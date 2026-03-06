Ola de ataques de Israel en Líbano y Trump exige a Irán "la rendición incondicional"

Trump finalizó la publicación elogiando a su secretario de Estado, Marco Rubio, a quien solía referirse como “el pequeño Marco” .

“¡El Departamento de Estado, bajo el secretario Marco Rubio, está haciendo un gran trabajo!”, sentenció.

Sus declaraciones, que exponen que quiere cortarle la cabeza al régimen del ayatolá, bajo el propósito de exterminar el programa nuclear y que perezca el patrocinio iraní a las milicias proxies (hutíes de Yemen, Hezbolá y milicias chiitas iraquíes y afganas), ocurren en el séptimo día de guerra en Medio Oriente, y justo cuando se intensifican los bombardeos israelíes y de tropas estadounidenses en Teherán.

Todo esto, en medio de una escalada en Medio Oriente y con el Líbano bajo fuego israelí, con tanques de las FDI avanzando en Khiam, donde Hezbolá, al igual que en otras ciudades del sur libanés, despliega su unidad de élite Radwan.

"Los aviones israelíes han bombardeado ciudades del sur y el este del Líbano, así como los suburbios del sur de la capital, Beirut", reportó este viernes Al Jaazera. "En el frente terrestre, Hezbolá desplega a su unidad de élite Radwan en el sur de Líbano para intentar frenar el avance de tanques israelíes en Khiam", informó France24.

Embed - Teherán recibe un ataque "a gran escala" por parte de Israel en el séptimo día de la guerra en Irán

En simultáneo, el Gobierno de Reino Unido divulga que el dron de tipo Shahed que atacó Chipre no fue disparado desde Irán, y los países sunitas del Golfo, quienes albergan bases militares estadounidenses, se comprometen a no dejar que desde su territorio ataquen a Teherán para evitar un desastre humanitario.

Panorama de caos total en Medio Oriente tras arrastre regional y daños colaterales a Europa

Desde el sábado que Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos en Irán, andanadas de misiles iraníes han caído en una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un data center de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, lo que puede interpretarse como un intento de sacudir los precios internacionales de la energía y golpear a los sunitas, que albergan bases estadounidenses. No obstante, la República Islámica de Irán aún no se ha adjudicado la autoría de todos estos ataques.

Según declaró este viernes el comandante del Comando Central de EE. UU., Brad Cooper, fuerzas iraníes dispararon siete drones de ataque contra barrios residenciales en Bahréin en la noche del jueves 5 de marzo.

Al respecto, Qatar condenó el ataque iraní a estos edificios que albergan a su personal naval en Bahréin. Doha describió el incidente como un “acto flagrante de agresión” y una violación de la soberanía de Bahréin, advirtiendo que representaba una amenaza a la seguridad regional.

En cuanto este séptimo día de asedio a Irán, la agencia de noticias AP News reportó haber oído en la capital varias explosiones de gran magnitud y haber visto columnas de humo elevándose. También informó que en los alrededores de la ciudad norteña de Rasht, en la provincia de Gilan, se oyeron varias detonaciones.

En Líbano, que al sur es un bastión de Hezbolá, Israel abrió un nuevo frente de guerra al bombardear el norte, sur y este del país. El martes, el Ejército israelí creó una zona de amortiguamiento en el Monte Dov, donde ya hay presencia de tropas terrestres, lo que ha generado el desplazamiento de 65.000 libaneses en menos de una semana, mientras el Gobierno libanés, que cooperó estos meses con Washington para intentar desmantelar a Hezbolá al sur del país, se lamentó de esta escalada.

“El Líbano se enfrenta a un momento peligroso y difícil. Nuestro país se ha visto arrastrado a una guerra devastadora que no buscamos ni elegimos. Fue una guerra impuesta. La prioridad del gobierno libanés es detener esta guerra. Nuestro deber es proteger a nuestro país y a nuestro pueblo. Hoy, el Líbano se ve arrastrado aún más al abismo. Su caída en una mayor violencia y caos debe detenerse. Seguimos haciendo un llamamiento a la unidad y la responsabilidad", afirmó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, quien ha exigido a Hebolá desde have varios meses que se desarme.

"Estoy seguro de que han visto la magnitud del desplazamiento forzado de ciudadanos libaneses del sur del Líbano y de los suburbios del sur de Beirut. La situación es grave y nuestra responsabilidad es alta. Las consecuencias de este desplazamiento, a nivel humanitario y político, podrían no tener precedentes. Se avecina un desastre humanitario", agregó durante una reunión con embajadores árabes y de otros países.

