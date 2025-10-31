Caren Tepp salió al cruce de las acusaciones por desvíos de fondos: "Sólo busca ensuciarme"

La diputada electa rechazó la acusación de que se desviaron fondos para ayudar a los damnificados de la inundación de hace más de 20 años y enfatizó la transparencia de sus rendiciones de cuentas, instruyendo a sus abogadas a colaborar con la justicia para que se "deslinden responsabilidades".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1983977917127299453&partner=&hide_thread=false Toda la campaña me atacaron con noticias falsas. Fuimos a la Justicia y nos dieron la razón. Ahora intentan lo mismo con denuncias falsas contra mi persona por una asociación civil que habría realizado publicidad en redes. Se me acusa de “administración fraudulenta” de fondos que… — Caren Tepp (@carentepp) October 30, 2025

Hasta el momento, Tepp es la única de los denunciados de Fuerza Patria que realizaron declaraciones públicas.

Paralelo a ello, el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) de la Provincia ya inició un sumario administrativo contra la ONG, exigiéndole la presentación de balances y libros contables para esclarecer el destino de los gastos de publicidad entre 2022 y 2025.

La denuncia solicita además que se intime a la ONG a cesar de inmediato cualquier tipo de financiamiento partidario y que la Justicia determine el origen de los fondos utilizados para las campañas. Si se comprueba el desvío, los acusados podrían enfrentar cargos por administración fraudulenta y violación al Código Penal.

La investigación recién comienza, pero su impacto ya se siente: la transparencia y el control de fondos vuelven a colocarse en el centro de la escena política de Santa Fe.

Pablo Javkin hizo eco

Por su parte, el escándalo generó repercusión en el ámbito político santafesino. Tal es así que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que el hecho es "gravísimo".

"Es un hecho gravísimo, está probado y espero que la Justicia avance rápido. No hay lugar para la especulación cuando se traiciona la confianza pública".

El intendente remarcó que se trata de recursos que debían llegar a personas que atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad. "Hablar de solidaridad y terminar usando esos fondos para política es inaceptable. Es un límite ético que no se puede cruzar", enfatizó.

Además, consideró que el episodio debería servir para revisar los mecanismos de control sobre las organizaciones civiles que administran dinero público. "La transparencia no es un eslogan, es una obligación. Y cuando alguien se aprovecha de la ayuda a los que sufrieron para hacer campaña, hay que actuar con todo el peso de la ley", sostuvo.

"Confío en que la Justicia va a avanzar y que este caso no quedará impune. No hay nada más grave que defraudar a quienes confiaron en la ayuda del Estado y de la sociedad", cerró Javkin.

