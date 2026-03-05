Frío saludo: Santiago Caputo no disimuló ni un poquito su fastidio con Karina Milei

Embed El abrazo de Karina Milei y Santiago Caputo en la jura de Juan Bautista Mahiques pic.twitter.com/wjdX9fwYcR — Nicolás Palermo (@NicoJPalermo) March 5, 2026

Continuó con esa expresión masticando chicle. Está claro que Caputo sabía que habría alguna cámara esperando ese momento. Aún así, el 'Mago' no hizo ningún esfuerzo por disfrazar su malestar, y en todo caso prefirió que trascienda.

Distinto fue el cálido abrazo que se dio con el Presidente, que se prolongó por un instante en el que Milei le dijo algunas palabras.

La frialdad de Caputo con Karina es síntoma del golpe que recibió con la salida de Amerio, una movida de la hermana presidencial para absorber espacios de poder, incluso acosta del asesor especial.

El enfrentamiento no es nuevo, pero es la primera vez que Caputo sufre una afectación de este estilo. Toda vez que se removió a alguién que había puesto, él dispuso su reemplazo. Como en la SIDE, con la salida de Sergio Neiffert y el ascenso de Cristian Auguadra.