Compra: Los drones son el arma del siglo XXI y el Ejército busca bloquearlos

Precisamente en ese frente, la actualidad de la disputa entre las fuerzas rusas y ucranianas está basada en los drones, aparatos que han ido cambiando el dominio territorial a lo largo de los años. En los últimos meses, los esfuerzos de Ucrania para poder erguir una industria de fabricación propia hizo efecto en la guerra, dándole al país ocupado la posibilidad de penetrar en territorio ruso y poder golpear objetivos con la intención de correr la batalla hacia el este.

El teniente general Vasyl Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, se refirió al respecto asegurando que su país ya ha ejecutado más de 160 ataques exitosos con drones en los últimos meses. Los blancos principales fueron refinerías de petróleo, depósitos de combustible y centros logísticos militares, según un reporte de la agencia internacional AP News.

Drone 5P Argentina cuenta con sistemas antidrone, pero son de transporte complejo. (Foto: TN).

De largo y corto alcance

El frente europeo empujó el rol de los drones a distintos escenarios. Los ataques estratégicos se volvieron posibles gracias a la extensión del rango de vuelo de las aeronaves, que pasó de unos 500 kilómetros a más de 1000 kilómetros en pocos años, según fuentes de las fuerzas ucranianas.

Además, los drones han sido empleados en escenarios más focales, como batallas entre guerrillas, sobre los cuales se han viralizado videos de los aparatos persiguiendo soldados para liberar cargas explosivas en una especie de “combate cuerpo a cuerpo” que puso en foco la ética del empleo de dichas armas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maria_avdv/status/1938632174502068488&partner=&hide_thread=false Russia has been developing and using a new drone since November — “Molniya” (“Lightning”).



It’s very cheap, light, hard to detect, and carries 3–5 kg of explosives — just enough to terrorize cities like Kharkiv and Sumy.



This one hit Kharkiv today. pic.twitter.com/oCr3eaPYwS — Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 27, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/defrevista/status/1984290555153764741&partner=&hide_thread=false Lo que está haciendo China parece de ciencia ficción: Está produciendo drones a una velocidad nunca antes vista. La tecnología no tripulada avanza en Asia a un ritmo que da vértigo. pic.twitter.com/v7yS4n2Z3u — DEF (@defrevista) October 31, 2025

