Noviembre arranca con vuelos complicados por 9 paros de los controladores aéreos

Además, el sindicato anunció que buscará paralizar, a partir del 3/11, toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio, consideradas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

Vuelos afectados

Los paros de Atepsa afectarán directamente a los vuelos de carga y podría generar demoras significativas en la cadena logística y comercial del país.

Paola Barritta (Secretaria General de Atepsa), señaló que las autoridades aeronáuticas han presentado "informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga".

image Paola Barritta, la titular de Atepsa e hija del exbarra de Boca José Barritta, más conocido como "El Abuelo".

ATEPSA anunció que las interrupciones en la primera etapa solo afectarían los despegues de aeronaves de carga y las capacitaciones presenciales y virtuales del personal de EANA, con un cronograma de 9 jornadas nocturnas (de 22:00 a 06:00) entre el 3 y el 30 de noviembre, pero garantizan la excepción de vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamento (SAR), precisó la agencia Noticias Argentinas en un cable.

“Casta kirchnerista”

Ante la confirmación de las medidas de fuerza para noviembre, desde EANA respondieron calificando la protesta como "ilegítima", sosteniendo que el argumento sindical de "no cumplimiento del acuerdo paritario es falso", ya que el mismo se encuentra "actualmente en plena ejecución y finaliza en diciembre".

También dijeron que el paro es "netamente político", y que hay " intransigente y extorsiva" de la "casta gremial kirchnerista".

