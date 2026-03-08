Javier Milei se olvidó que su hermana es mujer y en X se lo recordaron: "Feliz día a la chorra del 3%"

La ironía se sirvió sola y los comentarios no se hicieron esperar. Las respuestas al tuit se convirtieron en una fiesta de contradicciones señaladas, preguntas incómodas y humor filoso. La publicación, lejos de instalar el relato que el oficialismo pretendía, terminó generando el efecto contrario: le dio munición a quienes critican al Gobierno y desató una catarata de menciones a Karina que el equipo de comunicación presidencial difícilmente haya celebrado.

Acá los tuits hablan por sí solos.

X no perdona nunca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FacuC28/status/2030696704651952324&partner=&hide_thread=false Feliz día de la mujer a la nueva chorra del pueblo 3% pic.twitter.com/xHgZe0y2oG — F (@FacuC28) March 8, 2026 Comentario en X de @FacuC28.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/valeria18548559/status/2030658506714386670&partner=&hide_thread=false CON MERITO Y ESFUERZO

pic.twitter.com/FMNoWvsTgu — Valeria (@valeria18548559) March 8, 2026 Comentario en X de @valeria18548559.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bxlmlxc/status/2030665198516728188&partner=&hide_thread=false El modelo gatuno es el de ustedes? pic.twitter.com/Gjhw3ZNgVi — lu (@bxlmlxc) March 8, 2026 Comentario en X de @bxlmlxc.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Willington1968/status/2030659226993901571&partner=&hide_thread=false Hoy no celebran a la que se queda con el 3% de los discapacitados? pic.twitter.com/9VvSPqim1g — Daniel Franco (@Willington1968) March 8, 2026 Comentario en X de @Willington1968.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuapoHerminio/status/2030718191312183342&partner=&hide_thread=false “Hoy la Argentina celebra a las mujeres que se quedan con el 3%” pic.twitter.com/ls0GUM4xKP — Guapo Herminio (@GuapoHerminio) March 8, 2026 Comentario en X de @GuapoHerminio.

