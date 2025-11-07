Sin estado, hasta a USA se le complica: Vuelos colapsados por falta de controladores

Los más destacados son los aeropuertos de Atlanta, Boston, Dallas/Fort Worth, Denver, Fort Lauderdale, Orlando, Miami, San Francisco, Houston-Intercontinental, Washington-Dulles, New York-JFK, Newark, New York-LaGuardia, Teterboro, Los Ángeles y varios más. Entre estos últimos, hay varios con destino directo a Buenos Aires, siendo puntos de conexión interna para pasajeros argentinos que llegan al país norteamericano.

De cualquier manera, las aerolíneas estadounidenses reaccionaron a la situación ofreciendo flexibilidad a los pasajeros ante posibles suspensiones o cancelaciones. En gran parte de los casos, la política comercial abrió la posibilidad de cambiar fechas de pasajes, solicitar modificaciones diarias e incluso solicitar reembolsos incluso en vuelos que no hayan sido afectados por el “shutdown” gubernamental.

A pesar de la predisposición, las aerolíneas sí arremetieron contra el arco político estadounidense y en especial contra la Casa Blanca por la falta de respuestas ante el imprevistamente largo cierre de gobierno que no solo afecta al sector aéreo, sino a todas las prestaciones estatales.

En Argentina también pasa algo

Coincidencia o no, los controladores aéreos de Argentina también atraviesan un momento complicado. Se trata de una protesta prolongada en pedido de una recomposición de las condiciones laborales por parte de los trabajadores nucleados en ATEPSA, quienes reclaman a la estatal EANA respuestas por la falta de cumplimiento del último acuerdo paritario alcanzado.

En esta ocasión, los controladores decidieron hacer sentir las medidas de fuerza sobre vuelos de carga con asambleas programadas durante todo noviembre en la que no se prestan servicios de despegue, afectando operaciones logísticas clave para las exportaciones.

Semanas atrás, una medida similar había tenido impacto sobre los vuelos de pasajeros, complicando miles de operaciones por la falta de control de tráfico en los principales aeropuertos argentinos.

