Hay periodistas que cubren la noticia desde un estudio, y hay periodistas que son la noticia en movimiento. Nelson Castro pertenece, sin lugar a dudas, a esa segunda categoría: el tipo que agarra el bolso, sube al avión y aparece justo donde nadie querría estar.
ESCALOFRIANTE
La decisión de último momento de Nelson Castro que generó preocupación
Nelson Castro partió rumbo a Medio Oriente para una cobertura especial sobre la crisis internacional. Su despedida en Telenoche generó miles de comentarios en redes.
El miércoles 4 de marzo, antes de que Telenoche terminara su emisión habitual, Castro se despidió en vivo del equipo y de la audiencia. El motivo: emprender viaje a Medio Oriente para realizar una cobertura especial sobre la escalada de tensión internacional que mantiene en vilo al planeta, con Estados Unidos, Israel e Irán como protagonistas de un tablero geopolítico que cada día que pasa se vuelve más impredecible y peligroso.
Fue su compañera Dominique Metzger quien abrió el juego durante el cierre del programa, anticipando el viaje con una mezcla de afecto y picardía. Pero lo que vino después fue lo que le dio color real a la despedida. Con una sonrisa que decía más que mil palabras, Metzger le advirtió sobre el aluvión de reacciones que ya circulaba en redes: "No hagas macanas. La gente hace memes. Dice: 'Por favor, Nelson, cuídenlo'. Contémosle a la gente que a vos esta situación profesional te gusta".
Lejos de esquivar el comentario, Castro lo tomó de frente y fue claro como el agua: "Por supuesto, nadie va a una guerra contra su voluntad. Así que vamos con la vocación de reflejar para TN de noche, para El Trece y para Todo Noticias esto que está conmoviendo el mundo".
Y ahí está la clave de por qué este hombre genera lo que genera. Tiene 70 años, una trayectoria que acumula coberturas en zonas de conflicto donde otros directamente declinan la invitación, y aun así sube al avión con la misma convicción de siempre. No hay pose, no hay show, es genuino, y la gente lo sabe.
Las redes se llenan de mensajes tras el viaje de Nelson Castro
Las redes, previsiblemente, no tardaron ni cinco minutos en reaccionar. La publicación de Telenoche en Instagram superó los 6.000 comentarios, y el abanico de mensajes fue tan amplio como revelador. "Cuidate Nelson, tremenda vocación", escribió uno. Otro, con ese tono mezcla de humor y angustia tan característico del argentino: "Noo Nelson, yo entiendo que te guste pero bueno... Que Dios te acompañe". No faltó quien fue más directo: "Nelson basta, quedate, vas al medio de la guerra". Ni tampoco quien lo llevó al extremo del reconocimiento: "Háganle un monumento". Y, en el otro extremo del arco de opiniones, una voz crítica que no pasó desapercibida: "El noticiero es vergonzoso. Innecesario mandarlo a cualquier parte".
Esa diversidad de reacciones dice algo interesante sobre el vínculo que Castro construyó con el público a lo largo de los años. No es un conductor más. Es alguien a quien la gente siente cercano, casi familiar, al punto de preocuparse de verdad cuando se va a cubrir una zona caliente.
Este jueves 5 de marzo, a las 14:30 horas, Nelson Castro partió hacia Medio Oriente. Desde ese momento, miles de seguidores quedaron pendientes de cualquier señal, cualquier posteo, cualquier aparición en pantalla. La cobertura se emitirá por TN de noche, El Trece y Todo Noticias, y todo indica que será una de las más seguidas de los últimos tiempos, no solo por lo que pasa en el mundo, sino porque hay un nombre propio que la audiencia sigue con una mezcla única de admiración y genuina preocupación.
