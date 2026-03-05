Un ex River y Selección Argentina se suma a LLA e incursiona en política

Su experiencia, disciplina y compromiso son valores que enriquecen este espacio y fortalecen nuestro proyecto.

Celebramos que personas con vocación de trabajo y compromiso por los ciudadanos de Zárate decidan sumarse con su aporte para construir una ciudad con más oportunidades, desarrollo y futuro

Bienvenido Oscar a La Libertad Avanza Zárate!"

Oscar Ahumada: River, títulos y la Selección Argentina

Ahumada es muy recordado por su paso en River, club donde hizo las Inferiores y debutó como profesional, y donde además ganó tres títulos. Sin embargo, también jugó en el Wolfsburgo de Alemania, en Deportivo Armenio, en All Boys y en Belgrano, entre otros.

39ee74be-56e6-4c93-8236-17454f5fb549 Ahumada frente a Riquelme, en un Superclásico ante Boca Foto NA: DANIEL VIDES

Además, tuvo un importante paso por la Selección Argentina Sub 20; con la Albiceleste se consagró campeón del Mundial de 2001, bajo las órdenes de José Pékerman. Luego, en la Mayor, fue citado para un partido amistoso.

