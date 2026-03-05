No es sólo La Anónima: Frávega, Megatone y otras también la sufren

Frávega, Cetrogar y Megatone, en problemas

fravega USHUAIA.jpg La crisis no es excluyente de los fabricantes, y las cadenas comerciales también sufren niveles de morosidad nunca vistos. Tal es el caso de Frávega.

El encarecimiento en el costo de los créditos pegó muy duro al interior de las cadenas comerciales, incluso en aquellas que ya tienen décadas funcionando en el mercado.

Uno de los casos más alarmantes es el de Bazar Avenida, donde la morosidad trepó por encima del 60%. Es decir, seis de cada diez clientes que financiaron las compras no pueden hacer frente a las cuotas.

En Coppel, que en los últimos años registró una morosidad más elevada que el promedio y no se dedica exclusivamente al financiamiento en la compra de electrodomésticos, la irregularidad alcanza al 70%.

De acuerdo a la página oficial de la compañía, el costo de los créditos también supera el promedio. Por un préstamo, la empresa dispone un costo financiero total (CFT) del 880% anual.

Más económico cuesta una línea para comprar muebles: 250% anual. Claramente son costos que exceden por lejos la inflación interanual y el ingreso proyectado de la gran mayoría de los asalariados.

En Frávega, por caso, la morosidad de los clientes se multiplicó por tres: pasó del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025, de acuerdo a los datos del BCRA En Frávega, por caso, la morosidad de los clientes se multiplicó por tres: pasó del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025, de acuerdo a los datos del BCRA

Cetrogar sigue en el ranking a la hora de evaluar la morosidad de los clientes: alcanza en torno al 48% (contra 17% del año anterior).

image

Megatone se encuentra un escalón más abajo: sufre una irregularidad en las financiaciones otorgadas en torno del 43%, más cerca del promedio del rubro.

Aunque elevada, la cadena Carsa aparece en el ranking con una morosidad por debajo del resto. Alcanzó a fines del año pasado el 38% contra 15% del año anterior.

La morosidad más baja la tiene Naldo Lombardi, en torno al 25% (contra 5% del año anterior).

En promedio, la morosidad en las cadenas comerciales alcanza al 41%... En promedio, la morosidad en las cadenas comerciales alcanza al 41%...

Electrodomésticos y un número dramático

"Las ventas de electrodomésticos durante el cuarto trimestre de 2025 se ubicaron un -18,6% por debajo, en términos reales, del registro correspondiente al mismo período del año anterior", destacó el informe de la consultora Vectorial.

"Las ventas de 'línea blanca' (heladeras, lavarropas, secadoras, lavavajillas, hornos y cocinas), 'línea marrón' (dispositivos que incluyen televisores, equipos de música y reproductores de video), 'línea gris' (informática) y 'pequeños electrodomésticos' registraron caídas con respecto al mismo trimestre del año anterior de -10,1%, -22,1%, -26,8% y -25,2%, respectivamente", según el mismo reporte.

Otras noticias de Urgente24

Un insumo clave presiona al campo argentino por el conflicto en Medio Oriente

"La represas (de Santa Cruz) continúan", dijo Claudio Vidal y Luis Caputo lo anunció por redes

Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego

Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país