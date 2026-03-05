Revolución en River por lo que se confirmó de Ledesma tras la lesión de Armani

image

River vendió a Ledesma en secreto

No fueron pocos los que comenzaron a pensar en la posibilidad de que Jeremías Ledesma pegue la vuelta a River en junio aplicando algún tipo de repesca, teniendo en cuenta que se había informado que su salida a Rosario Central había sido a préstamo. Ahora se supo que en realidad el ex arquero de Cádiz se marchó a través de una venta, por lo que ya no pertenece al Millonario.