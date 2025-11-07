Trabajadores, encadenados, en una fábrica del ingenio Ledesma

Entendemos que nunca se ganó nada, nunca se consiguió nada sin lucha. Y nos inspiramos en los héroes, en los doctores, la gente del Garrahan, que demostraron que con lucha se pueden frenar estos embates Entendemos que nunca se ganó nada, nunca se consiguió nada sin lucha. Y nos inspiramos en los héroes, en los doctores, la gente del Garrahan, que demostraron que con lucha se pueden frenar estos embates

image La empresa Ledesma SAAI, en Jujuy, enfrenta un conflicto laboral tras registrar 222 despidos en lo que va del año...

Y agregó:

Nosotros le decimos basta a Ledesma, a un Gobierno cómplice, a un sindicato ausente. Están dejando a más de 300 familias en la calle con el dolor de decirle a sus hijos no, no tengo nada para darte Nosotros le decimos basta a Ledesma, a un Gobierno cómplice, a un sindicato ausente. Están dejando a más de 300 familias en la calle con el dolor de decirle a sus hijos no, no tengo nada para darte

Y lo hacen con impunidad. Vivimos oprimidos. Ya venían los despidos en complicidad con la conducción sindical que ellos mismos pusieron. Por eso somos 30 delegados que estamos en contra de esto que está pasando Y lo hacen con impunidad. Vivimos oprimidos. Ya venían los despidos en complicidad con la conducción sindical que ellos mismos pusieron. Por eso somos 30 delegados que estamos en contra de esto que está pasando

Y destacó "un tema clave": El "tope indemnizatorio. Nunca levaron la voz en contra de la empresa y no quieren levantar el tope indemnizatorio, que es de 2021. Y no hacen la denuncia porque les va a salir el doble a la empresa despedir".

Tras lo que cual cerró: "Por eso le sale muy barato despedir. Y no nos vamos a ir de acá hasta que den una solución".

Según explicaron, estos despidos son parte una ofensiva política para aprovechar una coyuntura postelectoral favorable al gran empresariado y en perjuicio de los trabajadores. En efecto, denuncian que, con esta medida, la empresa busca aplicar una reforma laboral de hecho en su propia fábrica, infundiendo terror con despidos para planchar el salario en montos de indigencia.

Ingenio Ledesma, en Jujuy, desde el aire. "Nos encadenamos porque ya no hay canales de diálogo ni respuestas. Solo pedimos estabilidad laboral y respeto por los derechos de los trabajadores", dijeron los representantes sindicales.

Apuntan al Gobierno nacional

Por su parte, el bloque de diputados de izquierda, FITU, Natalia Morales, Gastón Remy por el PTS y Leonardo Rivero (MST), salió en su defensa también apuntando a la reforma laboral, pero la que anunció el gobierno nacional con apoyo de gobernadores a pedido de los grandes empresarios.

"El caso de la empresa Ledesma lo atestigua. El salario del trabajador azucarero viene cayendo contra la inflación, no cubre la canasta familiar, también cae respecto al total de costos, mientras en estos años la empresa tuvo rentabilidad récord. En 2024 su ganancia casi triplicó lo que pagó en salarios. Sin embargo, despide personal sin causa y sigue produciendo la misma cantidad o incluso más", dijeron para resumir:

"La verdad es que para ellos la reforma laboral no es más empleo, es más disciplinamiento del trabajador para que el empresario mejore aún más la ganancia".

