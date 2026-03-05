Grupo Financiero Galicia registró en el cuarto trimestre de 2025 una pérdida de $83.544 millones, por debajo del rojo de $94.606 millones del tercer trimestre de 2025, con un ROE de -4,3%. El resultado quedó peor que la estimación de -$39.647 millones y el desvío se explicó principalmente por Naranja X, que profundizó de manera significativa su pérdida en el período.
PÉSIMOS NÚMEROS
Galicia y Naranja X agrandaron las pérdidas y la morosidad saltó al 13,2%
En el cuarto trimestre de 2025 Banco Galicia cerró en rojo con $105.053 millones y Naranja X perdió $48.836 millones y la morosidad subió a 13,2%.
En paralelo, los Otros Resultados Integrales sumaron $200.567 millones, por encima de lo esperado y superiores a los -$151.392 millones del trimestre previo, con impacto en la recomposición del Patrimonio Neto.
Naranja X profundizó el rojo y empeoró la morosidad
Naranja X reportó una pérdida de -$48.836 millones en el cuarto trimestre de 2025, frente a -$6.815 millones del tercer trimestre de 2025. El deterioro se explicó por una caída en el resultado por intereses y comisiones y, en menor medida, por el aumento del cargo de incobrables.
La morosidad de la cartera subió de 11,7% a 13,2%, con una cobertura de 106%. En simultáneo, la cartera de préstamos se redujo 1% trimestral, una combinación que eleva el costo del riesgo en un contexto donde el menor crecimiento del stock deja menos margen para compensar el deterioro de la calidad crediticia.
Banco Galicia también cerró en pérdida
En Banco Galicia, la pérdida del cuarto trimestre de 2025 fue de -$105.053 millones, frente a -$112.055 millones del tercer trimestre de 2025, con un ROE de -6,9%. El número también se ubicó por debajo de lo previsto, ya que se esperaba -$72.479 millones.
En otros resultados integrales del banco se registró una ganancia de $185.142 millones, que más que compensa los -$147.570 millones del trimestre anterior, aunque el eje de lectura del trimestre para el holding siguió siendo la magnitud del deterioro de Naranja X.
En el acumulado de 2025, GGAL finalizó con una ganancia de $196.046 millones, equivalente a un ROE de 2,5%, que sube a 4,2% si se excluyen los gastos de reestructuración por HSBC.
La señal relevante dentro del grupo quedó en Naranja X, por la ampliación de la pérdida a -$48.836 millones y por el avance de la morosidad desde 11,7% a 13,2%, aun con una cobertura de 106%, mientras la cartera retrocedió 1% trimestral.
Valuación relativa del sector
Con ese múltiplo, el mercado sostiene un premio relativo que depende, en gran medida, de estabilizar el desempeño de Naranja X y contener el deterioro de la calidad crediticia.
Más contenido de Urgente24
Javier Milei 2027: Crece el rumor de que 'alquimistas' quieren adelantar el comicio
Trump echó a la secretaria Kristi Noem, la cruzada contra la inmigración
Ante inacción del Gobierno, argentinos varados en Medio Oriente piden ayuda a Chiqui Tapia
Frío saludo: Santiago Caputo no disimuló ni un poquito su fastidio con Karina Milei