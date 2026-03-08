Jorge Mas, dueño del club Inter de Miami CF, reveló cuántos millones cobra Lionel Messi de forma anual. El dirigente contó en una entrevista el valor que recibe el astro argentino en concepto de salario y toda la maquinaria que existe detrás para poder afrontar el costo de tener al mejor jugador del mundo en el plantel.
"VALE CADA CENTAVO"
Jorge Mas reveló cuánto gana Messi al año y quedó muy lejos de Cristiano Ronaldo
El dueño de Inter Miami, Jorge Mas, dio números de lo que 'cuesta' tener a Lionel Messi como figura del plantel y de la MLS.
Leo Messi es la estrella de Inter Miami pero no solo. También es la estrella de la Major League Soccer -MLS-, pero no solo. Leo es la punta de lanza de la estrategia de Estados Unidos para ser parte de la enorme industria del fútbol. Industria de la que no participa porque culturalmente ha quedado fuera, pero con la que es capaz de construir un imperio.
No es solo Estados Unidos, de hecho. El fútbol es una mesa a la que sentarse porque, de los platos servidos, se puede sacar tajada. Los territorios o mercados en los que el deporte más popular del mundo no es, justamente, popular, buscan desde hace años la forma de reconvertirse en tierra fértil para hacerlo florecer. Estados Unidos, China y Medio Oriente son los casos más resonantes.
En este último está Cristiano Ronaldo, más precisamente Arabia Saudita, donde gana alrededor de 240 millones de dólares anualmente como futbolista del Al Nassr.
No obstante, ha sido Estados Unidos el que dio pasos más largos en los últimos años, impulsado en gran parte gracias a la sólida amistad entre Donald Trump, su presidente, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El anfitrionismo de la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 y la Copa del Mundo 2026 son ejemplos de ello.
La llegada de Lionel Messi también. En 2023, el argentino arribó al Inter Miami y se convirtió en la gran estocada. Una estocada que, claro, cuesta, caro. El dueño de Inter Miami, Jorge Mas, confesó cuánto le sale tener a Messi en la plantilla.
Jorge Mas, dueño de Inter Miami: "70 millones y 80 millones de dólares"
Es una cifra menor que la de Cristiano Ronaldo, si cabe acaso la comparación, pero una cifra exorbitante al fin y al cabo. Eso, sí, Jorge Mas aseguró que "vale cada centavo".
"Le pago a Messi entre 70 millones y 80 millones de dólares. En todos los aspectos", dijo el dirigente, un número que también incluye derechos de participación y compensación de los jugadores.
"La razón por la que necesito patrocinadores de talla mundial y que sean de talla mundial es porque los jugadores son caros", argumentó el dueño de un Inter Miami que tiene en su plantel a futbolistas como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, y que hasta hace poco también tenía a Sergio Busquets y Jordi Alba.