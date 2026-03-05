La decisión de último momento de Nelson Castro que generó preocupación

Las redes se llenan de mensajes tras el viaje de Nelson Castro

Las redes, previsiblemente, no tardaron ni cinco minutos en reaccionar. La publicación de Telenoche en Instagram superó los 6.000 comentarios, y el abanico de mensajes fue tan amplio como revelador. "Cuidate Nelson, tremenda vocación", escribió uno. Otro, con ese tono mezcla de humor y angustia tan característico del argentino: "Noo Nelson, yo entiendo que te guste pero bueno... Que Dios te acompañe". No faltó quien fue más directo: "Nelson basta, quedate, vas al medio de la guerra". Ni tampoco quien lo llevó al extremo del reconocimiento: "Háganle un monumento". Y, en el otro extremo del arco de opiniones, una voz crítica que no pasó desapercibida: "El noticiero es vergonzoso. Innecesario mandarlo a cualquier parte".

Esa diversidad de reacciones dice algo interesante sobre el vínculo que Castro construyó con el público a lo largo de los años. No es un conductor más. Es alguien a quien la gente siente cercano, casi familiar, al punto de preocuparse de verdad cuando se va a cubrir una zona caliente.

Embed - telenoche on Instagram: "Nelson Castro viaja mañana a Medio Oriente: "Vamos con la vocación de reflejar este hecho que está conmoviendo al mundo"" View this post on Instagram

Este jueves 5 de marzo, a las 14:30 horas, Nelson Castro partió hacia Medio Oriente. Desde ese momento, miles de seguidores quedaron pendientes de cualquier señal, cualquier posteo, cualquier aparición en pantalla. La cobertura se emitirá por TN de noche, El Trece y Todo Noticias, y todo indica que será una de las más seguidas de los últimos tiempos, no solo por lo que pasa en el mundo, sino porque hay un nombre propio que la audiencia sigue con una mezcla única de admiración y genuina preocupación.

