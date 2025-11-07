Atlético de Madrid cruzó a la FIFA por la exclusión de Julián Álvarez

La FIFA oficializó a los candidatos a ganar los premios The Best con una ausencia de peso y que hizo ruido: Julián Álvarez. La decisión sorprendió a los futboleros y hasta al propio Atlético de Madrid, quien reaccionó con incredulidad y acidez en sus redes sociales oficiales.
En primer lugar, el Colchonero utilizó su cuenta de X para responder al tuit de la FIFA en el que anunciaron a los convocados y lo hizo con dos emojis: una araña -por el apodo del delantero- y unos ojos sorprendidos.
Más tarde, el club también se manifestó con cierta ironía en cuenta de Instagram con un mensaje en inglés que decía: "El mundo entero parece hacerse la misma pregunta", que fue acompañado por la imagen de los delanteros nominados a quedarse con el premio The Best.
Ante la exclusión por parte de la FIFA para el galardón de los The Best, Nicolás González, compañero del oriundo de Calchín en el Colchonero y en la Selección Argentina, se expresó con dureza en su cuenta de Instagram.
"Claramente no entienden nada, acompañado por un emoji de araña, en alusión al apodo del delantero cordobés. Su publicación generó apoyo inmediato de hinchas, ex jugadores y colegas del ambiente, que también consideraron injusta la decisión del organismo.
Meses atrás, se había desatado la polémica por la ausencia de Álvarez en los ternados a ganar el Balón de Oro, que terminó quedando en manos de Ousmane Dembélé.
Acerca de los The Best...
Según informó la FIFA, la votación de The Best 2025 se extenderá del 6 al 28 de noviembre, con participación de capitanes, entrenadores, periodistas y fanáticos de las 211 federaciones. En la nómina sí aparecen otros argentinos, como Lionel Messi en el once ideal, Emiliano Dibu Martínez en la categoría de mejor arquero y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, nominado al Fan Award.
La sorpresa no solo afectó al delantero argentino. Vinicius Jr., ganador del último The Best, tampoco figura entre los elegidos. En cambio, Barcelona logró colocar tres representantes (Lamine Yamal, Pedri y Raphinha), mientras que Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé como su único aspirante. El favorito al galardón, según los medios europeos, es Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con PSG, que además presenta a Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha entre los destacados.
Con este panorama, el reclamo de Nico González se sumó al desconcierto general por una lista que volvió a dejar dudas sobre los criterios de selección de la FIFA y que, una vez más, generó polémica entre los fanáticos argentinos.
