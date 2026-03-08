Javier Milei se olvidó que su hermana es mujer y en X se lo recordaron: "Feliz día a la chorra del 3%"

Javier Milei lleva más de un año demostrando que su gestión tiene un talento particular para encender debates donde otros prefieren no meter la mano. Pero lo de este 8 de marzo fue otra cosa. Eligió el Día Internacional de la Mujer —una fecha en la que hasta los políticos más combativos suelen dosificar sus declaraciones— para soltar un mensaje que en cuestión de minutos prendió fuego las redes sociales. Y como todo lo que se publica en X, no hubo vuelta atrás.
El mensaje del Gobierno por el 8M buscó cuestionar políticas de género, pero en X la conversación giró rápido hacia Karina Milei.
Desde cuentas oficiales vinculadas directamente a la Casa Rosada, el Gobierno difundió un video acompañado de un texto que no dejaba demasiado lugar a la interpretación: "Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó".
Y por si eso fuera poco, el mensaje cerraba con una frase que buscaba instalar una imagen alternativa: "Hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la Patria".
Claro, la intención era clara: cuestionar de un solo manotazo todas las políticas de género implementadas por administraciones anteriores, presentarlas como un gasto injustificado disfrazado de conquista social. De hecho, otra parte del posteo oficial lo decía sin anestesia: "Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria", apuntando directamente a los programas y organismos creados para atender la violencia de género y promover la igualdad entre hombres y mujeres.
En pleno 8M las redes le hicieron un recordatorio a Javier Milei
Hasta ahí, el Gobierno haciendo lo que sabe hacer. El problema —o mejor dicho, el búmeran— llegó desde un ángulo que quizás nadie en la estrategia comunicacional de la Casa Rosada calculó del todo: los usuarios de X no tardaron ni cinco minutos en recordarle al presidente que su persona de mayor confianza, su mano derecha, su aliada incondicional en la construcción del proyecto político más disruptivo de la historia reciente argentina... es una mujer. Y no cualquiera. Es Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación, a quien la opinión pública recuerda con una centralidad que va mucho más allá de su cargo formal.
La ironía se sirvió sola y los comentarios no se hicieron esperar. Las respuestas al tuit se convirtieron en una fiesta de contradicciones señaladas, preguntas incómodas y humor filoso. La publicación, lejos de instalar el relato que el oficialismo pretendía, terminó generando el efecto contrario: le dio munición a quienes critican al Gobierno y desató una catarata de menciones a Karina que el equipo de comunicación presidencial difícilmente haya celebrado.
