La campaña de Caren Tepp que la complica (y hunde a Agustín Rossi)

La diputada electa rechazó la acusación de que se desviaron fondos para ayudar a los damnificados de la inundación de hace más de 20 años y enfatizó la transparencia de sus rendiciones de cuentas, instruyendo a sus abogadas a colaborar con la justicia para que se "deslinden responsabilidades".

"Hay que terminar con estas prácticas de la vieja política donde todo vale. El odio y la mentira que desatan es proporcional a la esperanza que venimos generando". "Hay que terminar con estas prácticas de la vieja política donde todo vale. El odio y la mentira que desatan es proporcional a la esperanza que venimos generando".

A más de una semana, Tepp es la única de los denunciados de Fuerza Patria que realizaron declaraciones públicas.

La investigación recién comienza, pero su impacto ya se siente: la transparencia y el control de fondos vuelven a colocarse en el centro de la escena política de Santa Fe.

En manos de la Justicia Federal

Como el estatuto de la asociación civil no habilita este tipo de actividades, hay una clara violación. En tanto, el caso ya está en manos de la Justicia Federal y el Registro de Personas Jurídicas abrió un sumario para revisar balances, movimientos contables y documentación interna.

La denuncia activó dos vías paralelas. Por un lado, el Registro Provincial de Personas Jurídicas abrió un sumario administrativo y notificó a la Asociación Civil 29 de Abril. Se otorgó un plazo de diez días hábiles para presentar balances, libros de actas, inventarios y un detalle exhaustivo de gastos en publicidad entre 2022 y 2025.

De forma simultánea, la causa ingresó en el Juzgado Federal con competencia electoral en Santa Fe, que ordenó un paquete de medidas probatorias para evaluar el alcance de los hechos. Entre ellas:

* Incorporación del informe previo de campaña de Fuerza Patria

* Informe financiero y societario de la Asociación Civil 29 de Abril

* Requerimiento del estatuto, modificaciones y balances

* Comprobación del domicilio de la ONG a través de la Policía Federal

Esta última medida busca verificar si la sede de calle Centenera 4095 funciona efectivamente como base operativa de la entidad o si se trata de una estructura formal sin actividad cotidiana.

image Acorralados.

La denuncia se produjo en un contexto de disputa pública entre las fuerzas involucradas. Mientras Provincias Unidas sostiene que se trata de una defensa de la transparencia institucional, desde el entorno de Fuerza Patria señalan que la presentación tiene motivaciones políticas.

La investigación, sin embargo, recién está en su primera etapa. El sumario administrativo del Registro Provincial podría derivar en sanciones civiles o administrativas, mientras que la causa federal deberá determinar si existió delito penal.

