Galicia y Naranja X agrandaron las pérdidas y la morosidad saltó al 13,2%

En otros resultados integrales del banco se registró una ganancia de $185.142 millones, que más que compensa los -$147.570 millones del trimestre anterior, aunque el eje de lectura del trimestre para el holding siguió siendo la magnitud del deterioro de Naranja X.

En el acumulado de 2025, GGAL finalizó con una ganancia de $196.046 millones, equivalente a un ROE de 2,5%, que sube a 4,2% si se excluyen los gastos de reestructuración por HSBC.

La señal relevante dentro del grupo quedó en Naranja X, por la ampliación de la pérdida a -$48.836 millones y por el avance de la morosidad desde 11,7% a 13,2%, aun con una cobertura de 106%, mientras la cartera retrocedió 1% trimestral.

Valuación relativa del sector

En valuación, GGAL cotiza a 1,26 veces valor libro, en línea con BMA (1,25x) y por encima de BBAR (1,11x) y SUPV (1,07x).

Con ese múltiplo, el mercado sostiene un premio relativo que depende, en gran medida, de estabilizar el desempeño de Naranja X y contener el deterioro de la calidad crediticia.

