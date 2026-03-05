Santiago Caputo quedó tocado. Y por Karina Milei. La remoción de Sebastián Amerio, su hombre en la secretaría de Justicia, para ser reemplazado por Santiago Viola, un karinista, fue un golpe que el 'Mago del Kremlin' no vio venir.
QUEDÓ FILMADO
Frío saludo: Santiago Caputo no disimuló ni un poquito su fastidio con Karina Milei
Fue en la jura de Mahiques donde se vio notable el desprecio que exhibió el asesor especial por la hermana del Presidente, luego del golpe que ella le propinó.
El mismo Amerio se enteró por WhastApp que se iba con Mariano Cúneo Libarona, que renunció como ministro. La del mediático abogado era una salida más que anunciada. Lo de Amerio fue una sorpresa total.
Esa sorpresa, lógicamente, condujo a un fastidio que Caputo no pudo disimular cuando la hermana de Javier Milei, de creciente poder en el Gobierno, se acercó a saludarlo este jueves en la previa a la jura de Juan Bautista Mahiques -también alineado con la hermanísima- como nuevo ministro de Justicia.
Sonriente, la secretaria general de la Presidencia toma a Caputo de los hombros y le da un beso. El asesor, en cambio, mantuvo sus manos en los bolsillos y evitó todo el tiempo mirar a los ojos a Karina, con rostro adusto, como si fuera una señal de desprecio.
Continuó con esa expresión masticando chicle. Está claro que Caputo sabía que habría alguna cámara esperando ese momento. Aún así, el 'Mago' no hizo ningún esfuerzo por disfrazar su malestar, y en todo caso prefirió que trascienda.
Distinto fue el cálido abrazo que se dio con el Presidente, que se prolongó por un instante en el que Milei le dijo algunas palabras.
La frialdad de Caputo con Karina es síntoma del golpe que recibió con la salida de Amerio, una movida de la hermana presidencial para absorber espacios de poder, incluso acosta del asesor especial.
El enfrentamiento no es nuevo, pero es la primera vez que Caputo sufre una afectación de este estilo. Toda vez que se removió a alguién que había puesto, él dispuso su reemplazo. Como en la SIDE, con la salida de Sergio Neiffert y el ascenso de Cristian Auguadra.