El Rosario Central de Ángel Di María recibirá, este noche (7/11) a San Lorenzo de Almagro, en el marco de la 15º fecha del Torneo Clausura. El Canalla, si bien clasificado a play-offs y a la Copa Libertadores del año entrante, buscará defender el liderazgo en su grupo para definir todos los partidos de local hasta la final.
ARROYITO ESPERA...
Rosario Central vs. San Lorenzo, por la anteúltima fecha: horario, TV y formaciones
Rosario Central, recontra clasificado a los play-offs y con boleto asegurado a la Libertadores 2026, recibe a San Lorenzo, que va por la épica en Arroyito.
El conjunto que dirige Ariel Holan es el mejor del 2025. Así lo marca la Clasificación General, mejor conocida como Tabla Anual, que lo tiene por encima de los otros 29 clubes de la Primera División. El cuadro rosarino ostenta 65 puntos, producto de 18 encuentros ganados, 11 empatados y tan solo uno perdido, que fue ante Boca Juniors en febrero. Quedó muy muy lejos tal enfrentamiento.
Los rosarinos sufrieron otra caída en el año, pero que no contabiliza para la Tabla General, que fue la dolorsa derrota ante Huracán en el Gigante de Arroyito el 18 de mayo, en el marco de los 4tos. de final del Apertura. Fue 1-0 en favor del Globo por obra de Walter Mazzanti (hoy en Independiente de Avellaneda). El elenco de Parque Patricios terminó siendo subcampeón de tal torneo.
En el Clausura, ya con la llegada del Fideo Di María, Central logró revalidar su buen fútbol. Si bien lo que más destaca del plantel es el ataque, Holan logró construir al equipo de atrás hacia adelante. Aún con la lesión sufrida de uno de los referentes, Carlos Quintana, el Canalla presume de una línea defensiva que no suele recibir goles.
Sin embargo, las luces se las llevan los mediocampistas y los delanteros, donde los nombres sobran...
Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Santi López, Ángel Di María, Alejo Véliz y Enzo Copetti son quienes se reparten el ataque habitualmente.
San Lorenzo de Almagro, a por la épica
El Ciclón, totalmente envuelto en una crisis institucional sin precedentes, se la juega toda en estas dos últimas fechas del Clausura 2025. Primero deberá visitar a Rosario Central para luego recibir a Sarmiento de Junín -que pelea el descenso- en el Nuevo Gasómetro.
Su lugar en la post-temporada está casi asegurado. Solo resta conocer la posición que ocupará al final de la fase regular, que culminará el fin de semana del 14 de noviembre.
Suena una locura que San Lorenzo esté pensando en la clasificación a copas internacionales, pero aún así, aquí estamos. Atravesado por los desastres causados por el ¿presidente? Marcelo Moretti, el conjunto que dirige Damián Ayude da la cara por su gente, que se lo retribuye en cada marcha que organiza en la sede del club o en los días de partido.
El Cuervo acumula 49 puntos en la Tabla Anual, lo que lo ubica en el 6º puesto de dicha clasificación, pero no puede confiarse, ya que Lanús y Huracán (ambos con 46 unidades) pueden arrebatarle el lugar y dejarlo afuera.
A qué hora se juega Rosario Central vs. San Lorenzo
El cotejo, que será el primero de la fecha 15 y el único de este viernes, comenzará a las 21 horas. Será transmitido por TNT Sports, servicio que requiere suscripción paga.
Probable formación de Rosario Central para enfrentar a San Lorenzo
Broun; Coronel, Mallo, Komar, Sández; López o Giménez, Ibarra, Malcorra, Campaz; Di María, Véliz.
Probable formación de San Lorenzo para enfrentar a Rosario Central
Gill; Herrera, Romaña, Hernández, Báez; Tripichio, Perruzzi; Ladstatter, Gulli, Cerutti; Cuello.