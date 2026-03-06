Boca se está moviendo en el mercado de pases para lograr la llegada de Alan Lescano como último refuerzo antes del próximo 10 de marzo. En medio de todo esto una figura internacional indicó que tiene el deseo de llegar al Xeneize pero su arribo no se produce por culpa de nada menos que Juan Román Riquelme.
La figura internacional que NO llega a Boca por culpa de Riquelme: "Me cansé"
Un jugador importante que se encuentra en Europa se mostró decepcionado con Riquelme por no llamarlo para llegar a Boca.
Luego de cerrar las contrataciones de Santiago Ascacíbar, Óscar Romero y Adam Bareiro, Boca comenzó a moverse para lograr la contratación de Alan Lescano, una operación que debería resolverse antes del próximo 10 de marzo ya que es la fecha límite otorgada por AFA para reemplazar a Lucas Blondel que se marchó a Huracán.
Pensando a futuro se sabe que Boca quiere sumar nombres de calibre internacional como Paulo Dybala, quien ya inició charlas con Juan Román Riquelme para llegar en junio luego de que se termine su contrato con Roma. Ahora habló otra figura internacional para indicar abiertamente su deseo de llegar al Xeneize pero también se mostró decepcionado por la falta de respuesta.
La decepción de Torreira con Boca
Se trata de Lucas Torreira, mediocampista uruguayo que pasó por Arsenal, Atlético de Madrid y que ahora está en Galatasaray además de ser parte de la Selección de Marcelo Bielsa. El Charrúa en reiteradas oportunidades expresó sus ganas de llegar a Boca y ahora volvió a indicar que tiene el deseo de ponerse la camiseta azul y oro pero además le tiró un palazo a Juan Román Riquelme.
“Yo siempre lo dije, el deseo más grande que tengo es poder ir a jugar a Boca. Pero yo no puedo seguir diciendo eso si nadie me quiere de Boca”, comentó Torreira dialogando con Las Voces del Fútbol por, El Espectador Deportes. En la misma línea ya hasta se mostró molesto e incómodo por tener que ratificar su deseo de llegar al club de La Ribera y no tener siquiera un guiño de Riquelme.
“Todos saben el deseo que yo tengo de Boca, ya lo he dicho 200 millones de veces, hasta que me cansé de decirlo. Nunca nadie se comunicó conmigo, nunca nadie tampoco tuvo la intención de decir 'mirá, está la posibilidad', entonces juego realmente donde me quieren. Más allá del deseo que yo tenga, si nadie me quiere no va a pasar nada. Mi vida no va a cambiar. Sí me voy a sentir mal el día que termine mi carrera por no haber jugado”, sentenció el Charrúa, que aún espera un por llamado de Riquelme.
