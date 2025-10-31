Compra: Los drones son el arma del siglo XXI y el Ejército busca bloquearlos

Los drones se convirtieron en el blanco de una licitación del Ejército Argentino, que busca incorporar un sistema de bloqueo. La convocatoria fue oficializada a través de la Licitación Pública Nacional N° 0943/2025, publicada en el Boletín Oficial, según adelantó el sitio especializado Zona Militar.
La intención de compra manifestada corresponde a un equipo ligero y móvil que sea capaz de inhibir el funcionamiento de drones mediante pulsos electromagnéticos de largo alcance con el objetivo de afectar el funcionamiento del espectro radial que controla a los aparatos no tripulados. Se trata de equipamiento de alta complejidad que ya ha sido incorporado por las principales fuerzas armadas del mundo ante el imparable avance de los drones como sistemas de armas.
Entre los requisitos expresados por el Ejército se detalló que el sistema buscado debe ser transportable, con autonomía energética (baterías) y con capacidad de ser operado de manera remota. Además, se especificó un peso máximo de 35 kilos, lo cual revestiría la facilidad de ser operado en diversas condiciones, ya sea para neutralizar situaciones de ataque o espionaje.
Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con algunos equipos que pudieron ser vistos en actos públicos con grado de riesgo para la seguridad presidencial. Se trata de equipos de origen istraelí y turcos que no darían abasto suficiente ante la creciente presencia de drones en el espacio aéreo sensible.
Drones y la guerra moderna
Si bien Argentina no tiene abiertos potenciales conflictos bélicos, el empleo de drones en situaciones de combate se convirtió rápidamente en un estándar de la batalla moderna. Con especial impulso en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde se pudieron documentar miles de ataques con estos aparatos, la industria bélica se ha concentrado en acelerar el desarrollo de aeronaves no tripuladas para distintas aplicaciones.
Precisamente en ese frente, la actualidad de la disputa entre las fuerzas rusas y ucranianas está basada en los drones, aparatos que han ido cambiando el dominio territorial a lo largo de los años. En los últimos meses, los esfuerzos de Ucrania para poder erguir una industria de fabricación propia hizo efecto en la guerra, dándole al país ocupado la posibilidad de penetrar en territorio ruso y poder golpear objetivos con la intención de correr la batalla hacia el este.
El teniente general Vasyl Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, se refirió al respecto asegurando que su país ya ha ejecutado más de 160 ataques exitosos con drones en los últimos meses. Los blancos principales fueron refinerías de petróleo, depósitos de combustible y centros logísticos militares, según un reporte de la agencia internacional AP News.
De largo y corto alcance
El frente europeo empujó el rol de los drones a distintos escenarios. Los ataques estratégicos se volvieron posibles gracias a la extensión del rango de vuelo de las aeronaves, que pasó de unos 500 kilómetros a más de 1000 kilómetros en pocos años, según fuentes de las fuerzas ucranianas.
Además, los drones han sido empleados en escenarios más focales, como batallas entre guerrillas, sobre los cuales se han viralizado videos de los aparatos persiguiendo soldados para liberar cargas explosivas en una especie de “combate cuerpo a cuerpo” que puso en foco la ética del empleo de dichas armas.
