urgente24
en vivo VARADOS PIDEN AYUDA A CHIQUI TAPIA / MESSI CON TRUMP

Del 'sincericidio' de Luis Caputo al 'blanqueo' de Patricia Bullrich

Luis Caputo y una explicación que suena a sincericidio...

Luis Caputo y una explicación que suena a 'sincericidio'...

Luis Caputo y una explicación que suena a sincericidio...

Luis Caputo y una explicación que suena a 'sincericidio'...

Luis Caputo sigue con el "riesgo kuka" aunque "no existe" -contradicción o sincericidio-, mientras Patricia Bullrich embiste contra AFA, pero admite su gestión.

5 de marzo de 2026 - 18:36

EN VIVO

Los relatos libertarios, como en su época fueron los kirchneristas, incurren en contradicciones, sincericidios y 'blanqueos' no deseados. Luis Caputo insiste otra vez con el "riesgo kuka" para justificar la suba del Riesgo País. El ministro de Economía aseguró, sin embargo, que “si me preguntan a mí, el riesgo kuka no existe”: el kirchnerismo va camino a ser “ una minoría”, en las elecciones 2027 harán “un papelón” y "en 2031 directamente va a ser marginal, si no va a desaparecer”, dijo este jueves (05/03) durante su exposición en el 7° Foro de Inversiones y Negocios realizado en Mendoza.

Urgente24 viene destacando que son llamativas estas definiciones de Caputo, porque si bien atribuye la suba del Riesgo País al temor del mercado a que retorne el kirchnerismo (lo que, aún poco probable, sería recién dentro de dos años), a la vez dice que él no ve viable que eso ocurra. Entonces, la lectura es que el mercado no le cree a Caputo / Milei, lo que admite -sin decirlo- el propio funcionario. Un sincericidio liso y llano.

La ex ministra y actual senadora cuestionó que "hubo un intento de apropiación" del caso por parte de la AFA, cuando en realidad es el Gobierno el que pretende "apropiarse" de la liberación cuando no tuvo nada que ver.

"Él (Gallo) comentó que cuando lo fueron a buscar se enteró en ese momento que había un avión en donde había dos representantes de AFA, que después le dijeron que diga que había sido la AFA", sostuvo la senadora en diálogo con los medios. Y agregó que, a pesar del pedido, el gendarme "decidió no decirlo, porque él sabe que su país estuvo siempre". "También les agradeció que lo hayan traído pero lo hizo de manera privada y no lo quiso hacer públicamente".

Bullrich excusó al Gobierno asegurando que "ellos (AFA) podían llegar a Delcy Rodríguez". "Son amigos o comparten ese mismo modelo, ese mismo régimen, nosotros no". Habría que recordarle que cuando Donald Trump detuvo a Nicolás Maduro, puso a Rodríguez al frente de Venezuela y mantienen una relación muy fluida.

“Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses", dijo ayer Trump. Entonces, ¿Milei, que dice ser tan cercano a Trump, no podría haber pedido su intermediación en este caso? Bullrich parece haberlo 'blanqueado'...

Bienvenidos al Vivo de Urgente24:

Live Blog Post

Centro de Patrones Navales, en “alerta y movilización”: "Que sepan que no nos vamos a rendir"

En el marco de una asamblea extraordinaria realizada en el Puerto General San Martín, las bases del Centro de Patrones Navales aprobaron una serie de medidas destinadas a profundizar el plan de lucha en defensa de los derechos laborales en el sector. En concreto, el gremio ratificó su estado de “alerta y movilización” y se le dio por unanimidad mandato a la Comisión Directiva para tomar nuevas medidas o sumarse aquellas que realicen distintas entidades y sectores, según publica el portal Infogremiales.

El capitán Mariano Moreno, titular del gremio, fue tajante al responder a los sectores agroexportadores que acusan a los gremios de intransigencia: “Para que haya diálogo tiene que haber una contraparte dispuesta. Este gobierno jamás nos abrió las puertas. Los empresarios, que seguramente llevaron el borrador de esta ley, imponen barbaridades en lugar de debatir”.

Además, el dirigente desarmó el discurso oficial sobre las pérdidas económicas generadas por las huelgas: “Dicen que la Argentina perdió 600 millones de dólares por día de paro. Si eso es lo que se pierde, quiere decir que cuando el trabajador no para, genera esa inmensa ganancia. Necesitan de los trabajadores para producir esa riqueza, pero quieren trabajadores que rindan y que, además, sean explotados”.

En este contexto, Moreno lanzó una advertencia directa a los empresarios, particularmente a los sectores de la pesca y la agroexportación, tras denunciar la maniobra que deja al personal embarcado sin el amparo de la justicia laboral. El dirigente calificó como un "golpe letal" la exclusión de los marinos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), una medida que, según reveló, fue fogoneada por abogados de las cámaras empresarias”.

Si no afecta y no cambia nada como dicen ellos, ¿para qué lo pusieron?”, cuestionó con ironía.

La advertencia de un conflicto mayor quedó sobre la mesa al señalar que el gremio no aceptará quedar atado únicamente a la Ley de Navegación (20.094), la cual establece indemnizaciones irrisorias de apenas 10 días de salario básico. “Este plan de lucha es inmediato. Si no hay un cambio de rumbo para con los trabajadores, es inevitable que esto se profundice. Que esta gente sepa que no nos vamos a rendir”, sentenció Moreno.

Desde el sindicato dejaron en claro que cualquier intento de aplicar este nuevo esquema de "despidos baratos" o de reducir las tripulaciones -una maniobra que buscaría eliminar el 50% del personal a bordo- disparará una parálisis total en la actividad portuaria y fluvial.

Esta intención de destruir el mundo del trabajo ya se practicó tres veces. Estamos preparados para la lucha. Desde diciembre de 2023, nuestras energías solo se han gastado en tratar de evitar los daños que este gobierno le dispensa a los trabajadores”, concluyó.

Live Blog Post

Morosidad en aumento: Galicia y Naranja X agrandaron las pérdidas

Grupo Financiero Galicia registró en el cuarto trimestre de 2025 una pérdida de $83.544 millones, por debajo del rojo de $94.606 millones del tercer trimestre de 2025, con un ROE de -4,3%. El resultado quedó peor que la estimación de -$39.647 millones y el desvío se explicó principalmente por Naranja X, que profundizó de manera significativa su pérdida en el período.

En paralelo, los Otros Resultados Integrales sumaron $200.567 millones, por encima de lo esperado y superiores a los -$151.392 millones del trimestre previo, con impacto en la recomposición del Patrimonio Neto.

Naranja X reportó una pérdida de -$48.836 millones en el cuarto trimestre de 2025, frente a -$6.815 millones del tercer trimestre de 2025. El deterioro se explicó por una caída en el resultado por intereses y comisiones y, en menor medida, por el aumento del cargo de incobrables.

La morosidad de la cartera subió de 11,7% a 13,2%, con una cobertura de 106%. En simultáneo, la cartera de préstamos se redujo 1% trimestral, una combinación que eleva el costo del riesgo en un contexto donde el menor crecimiento del stock deja menos margen para compensar el deterioro de la calidad crediticia.

En Banco Galicia, la pérdida del cuarto trimestre de 2025 fue de -$105.053 millones, frente a -$112.055 millones del tercer trimestre de 2025, con un ROE de -6,9%. El número también se ubicó por debajo de lo previsto, ya que se esperaba -$72.479 millones.

La señal relevante dentro del grupo quedó en Naranja X, por la ampliación de la pérdida a -$48.836 millones y por el avance de la morosidad desde 11,7% a 13,2%, aun con una cobertura de 106%, mientras la cartera retrocedió 1% trimestral.

VER NOTA

Live Blog Post

El Gobierno en pie de guerra con los gremios: Inició sumarios a La Fraternidad y UTA

El Gobierno inició sumarios a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente durante el último paro de la CGT. Así lo informó el Ministerio de Capital Humano, que indicó que la decisión fue instrumentada a través de la Secretaría de Trabajo.

A partir de los sumarios, a los dos gremios se les aplicarían fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan al quite de la personería.

julio cordero
Julio Cordero, secretario de Trabajo.

Julio Cordero, secretario de Trabajo.

"En función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado", dice el comunicado oficial.

“El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluye.

Cabe recordad que La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, adhirió al paro de la CGT del 19 de febrero pasado aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, pero el gremio argumentó que esa medida no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.

En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.

Live Blog Post

Mineras y petroleras quieren megaalambrado de 400 km en la Patagonia

En la Patagonia austral, donde la ganadería ovina moldeó durante décadas la economía regional, impulsan una propuesta para alambrar hasta 400 km sobre la ruta 3, y así evitar el cruce de guanacos a zonas de producción ovina.

El proyecto, presentado durante la 102ª Exposición Rural de Puerto Deseado, propone un Modelo Integral de Ganadería Ovina Sustentable para recuperar la productividad de la estepa patagónica y devolver rentabilidad a un sector golpeado por la desertificación, la presión de la fauna silvestre y la falta de políticas agropecuarias sostenidas, según adelantó La Nación.

El proyecto propone la construcción de un alambrado “ecológico” de dos metros de altura efectiva a lo largo de entre 315 y 400 kilómetros, diseñada para evitar el ingreso masivo de guanacos a las áreas productivas.

El debate sobre la infraestructura rural y la fauna silvestre no es menor en la Patagonia. Según informó diario Río Negro, alrededor de 27.000 guanacos mueren cada año atrapados en alambrados en la región. Este problema que llevó a científicos y productores a estudiar diseños más seguros para los animales.

En ese contexto, el proyecto santacruceño plantea incorporar eco-ductos o compuertas cada 5 a 10 kilómetros, con el objetivo de permitir el paso controlado de fauna y mantener la conectividad biológica del ecosistema.

Uno de los aspectos que llama la atención es el esquema de financiamiento ambiental. La infraestructura se financiaría mediante un sistema mixto: 50% de inversión privada, 30% del Estado y 20% de créditos blandos.

"Parte de los recursos provendría de empresas mineras y petroleras que operan en la provincia, las cuales podrían comprar bonos de carbono locales para compensar su huella ambiental", contó el productor y técnico agropecuario Sebastián Apesteguía.

VER NOTA

Live Blog Post

Lionel Messi en la Casa Blanca, con Donald Trump hablando de la guerra contra Irán (?)

Lionel Messi visitó por primera vez la Casa Blanca en el marco de una invitación formal que recibió el Inter Miami luego de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2025. En el evento, el astro argentino saludó al presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Lo curioso fue que el presidente de USA comenzó hablando de la guerra con Irán, mientras los futbolistas escuchaban sus palabras que nada tenían que ver con el evento en cuestión...

"Nos gustan los campeones, los ganadores, y tenemos a muchos de ellos hoy (...) y antes de comenzar diré unas palabras sobre lo que está pasando respecto a nuestra operación en Irán. El ejército de USA, junto a los maravillosos socios israelíes, continúa demoliendo totalmente al enemigo mucho antes de lo previsto".

"Ahora llaman y dicen '¿cómo hacemos un trato?' Les dije 'llegan un poco tarde' y ahora queremos pelear más que ellos".

También dijo que Cuba "va a caer".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/2029674964391977370&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/2029673268672692273&partner=&hide_thread=false

"Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense tuvo la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanco, Lionel Messi", dijo Trump.

También le habló del fanatismo de su hijo hacia él, y preguntó, generando las risas de los presentes:"¿quién es mejor, Messi o Pelé?", cuando los futbolistas dijeron Messi, el presidente de USA coincidió: "estoy de acuerdo".

Live Blog Post

Bloomberg reveló el motivo de la salida de Lew de Economía: "Giro de Milei"

La semana pasada renunció el Secretario de Finanzas, Alejandro Lew por "razones personales", pero detrás de ese motivo para el afuera, trascendieron detalles de su salida.

La agencia estadounidense de noticias Bloomberg cuenta su versión, en una nota firmada por Manuela Tobías:

"El secretario de Finanzas de Argentina renunció la semana pasada después de un desacuerdo por los planes de recaudo de fondos en los mercados de capitales internacionales, resaltando el giro en la postura del presidente Javier Milei, quien se está alejando de un impulso para restaurar el acceso al financiamiento de Wall Street.

Alejandro Lew fue nombrado para el cargo en noviembre pasado, con el objetivo de encabezar el regreso de Argentina al mercado, y decidió renunciar amistosamente una vez que se tomó la decisión de no vender bonos en el exterior, según una persona familiarizada con el asunto.

(...)

Caputo insinuó la renuencia del gobierno a regresar a los mercados internacionales de capitales a fines del año pasado, escribiendo en una publicación en redes sociales que Argentina buscaría reducir su dependencia del financiamiento de Wall Street antes de los pagos de los bonos en enero.

Hasta mediados de enero, el equipo económico evaluó un amplio rango de opciones, desde una simple venta de bonos hasta un canje de deuda específico y otras estructuras intermedias, según inversores informados sobre las conversaciones. El gobierno estuvo a punto de acceder a los mercados a principios de enero con un rendimiento cercano al 9,75%, según dijeron, pero finalmente consideró que la tasa era demasiado alta.

En noviembre, Caputo dijo a inversores en Nueva York que Argentina planeaba recomprar bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 utilizando una fuente de financiamiento más barata.

El jueves, Caputo reiteró la decisión, diciendo que Argentina se concentraría en conseguir dinero del mercado local, privatizaciones y fuentes de financiamiento alternativas, mientras paga bonos globales existentes.

Si bien los costos de endeudamiento fueron un factor clave, no fueron el único. El gobierno también ha mantenido conversaciones con varios países sobre posibles financiamientos entre gobiernos, según la fuente. Tras aprobar una amnistía fiscal destinada a proteger a quienes revelen ahorros en dólares no declarados previamente, las autoridades buscan profundizar el mercado de capitales nacional para reducir la dependencia de Wall Street.

Caputo también ha dicho que la prima de riesgo soberano de Argentina debería ser aproximadamente la mitad de su nivel actual, dados los fundamentos macroeconómicos del país. Sin embargo, argumentó que emitir deuda en el extranjero no reduciría esa medida, dado que los inversores ya saben que Argentina puede acceder a los mercados si así lo desea. El gobierno está buscando financiamiento alternativo fuera de los mercados internacionales a tasas de interés más bajas, afirmó, sin dar más detalles".

caputo-lew
Live Blog Post

Correo Argentino: El cierre de sucursal que desató furia en un pueblo

La localidad puntana de Santa Rosa del Conlara atraviesa horas de incertidumbre tras confirmarse que la sucursal del Correo Argentino dejará de funcionar. La decisión forma parte de un proceso de reestructuración nacional que impacta en distintas oficinas del país y que, según denuncian los vecinos, golpea con especial fuerza a los pueblos del interior.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la oficina cerró sus puertas este jueves 5 de marzo, lo que marcaría el final de un servicio histórico para la comunidad. Los habitantes manifestaron su preocupación y aseguran que el cierre los dejaría prácticamente aislados de un sistema logístico fundamental.

Para muchos habitantes de Santa Rosa del Conlara, la oficina postal es más que un lugar para enviar cartas. Se trata también de un punto clave de conexión con el resto del país.

En localidades pequeñas y zonas rurales, el correo cumple funciones logísticas esenciales como la entrega de documentación oficial, recepción de compras online, envío de encomiendas y comunicación con organismos estatales.

La desaparición de este servicio obliga a los vecinos a trasladarse a otras ciudades para realizar trámites básicos. En muchos casos, eso significa recorrer varios kilómetros hasta Villa de Merlo u otras localidades cercanas.

Esta situación genera preocupación especialmente entre adultos mayores, pequeños emprendedores y productores rurales que utilizan el correo para recibir insumos o despachar productos.

En medio del malestar, vecinos de Santa Rosa del Conlara comenzaron a organizarse para intentar frenar la medida.

VER NOTA

Live Blog Post

Trump echó a la secretaria Kristi Noem, la cruzada contra la inmigración

Donald Trump anunció este jueves que reemplazó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Interior de USA (Homeland Security). En su lugar asumirá el actuar senador por Oklahoma Markwayne Mullin, a partir del próximo 31/03.

Noem fue una cruzada de la brutal política contra la inmigración del gobierno republicano, que incluyó asesinatos de ciudadanos estadounidenses por parte de la ICE, la policía migratoria.

La posibilidad de la salida de Noem del gabinete había ganado fuerza en las últimas horas luego de que se publicara que Trump "no estaba contento" después de lo que señaló fue un pobre desempeño de la secretaria esta semana en el Capitolio.

Noem compareció ante los Comités Judiciales del Senado y la Cámara de Representantes el martes y miércoles para un par de acaloradas audiencias de supervisión sobre su gestión del Departamento de Seguridad Nacional y sus agresivas acciones de cumplimiento de las leyes de inmigración, incluidos los tiroteos fatales de Renée Good y Alex Pretti en Minnesota.

VER NOTA

Live Blog Post

Bloomberg advierte a Milei: Menos insultos y más reformas sostenibles

Una columna de la agencia de noticias financieras Bloomberg, muy influyente en el mundo de los negocios, hizo una advertencia sobre el impacto que la violenta presentación de Javier Milei el domingo ante el Congreso puede tener entre los inversores.

"Los insultos de Milei energizan a sus bases. A los inversores, no tanto" se titula el artículo firmado Juan Pablo Spinetto, quien se ocupa de temas de la región.

El artículo señala que el mismo Milei "malhablado" es el que tiene que "persuadir" a los inversores internacionales y a las corporaciones globales de que "su experimento" pro-empresas perdurará y que la Argentina ya no es ese país sobre el que pesa un "largo historial de decepciones".

En esa línea, el columnista de Bloomberg advierte que "el desprecio del gobierno por las normas institucionales y su preferencia por la discreción en lugar de reglas claras debilitan su propia presentación"

Allí reconoce "resultados económicos impresionantes", como la desaceleración de la inflación, el crecimiento del PBI, la eliminación del déficit fiscal y la compra, aunque "lenta", de reservas del Banco Central. Además señala los "indicios" de que el país "está dejando atrás el estatismo y el sesgo antiempresarial".

"Todo eso importa", dice la nota de Bloomberg, pero que aún así "restaurar la credibilidad plena ante los inversores llevará años y probablemente varios gobiernos de todo el espectro político".

Toma el caso del Riesgo País alrededor de los "600 puntos" (cerró en 546 este jueves, en rigor) como un síntoma de que "los mercados y las empresas siguen sin estar convencidos" de las promesas de Milei.

Como signos de esa falta de confianza menciona además el magro comportamiento de las acciones argentinas en comparación con el "auge generalizado" de los papeles de la región.

Pero el dato que Spinetto encuentra "revelador" es que la inversión extranjera directa "continúa rezagada respecto a los años inmediatamente anteriores a Milei".

"Nada de esto apunta a un auge económico al estilo asiático. Más allá de la minería, la agricultura y el petróleo y el gas, pocos inversores sienten que se están perdiendo algo al mantenerse al margen por ahora, a la espera de ver si esta vez realmente es diferente para el famoso niño rebelde de la formulación de políticas en los mercados emergentes", agrega.

VER NOTA

Live Blog Post

Insólito: Argentinos varados en Medio Oriente piden ayuda a Chiqui Tapia

La escalada bélica en Medio Oriente tiene como correlato la imposibilidad de salir de la zona de conflicto para unos 630 argentinos, que se encuentran varados mayormente en en Israel y Qatar. Desde hace unos días vienen reclamando ayuda del Gobierno de Javier Milei, pero las respuestas por ahora, dicen, son insuficientes.

En este contexto de desesperación, le escribieron a Claudio ' Chiqui' Tapia para ver si puede ayudarlos, dado el antecedente reciente de la liberación de Nahuel Gallo, donde la AFA tuvo un rol importante de mediación (aunque el gobierno se niegue a reconocerlo porque sería admitir su fracaso).

"Si te digo de quién estamos esperando un llamado, te va a parecer muy loco... porque yo ya llamé, mandé mails, y siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Así que hoy sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que de repente pueden tener un montón de contactos acá que nos pueden ayudar por lo menos a viajar a todos los argentinos en un micro, protegidos, hasta Omán, donde están saliendo algunos aviones. Y no viajamos solos, sueltos, sin ningún tipo de contención. Nosotros no conocemos la zona", reveló Virginia Luca, una de las varadas en Emiratos Árabes, en diálogo con Infobae en Vivo.

VER NOTA

-------------

Otras noticias en Urgente24:

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

Mundial 2026: la FIFA presentó un inentendible póster oficial y generó rechazo

Quiebra cadena de electrodomésticos y remata todo a precios mega baratos

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES