Guerra en Medio Oriente, terrorismo chiita y misiles que no salieron de Irán (según UK)

Y agregó: "es un hecho que anoche en Qatar y Arabia Saudita las autoridades arrestaron a agentes del Mossad que planeaban cometer atentados en esos países. ¿Porqué los israelíes cometerían atentados en dos países del Golfo que también están siendo atacados por Irán? ¿No están del mismo lado? No. Israel quiere perjudicar a Irán, a Catar, a Emiratos Arabes Unidos, a Arabia Saudita, a Baréin, a Omán y a Kuwait. Y lo han logrado".

En tanto, Sky News, cadena de noticias inglesa de derecha, también aseguró que fue Israel quien atacó la refinería más grande de Arabia Saudita y la base de Gran Bretaña en Chipre, con el objeto de hacer creer que había sido Irán.

image Daños en el puerto Jebel Ali de Dubái por la caída de los restos de un misil interceptado. | GENTILEZA BBC

Sin embargo, autoridades israelíes aseguran que Carlson es solo un charlatán que encarna la retórica antisemita, aunque él se defiende con vehemencia argumentando que el Gobierno de Netanyahu no tiene nada que ver con el pueblo judío, sino con una ideología “supremacista” que realiza “un apartheid contra la comunidad árabe”, y que a su vez persigue a la prensa opositora como al diario israelí Haaretz.

Países sunitas deciden no dejar que Estados use su territorio para atacar a Irán

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han celebrado la decisión de los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) de no permitir que se usen sus territorios para lanzar ataques contra Irán, y en un momento en que el Gobierno español de Pedro Sánchez ha denegado a Estados Unidos el acceso a sus bases militares para atacar a Teherán, en un intento por desescalar el conflicto en Medio Oriente, que ebulliciona sin freno desde el sábado, cuando EE.UU. y Tel Aviv lanzaron la Operación Furia Épica y la Operación Rugido de León supuestamente para evitar que el país persa desarrolle una bomba nuclear que pueda caer en manos del terrorismo.

Los ministros han destacado los amplios esfuerzos diplomáticos realizados por la UE y sus Estados miembro, así como por los países del CCG, antes de los ataques, así como el compromiso de estos últimos de que sus territorios no sean utilizados para lanzar ataques contra Irán

Los firmantes también han condenado "enérgicamente" los ataques iraníes contra los países del golfo Pérsico, alegando que amenazan la seguridad regional y global y han pedido a Teherán que "cese inmediatamente sus ataques", que han provocado "importantes daños" a los países miembros del CCG en infraestructuras civiles, incluidas instalaciones petroleras, además de en zonas residenciales.

Asimismo, han reconocido el "derecho inherente" de los países del CCG, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU, "a defenderse, individual y colectivamente, frente a los ataques armados de Irán", adoptando "las medidas necesarias para defender su seguridad y estabilidad" y "proteger sus territorios, ciudadanos y residentes" con el fin de restablecer la paz y la seguridad internacionales.

En el comunicado conjunto en el que los ministros de Exteriores de la UE y del CCG han condenado los "injustificables ataques" de Irán contra los países del Golfo, los Veintisiete han alabado la decisión de Arabia Saudita, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos de que no se lancen ataques a Teherán dentro de sus fronteras.

Es que en las últimas 48 horas, misiles iraníes cayeron en una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un data center de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, lo que puede interpretarse como intento de sacudir los precios internacionales de energía y golpear donde más le duele al Occidente: el bolsillo. No obstante, la Républica Islámica de Irán aún no se adjudicado la autoría de todos esto ataques.

Al respecto de la escalada regional y la presión sobre el flujo energético, el brigadier Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, revelando que ha ordenado cerrar el Estrecho de Ormuz, la arteria marítima por donde pasa el 20 % del petróleo y gas del mundo.

Lo último de la escalada en Medio Oriente que llega hasta Líbano, Chipre y bases de la OTAN

El Ministerio de Defensa de Kuwait reporta 67 militares heridos y ocho de las 13 muertes totales registradas en el Golfo.

ACNUR eleva la crisis en Medio Oriente al grado de "emergencia humanitaria mayor"

Hezbolá despliega a la fuerza de élite Radwan en el sur de Líbano para bloquear el avance de tanques israelíes en Khiam. "El Líbano se enfrenta a un momento peligroso y difícil. Nuestro país se ha visto arrastrado a una guerra devastadora que no buscamos ni elegimos. Fue una guerra impuesta. La prioridad del gobierno libanés es detener esta guerra. Nuestro deber es proteger a nuestro país y a nuestro pueblo. Hoy, el Líbano se ve arrastrado aún más al abismo. Su caída en una mayor violencia y caos debe detenerse. Seguimos haciendo un llamamiento a la unidad y la responsabilidad", afirmó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, durante una reunión con embajadores árabes y de otros países. Estoy seguro de que han visto la magnitud del desplazamiento forzado de ciudadanos libaneses del sur del Líbano y de los suburbios del sur de Beirut. La situación es grave y nuestra responsabilidad es alta. Las consecuencias de este desplazamiento, a nivel humanitario y político, podrían no tener precedentes. Se avecina un desastre humanitario

Israel ejecuta 26 oleadas de bombardeos contra la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbolá y contra diez edificios militares en Líbano.

Ataques de Estados Unidos e Israel dejan al menos 20 civiles muertos y 30 heridos en Shiraz, Irán, según el vicegobernador de la provincia de Fars.

en Shiraz, Irán, según el vicegobernador de la provincia de Fars. Israel derribó esta semana un avión YAK-130 iraní e Irán afirmó que uno de sus mísiles impactó el jueves en el aeropuerto israelí de Ben Gurión. En Líbano, Tel Aviv amplió su asedio desde el martes y ordenó la evacuación urgente en Dahiyeh: "salven sus vidas". (VER MÁS)

Azerbaiyán amenaza con devolver el golpe a Irán después de que dos aviones no tripulados iraníes alcanzaran este jueves su aeropuerto militar de Nakhchivan, un aeródromo civil y militar una región enclavada entre Armenia e Irán. (VER MÁS)

CNN: Estados Unidos arma a los rebeldes kurdos para un estallido en Irán (VER MÁS)

Buque de guerra de Irán se hunde cerca de Sri Lanka, mientras el conflicto en Medio Oriente escala, amenazando el suministro mundial del petróleo: cierre total del Estrecho de Ormuz, la vía donde fluye el crudo blobal, y “ni una sola gota de petróleo”. (VER MÁS)

España contesta a Trump y condena la guerra en Irán: “No vamos a ser cómplices de algo malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”. China sale en defensa de Madrid y el Golfo Pérsico continúa bajo fuego. (VER MÁS)

Bombardeos masivos de la Fuerza Aérea de Israel (junto a Estados Unidos) sobre Teherán (VER MÁS)

Las declaraciones de Marco Rubio, en las que aseguró que Estados Unidos se vio obligado a atacar primero a Irán debido a las pretensiones de Israel, han desatado la furia entre los congresistas estadounidenses e indignado a varios republicanos.(VER MÁS)

