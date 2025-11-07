Un grupo de trabajadores del ingenio Ledesma se encadenó en el ingreso de la fábrica de la importante empresa de Jujuy, ante la amenaza de una nueva ola de despidos y denunció el silencio del sindicato y del Gobierno provincial.
Trabajadores, encadenados, en una fábrica del ingenio Ledesma
Trabajadores, encadenados, en una fábrica del ingenio Ledesma ante una nueva ola de despidos, denuncian complicidad con el Gobierno y el sindicato.
Gonzalo Mercado, referente de la protesta de delegados de Ledesma, explicó en declaraciones a un radio porteña que "jamás sale a nivel provincial lo que está pasando por la complicidad de los medios comprados".
"Yo trabajo hace 17 años y nunca vivimos una situación tan violenta como en la actualidad. Por eso estamos encadenados. Somos más de 30 delegados diciendo basta", dijo.
La medida de encadenarse al alambrado del ingenio Ledesma fue luego de que la azucarera despidiera a al menos 10 trabajadores, entre ellos ex delegados y activistas sindicales. Aunque en lo que va del año ya hubo más 220 despidos.
Y agregó:
Y destacó "un tema clave": El "tope indemnizatorio. Nunca levaron la voz en contra de la empresa y no quieren levantar el tope indemnizatorio, que es de 2021. Y no hacen la denuncia porque les va a salir el doble a la empresa despedir".
Tras lo que cual cerró: "Por eso le sale muy barato despedir. Y no nos vamos a ir de acá hasta que den una solución".
Según explicaron, estos despidos son parte una ofensiva política para aprovechar una coyuntura postelectoral favorable al gran empresariado y en perjuicio de los trabajadores. En efecto, denuncian que, con esta medida, la empresa busca aplicar una reforma laboral de hecho en su propia fábrica, infundiendo terror con despidos para planchar el salario en montos de indigencia.
Apuntan al Gobierno nacional
Por su parte, el bloque de diputados de izquierda, FITU, Natalia Morales, Gastón Remy por el PTS y Leonardo Rivero (MST), salió en su defensa también apuntando a la reforma laboral, pero la que anunció el gobierno nacional con apoyo de gobernadores a pedido de los grandes empresarios.
"El caso de la empresa Ledesma lo atestigua. El salario del trabajador azucarero viene cayendo contra la inflación, no cubre la canasta familiar, también cae respecto al total de costos, mientras en estos años la empresa tuvo rentabilidad récord. En 2024 su ganancia casi triplicó lo que pagó en salarios. Sin embargo, despide personal sin causa y sigue produciendo la misma cantidad o incluso más", dijeron para resumir:
"La verdad es que para ellos la reforma laboral no es más empleo, es más disciplinamiento del trabajador para que el empresario mejore aún más la ganancia".
