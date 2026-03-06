La figura internacional que NO llega a Boca por culpa de Riquelme: "Me cansé"

“Todos saben el deseo que yo tengo de Boca, ya lo he dicho 200 millones de veces, hasta que me cansé de decirlo. Nunca nadie se comunicó conmigo, nunca nadie tampoco tuvo la intención de decir 'mirá, está la posibilidad', entonces juego realmente donde me quieren. Más allá del deseo que yo tenga, si nadie me quiere no va a pasar nada. Mi vida no va a cambiar. Sí me voy a sentir mal el día que termine mi carrera por no haber jugado”, sentenció el Charrúa, que aún espera un por llamado de Riquelme.

