Atlético de Madrid cruzó a la FIFA por la exclusión de Julián Álvarez

Meses atrás, se había desatado la polémica por la ausencia de Álvarez en los ternados a ganar el Balón de Oro, que terminó quedando en manos de Ousmane Dembélé.

El reclamo se sustenta en la gran temporada que desde su llegada al Colchonero protagonizó Álvarez, que con 38 goles y 12 asistencias para muchos merecía el reconocimiento de al menos figurar entre los candidatos principales al premio.

image

Acerca de los The Best...

Según informó la FIFA, la votación de The Best 2025 se extenderá del 6 al 28 de noviembre, con participación de capitanes, entrenadores, periodistas y fanáticos de las 211 federaciones. En la nómina sí aparecen otros argentinos, como Lionel Messi en el once ideal, Emiliano Dibu Martínez en la categoría de mejor arquero y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, nominado al Fan Award.

La sorpresa no solo afectó al delantero argentino. Vinicius Jr., ganador del último The Best, tampoco figura entre los elegidos. En cambio, Barcelona logró colocar tres representantes (Lamine Yamal, Pedri y Raphinha), mientras que Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé como su único aspirante. El favorito al galardón, según los medios europeos, es Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con PSG, que además presenta a Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha entre los destacados.

Con este panorama, el reclamo de Nico González se sumó al desconcierto general por una lista que volvió a dejar dudas sobre los criterios de selección de la FIFA y que, una vez más, generó polémica entre los fanáticos argentinos.

