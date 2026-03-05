Oscar Ahumada, reconocido ex futbolista de River Plate, incursiona en la política y da nuevos pasos. Según dio a conocer en sus redes sociales, se sumó al espacio de La Libertad Avanza -LLA- en el partido de Zárate, donde reside actualmente.
Un ex River y Selección Argentina se suma a LLA e incursiona en política
Oscar Ahumada, ex futbolista de River Plate, es nuevo integrante del espacio de LLA en el partido de Zárate.
Ahumada posteó una foto en sus redes sociales con dos referentes del oficialismo en el territorio, como lo es Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senador bonaerense, y Daiana Hergert, coordinadora del espacio de LLA en Zárate.
La imagen de los tres fue acompañada de un texto que le da la bienvenida al ex jugador de River a La Libertad Avanza.
"Junto con el Vicepresidente del Senado Bonaerense, Gonzalo Cabezas, y la coordinadora de LLA Zárate, Daiana Hergert, le damos la bienvenida con alegría a Oscar Ahumada, quien se suma al equipo de la Libertad Avanza Zárate.
Una gran persona con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo!
Su experiencia, disciplina y compromiso son valores que enriquecen este espacio y fortalecen nuestro proyecto.
Celebramos que personas con vocación de trabajo y compromiso por los ciudadanos de Zárate decidan sumarse con su aporte para construir una ciudad con más oportunidades, desarrollo y futuro
Bienvenido Oscar a La Libertad Avanza Zárate!"
Oscar Ahumada: River, títulos y la Selección Argentina
Ahumada es muy recordado por su paso en River, club donde hizo las Inferiores y debutó como profesional, y donde además ganó tres títulos. Sin embargo, también jugó en el Wolfsburgo de Alemania, en Deportivo Armenio, en All Boys y en Belgrano, entre otros.
Además, tuvo un importante paso por la Selección Argentina Sub 20; con la Albiceleste se consagró campeón del Mundial de 2001, bajo las órdenes de José Pékerman. Luego, en la Mayor, fue citado para un partido amistoso.