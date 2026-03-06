Impacto total en Boca por el jugador que Riquelme está por vender a Inglaterra

image

Boca venderá a Saracchi

El préstamo de Saracchi se termina en junio y para Boca aparecía como una complicación su posible retorno sobre todo porque en el Xeneize ya no tienen más cupos de extranjeros. No obstante, parece que Juan Román Riquelme no tendrá que preocuparse ya que el uruguayo tiene ofertas para seguir su carrera en el exterior y una de ellas es en Inglaterra.