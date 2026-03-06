Luego de lo que fue la victoria por 3-0 ante Lanús, Boca consiguió aire para seguir trabajando bajo el mando de Claudio Úbeda. Mientras se habla de la posibilidad de que Alan Lescano se convierta en refuerzo del equipo se supo en las últimas horas que Juan Román Riquelme está por vender un futbolista a Inglaterra.
SE VA
Impacto total en Boca por el jugador que Riquelme está por vender a Inglaterra
En las últimas horas habló el representante de un jugador de Boca y reconoció que se puede dar su salida.
En las últimas horas Boca cerró la negociación con Huracán para que Lucas Blondel se marche de manera definitiva y esto le dio al Xeneize un cupo extra para sumar un refuerzo más antes del próximo 10 de diciembre. Mientras Juan Román Riquelme está tratando de destrabar la llegada de Alan Lescano se reveló que está más que latente una venta a Europa.
El jugador en cuestión es nada menos que Marcelo Saracchi, quien se marchó de Boca a mediados del año pasado para ser jugador del Celtic de Escocia. Hay que decir que el Charrúa no se terminó marchando de la mejor manera no solo por su nivel adentro del campo sino también por relaciones que se fueron desgastando en el día a día.
Boca venderá a Saracchi
El préstamo de Saracchi se termina en junio y para Boca aparecía como una complicación su posible retorno sobre todo porque en el Xeneize ya no tienen más cupos de extranjeros. No obstante, parece que Juan Román Riquelme no tendrá que preocuparse ya que el uruguayo tiene ofertas para seguir su carrera en el exterior y una de ellas es en Inglaterra.
“Saracchi tiene posibilidades de ir a un equipo de Inglaterra que se contactó conmigo”, afirmó Marcelo Tejera, representante del lateral, dialogando con Carve Deportiva de Uruguay. Al mismo tiempo el agente indicó que hay equipos de Brasil que lo pretenden y el propio Celtic que es el club que lo tiene a préstamo, también desea comprar la ficha.
No caben dudas que esto es una enorme noticia para Boca y para Juan Román Riquelme ya que podría obtener ganancia por la salida de un jugador que no rindió como se esperaba y además se podrá liberar un cupo de extranjeros más que necesario para el armado del plantel. Ahora habrá que ver cuál es la oferta que le presentan al presidente Xeneize.
