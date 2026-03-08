Jorge Mas reveló cuánto gana Messi al año y quedó muy lejos de Cristiano Ronaldo

La llegada de Lionel Messi también. En 2023, el argentino arribó al Inter Miami y se convirtió en la gran estocada. Una estocada que, claro, cuesta, caro. El dueño de Inter Miami, Jorge Mas, confesó cuánto le sale tener a Messi en la plantilla.

Jorge Mas, dueño de Inter Miami: "70 millones y 80 millones de dólares"

Es una cifra menor que la de Cristiano Ronaldo, si cabe acaso la comparación, pero una cifra exorbitante al fin y al cabo. Eso, sí, Jorge Mas aseguró que "vale cada centavo".

LIONEL MESSI_AFP Lionel Messi, vigente campeón de la MLS con Inter Miami FOTO: JAIME SALDARRIAGA / AFP

"Le pago a Messi entre 70 millones y 80 millones de dólares. En todos los aspectos", dijo el dirigente, un número que también incluye derechos de participación y compensación de los jugadores.

"La razón por la que necesito patrocinadores de talla mundial y que sean de talla mundial es porque los jugadores son caros", argumentó el dueño de un Inter Miami que tiene en su plantel a futbolistas como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, y que hasta hace poco también tenía a Sergio Busquets y Jordi Alba.

