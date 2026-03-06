Boca Juniors de Claudio Úbeda viene de vencer 3 a 0 a Lanús tras un gran partido y ahora quiere continuar por la senda de las buenas noticias. La salida de Lucas Blondel a Huracán liberó un cupo y en el Xeneize hay ilusión por lo que pueda ocurrir de acá al 10 de marzo.
¿LLEGA?
Boca rompe todo con lo último que se supo sobre Paulo Dybala: "Oferta"
Boca Juniors pareciera estar decidido a que Paulo Dybala juegue en el Xeneize. Atención a la última noticia sobre la Joya.
Hasta el momento son tres los refuerzos que llegaron al club de la Ribera y en las últimas horas se dio a conocer una información interesante sobre Paulo Dybala, un jugador que podría convertirse en una de las grandes sorpresas del mercado si finalmente se concreta su llegada para disputar la Copa Libertadores.
Paulo Dybala y oferta de Boca
Uno de los nombres que desde hace tiempo suena para llegar a Boca Juniors es el de Paulo Dybala.
La “Joya” tiene contrato con AS Roma hasta mitad de este año y en el Xeneize, sabiendo esta situación, avanzan por el delantero campeón del mundo.
En las últimas horas, el periodista especializado en mercado de pases Nicolò Schira aseguró: “Boca Juniors ha iniciado conversaciones con los agentes de Paulo Dybala para intentar fichar a la Joya como agente libre a partir de julio. Le ofrecieron un contrato hasta diciembre de 2028 para convencer al delantero de que se una a Boca”.
En una sintonía similar, ayer jueves 5 de marzo, DSports complementó esta información e incluso fue más allá: “Boca ya le envió una oferta formal a Paulo Dybala para concretar su llegada tras el vencimiento de su contrato, que será el próximo 30 de junio. La misma es hasta diciembre de 2028”.
Hay mucha ilusión en el Xeneize por poder contar con la Joya para las fases finales de la Copa Libertadores. Para ello, será clave que el equipo supere la fase de grupos, cuyo sorteo se realizará el próximo 19 de marzo.
Boca y el mercado de pases
Ángel Romero, Santiago Ascacibar y Adam Bareiro son, hasta el momento, los refuerzos que incorporó Boca Juniors en la última ventana del mercado de pases.
En las últimas horas se concretó el pase de Lucas Blondel a Huracán, lo que generó que el Xeneize tenga la posibilidad de incorporar un futbolista más hasta el 10 de marzo.
El jugador por el que está avanzando el club de la Ribera es Alan Lescano, actual mediocampista de Argentinos Juniors.
Diego Monroig, periodista partidario de Boca en ESPN, confirmó: “Entre Boca y Alan Lescano hay acuerdo total. Ahora la negociación está aterrizando en lo que es el ida y vuelta entre los clubes a través de la representación del jugador”.
Otros futbolistas que también fueron mencionados como posibles refuerzos del Xeneize son Sebastián Villa y Hernán López Muñoz, aunque todo indica que la prioridad del club es el capitán del Bicho.
Un dato no menor es que el club de La Paternal quedó fuera de la Copa Libertadores y no disputará competencias internacionales este año, por lo que necesita vender futbolistas.
+ EN GOLAZO24
Diego Milito nuevamente en el centro de la polémica en Racing Club
River en shock por lo que contó Gustavo Yarroch sobre Franco Armani