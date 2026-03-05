River inició la era de Eduardo Coudet como nuevo entrenador luego de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo. Chacho comenzó a preparar el equipo de cara al debut de la próxima semana contra Huracán, donde ya sabe que no podrá contar con Franco Armani por lesión, y en medio de esto surgió una noticia sobre Jeremías Ledesma.
ACUERDO SORPRESIVO
Revolución en River por lo que se confirmó de Ledesma tras la lesión de Armani
En las últimas horas se reveló el acuerdo inesperado que River cerró con Rosario Central por Jeremías Ledesma.
En el último mercado de pases se dio una situación más que particular. La pretemporada comenzó con la mala noticia de que Franco Armani había sufrido una lesión muscular que le demandaría un mes de recuperación pero que le permitiría estar en el comienzo del campeonato. En ese mismo instante se produjo la salida de Jeremías Ledesma, que tras un año y medio donde prácticamente no sumó minutos se marchó a Rosario Central.
Lo cierto es que Franco Armani nunca se recuperó ya que además de la lesión muscular el Pulpo comenzó a tener problemas en el tendón de Aquiles. Ahora mismo el que viene desempeñándose como arquero de River es Santiago Beltrán, joven de la casa que está sorprendiendo con grandes actuaciones, pero lo que se sabe es que la idea de Chacho Coudet es buscar en el próximo mercado de pases a un arquero de experiencia.
River vendió a Ledesma en secreto
No fueron pocos los que comenzaron a pensar en la posibilidad de que Jeremías Ledesma pegue la vuelta a River en junio aplicando algún tipo de repesca, teniendo en cuenta que se había informado que su salida a Rosario Central había sido a préstamo. Ahora se supo que en realidad el ex arquero de Cádiz se marchó a través de una venta, por lo que ya no pertenece al Millonario.
“Pese a que la información inicial marcaba una salida a préstamo, la transferencia de Jeremías Ledesma a Rosario Central fue de forma definitiva por el 60% del pase en una operación compleja que implica un total de 1,8 millones de dólares. El acuerdo incluye un partido amistoso”, comentó Germán Balcarce a través de una publicación en su cuenta de X.
Así las cosas, River terminó desprendiéndose de Ledesma por menos dinero del que invirtió por él, teniendo en cuenta que llegó a cambio de 2,6 millones de euros, y ahora debe salir nuevamente a buscar a un arquero de nivel internacional y experiencia en el próximo mercado de pases poniendo incluso más dinero y sin un hombre claro sobre la mesa.
