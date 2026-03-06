Se generó una ola de repercusiones luego de que Lionel Messi se mostrara públicamente junto a Donald Trump. Uno de los que se expresó al respecto fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien fiel a su estilo arremetió contra el periodismo entre tuits y retuits.
"LES DUELE QUE NO SEA K"
Javier Milei estalló contra el periodismo luego de la reunión entre Lionel Messi y Trump
Entre tuits y retuits, Javier Milei respaldó a Lionel Messi y arremetió contra el periodismo luego de que la Pulga se mostrara junto a Donald Trump.
A través de sus redes sociales, como ya es habitual, el mandatario respaldó a la Pulga y fue con dureza contra quienes lo habían criticado en el pasado.
Encuentro Lionel Messi y Donald Trump
Lionel Messi protagonizó una escena particular en Washington al reunirse por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita oficial del plantel de Inter Miami CF a la Casa Blanca.
El encuentro tuvo lugar en la Sala Este de la residencia presidencial y se realizó en el marco de un acto de reconocimiento al club de Florida tras consagrarse campeón de la MLS Cup 2025.
La invitación al equipo responde a una tradición en Estados Unidos: la Casa Blanca suele recibir a los campeones de distintas ligas deportivas para homenajear sus logros.
En esta ocasión, Inter Miami fue convocado por la administración de Donald Trump luego de quedarse con el título de la MLS Cup 2025.
Messi es un futbolista que rara vez se pronuncia sobre temas públicos, por lo que su encuentro con el presidente estadounidense generó una fuerte repercusión.
Uno de los que se expresó al respecto fue el presidente argentino, Javier Milei, quien salió a respaldar al astro rosarino.
Reacción de Javier Milei
Javier Milei, mandatario argentino y cercano a Donald Trump, respaldó a Lionel Messi luego de que el campeón del mundo se reuniera con el líder estadounidense.
Tiempo atrás, en una entrevista en Canal de la Ciudad, el entonces economista había asegurado: “No hay otro jugador en la historia del fútbol mundial comparable con Messi”.
Milei volvió a citar esas palabras y agregó, fiel a su estilo y con críticas al periodismo: “Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos... Fin”.
Además, el presidente retuiteó un mensaje en la red social X que calificaba de “nefasto” al periodista Diego Brancatelli.
Otro de los tuits que compartió Milei fue uno del usuario conocido como El Pelado de la TV, que sostuvo: “El ídolo que no pudieron domesticar. Les duele que Messi no sea K. Les duele que sea hijo del mérito, padre y marido presente. Les duele porque Messi pone la vara alta y ellos necesitan gente mediocre, infeliz y manipulable. Les duele porque Messi es enemigo del relato”.
Las repercusiones por este encuentro fueron muy fuertes y generaron múltiples cruces y debates en las redes sociales.
