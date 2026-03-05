La agenda de Mahiques en Justicia: Jueces vacantes, sistema acusatorio y la incógnita de la Corte

La intención es que esos nombres lleguen a la Cámara Alta en las próximas semanas. El procedimiento administrativo requiere que el Presidente firme el envío para que luego los candidatos sean analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado.

En el entorno del nuevo ministro aseguran que el tema es urgente. “Es una prioridad”, señalaron fuentes cercanas al funcionario.

Los números explican la preocupación: el 36% de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes, mientras que la situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi el 46% de los puestos no tienen titular.

Durante los primeros años de gestión de La Libertad Avanza no se designaron nuevos jueces, fiscales ni defensores públicos. Ahora, desde el Gobierno aseguran que el proceso podría destrabarse. Según fuentes oficiales, el nuevo ministro cuenta con el respaldo político de Karina Milei para avanzar con los nombramientos.

La agenda de Juan Bautista Mahiques

Otro punto clave de la agenda será la puesta en marcha del sistema procesal acusatorio en nuevas jurisdicciones del país.

El presidente Javier Milei anticipó en su discurso de apertura de sesiones que el objetivo es que a fines de este año el nuevo Código Procesal Penal esté vigente en más del 65% del territorio nacional.

En ese esquema, uno de los desafíos inmediatos será la implementación del sistema en los tribunales federales de Comodoro Py, prevista para el 20 de abril, después de dos postergaciones durante la gestión anterior.

Sin embargo, el plan genera resistencias en algunos sectores del Poder Judicial. En los tribunales de Retiro sostienen que todavía faltan mejoras en infraestructura para que el sistema funcione correctamente: más salas de audiencias, mejor conectividad y arreglos en servicios básicos como el agua.

El modelo acusatorio también se extenderá al fuero penal económico, que funciona en un edificio de la calle Inmigrantes y donde, además, la cantidad de vacantes es aún mayor.

El cronograma oficial prevé otras fechas para su implementación en distintas jurisdicciones:

15 de junio: Córdoba

24 de agosto: Misiones

30 de noviembre: fuero federal de La Plata

La Corte Suprema, un tema para más adelante

Más allá de la urgencia por cubrir vacantes, el Gobierno también tiene pendiente completar la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres integrantes.

El presidente Javier Milei ya había intentado cubrir los dos lugares vacíos el año pasado con las postulaciones del abogado Manuel García-Mansilla y del juez federal Ariel Lijo, pero las candidaturas no prosperaron.

En la Casa Rosada aseguran que existen nuevos nombres en evaluación, aunque por ahora se mantienen en reserva.

Sin embargo, la estrategia del nuevo ministro sería esperar. Según fuentes oficiales, Mahiques planea enviar los pliegos recién hacia 2027.

“No está funcionando mal con tres miembros, pero está pensada para que funcione con cinco y hay que completarla”, explicaron desde el entorno del Gobierno.

Dos cargos clave sin titular

El plan a futuro también incluye cubrir otros puestos centrales dentro del sistema judicial.

Uno de ellos es la Procuración General de la Nación, que lleva ocho años sin un titular definitivo. Actualmente el cargo es ocupado de manera interina por Eduardo Casal, quien ya superó en tiempo de permanencia a varios procuradores que ejercieron formalmente el puesto.

La lista de nombramientos pendientes también incluye la Defensoría General de la Nación, que quedó vacante recientemente.

Para avanzar con estas designaciones el Gobierno necesitará reunir los dos tercios del Senado, un requisito que suele convertir este tipo de nombramientos en complejas negociaciones políticas.

Por eso, en el entorno del nuevo ministro consideran que primero deberá consolidar su gestión y sortear las tensiones internas dentro del oficialismo.

En la Casa Rosada aseguran que su cercanía con Karina Milei podría servirle como respaldo político. Aun así, reconocen que las disputas de poder dentro del área de Justicia todavía no están completamente saldadas.

