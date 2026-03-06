Javier Milei estalló contra el periodismo luego de la reunión entre Lionel Messi y Trump

En esta ocasión, Inter Miami fue convocado por la administración de Donald Trump luego de quedarse con el título de la MLS Cup 2025.

Messi es un futbolista que rara vez se pronuncia sobre temas públicos, por lo que su encuentro con el presidente estadounidense generó una fuerte repercusión.

image

Uno de los que se expresó al respecto fue el presidente argentino, Javier Milei, quien salió a respaldar al astro rosarino.

Reacción de Javier Milei

Javier Milei, mandatario argentino y cercano a Donald Trump, respaldó a Lionel Messi luego de que el campeón del mundo se reuniera con el líder estadounidense.

Tiempo atrás, en una entrevista en Canal de la Ciudad, el entonces economista había asegurado: “No hay otro jugador en la historia del fútbol mundial comparable con Messi”.

Milei volvió a citar esas palabras y agregó, fiel a su estilo y con críticas al periodismo: “Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos... Fin”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/2029889915756875783&partner=&hide_thread=false Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar.

Primero los datos...

Fin. https://t.co/pqYjjvslRM — Javier Milei (@JMilei) March 6, 2026

Además, el presidente retuiteó un mensaje en la red social X que calificaba de “nefasto” al periodista Diego Brancatelli.

Otro de los tuits que compartió Milei fue uno del usuario conocido como El Pelado de la TV, que sostuvo: “El ídolo que no pudieron domesticar. Les duele que Messi no sea K. Les duele que sea hijo del mérito, padre y marido presente. Les duele porque Messi pone la vara alta y ellos necesitan gente mediocre, infeliz y manipulable. Les duele porque Messi es enemigo del relato”.

Las repercusiones por este encuentro fueron muy fuertes y generaron múltiples cruces y debates en las redes sociales.

+ EN GOLAZO24

Boca rompe todo con lo último que se supo sobre Paulo Dybala: "Oferta"

Diego Milito nuevamente en el centro de la polémica en Racing Club

River en shock por lo que contó Gustavo Yarroch sobre Franco Armani