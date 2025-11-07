Rosario Central vs. San Lorenzo, por la anteúltima fecha: horario, TV y formaciones

Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Santi López, Ángel Di María, Alejo Véliz y Enzo Copetti son quienes se reparten el ataque habitualmente.

San Lorenzo de Almagro, a por la épica

El Ciclón, totalmente envuelto en una crisis institucional sin precedentes, se la juega toda en estas dos últimas fechas del Clausura 2025. Primero deberá visitar a Rosario Central para luego recibir a Sarmiento de Junín -que pelea el descenso- en el Nuevo Gasómetro.

Su lugar en la post-temporada está casi asegurado. Solo resta conocer la posición que ocupará al final de la fase regular, que culminará el fin de semana del 14 de noviembre.

Suena una locura que San Lorenzo esté pensando en la clasificación a copas internacionales, pero aún así, aquí estamos. Atravesado por los desastres causados por el ¿presidente? Marcelo Moretti, el conjunto que dirige Damián Ayude da la cara por su gente, que se lo retribuye en cada marcha que organiza en la sede del club o en los días de partido.

image Institucionalmente en la B, deportivamente con chances de jugar la Copa Libertadores 2026. Poco entendible lo que sucede con San Lorenzo de Almagro.

El Cuervo acumula 49 puntos en la Tabla Anual, lo que lo ubica en el 6º puesto de dicha clasificación, pero no puede confiarse, ya que Lanús y Huracán (ambos con 46 unidades) pueden arrebatarle el lugar y dejarlo afuera.

A su vez, quien debe cuidarse mucho es River Plate, ya que el CASLA podría alcanzarlo esta noche (7/11) si le gana a Central a domicilio...

A qué hora se juega Rosario Central vs. San Lorenzo

El cotejo, que será el primero de la fecha 15 y el único de este viernes, comenzará a las 21 horas. Será transmitido por TNT Sports, servicio que requiere suscripción paga.

Probable formación de Rosario Central para enfrentar a San Lorenzo

Broun; Coronel, Mallo, Komar, Sández; López o Giménez, Ibarra, Malcorra, Campaz; Di María, Véliz.

Probable formación de San Lorenzo para enfrentar a Rosario Central

Gill; Herrera, Romaña, Hernández, Báez; Tripichio, Perruzzi; Ladstatter, Gulli, Cerutti; Cuello.