afectados
Los paros de Atepsa afectarán directamente a los vuelos de carga y podría generar demoras significativas en la cadena logística y comercial del país.
Paola Barritta (Secretaria General de Atepsa), señaló que las autoridades aeronáuticas han presentado "informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga".
ATEPSA anunció que las interrupciones en la primera etapa solo afectarían los despegues de aeronaves de carga y las capacitaciones presenciales y virtuales del personal de EANA, con un cronograma de 9 jornadas nocturnas (de 22:00 a 06:00) entre el 3 y el 30 de noviembre, pero garantizan la excepción de vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamento (SAR), precisó la agencia Noticias Argentinas en un cable.
“Casta kirchnerista”
Ante la confirmación de las medidas de fuerza para noviembre, desde EANA respondieron calificando la protesta como "ilegítima", sosteniendo que el argumento sindical de "no cumplimiento del acuerdo paritario es falso", ya que el mismo se encuentra "actualmente en plena ejecución y finaliza en diciembre".
También dijeron que el paro es "netamente político", y que hay " intransigente y extorsiva" de la "casta gremial kirchnerista".
--------------
Más noticias en Urgente24:
Inflación: Con noviembre llegan los nuevos aumentos del mes, los que Javier Milei no logra detener
"La gente se preguntó en la elección si íbamos al caos o renovábamos la esperanza"
Milei: "la derrota en Buenos Aires nos obligó a repensar un montón de cosas, fue una bendición"