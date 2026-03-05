La crisis en el sector de electrodomésticos no sólo viene por la oleada de importaciones y el desplome del consumo, sino también por los niveles inéditos de morosidad de las financiaciones para las compras de estos productos, que más que se duplicó: pasó del 14,8% al 41,2%, de acuerdo a cifras oficiales. Algo similar a lo que le ocurre a la cadena de supermercados La Anónima con su tarjeta de crédito.
NIVELES INÉDITOS DEL 70%
No es sólo La Anónima: Frávega, Megatone y otras también la sufren
Los problema financieros de La Anónima, por una morosidad que se multiplicó por 7, no es exclusiva de la cadena de los Braun. El último año, la morosidad de las financiaciones para la compra de electrodomésticos golpeó a Frávega, Cetrogar y otros...
Y ese salto se dio en medio de un recalentamiento de las tasas de interés en un contexto de contracción del poder adquisitivo de los consumidores. En efecto, las ventas de electrodomésticos (medidas en unidades) cayeron nada menos que 18,6% al comparar el último trimestre de 2025 con el mismo período del año anterior.
La última mala noticia del sector la dio la fábrica Peabody, que en las últimas horas formalizó una convocatoria de acreedores.
Pero la crisis no es excluyente de los fabricantes. Las cadenas comerciales sufren niveles de morosidad nunca vistos. Y es generalizada.
Así, por las caídas en las ventas, tanto los fabricantes como las cadenas comerciales ajustaron sus márgenes al máximo.
Frávega, Cetrogar y Megatone, en problemas
El encarecimiento en el costo de los créditos pegó muy duro al interior de las cadenas comerciales, incluso en aquellas que ya tienen décadas funcionando en el mercado.
Uno de los casos más alarmantes es el de Bazar Avenida, donde la morosidad trepó por encima del 60%. Es decir, seis de cada diez clientes que financiaron las compras no pueden hacer frente a las cuotas.
En Coppel, que en los últimos años registró una morosidad más elevada que el promedio y no se dedica exclusivamente al financiamiento en la compra de electrodomésticos, la irregularidad alcanza al 70%.
De acuerdo a la página oficial de la compañía, el costo de los créditos también supera el promedio. Por un préstamo, la empresa dispone un costo financiero total (CFT) del 880% anual.
Más económico cuesta una línea para comprar muebles: 250% anual. Claramente son costos que exceden por lejos la inflación interanual y el ingreso proyectado de la gran mayoría de los asalariados.
Cetrogar sigue en el ranking a la hora de evaluar la morosidad de los clientes: alcanza en torno al 48% (contra 17% del año anterior).
Megatone se encuentra un escalón más abajo: sufre una irregularidad en las financiaciones otorgadas en torno del 43%, más cerca del promedio del rubro.
Aunque elevada, la cadena Carsa aparece en el ranking con una morosidad por debajo del resto. Alcanzó a fines del año pasado el 38% contra 15% del año anterior.
La morosidad más baja la tiene Naldo Lombardi, en torno al 25% (contra 5% del año anterior).
Electrodomésticos y un número dramático
"Las ventas de electrodomésticos durante el cuarto trimestre de 2025 se ubicaron un -18,6% por debajo, en términos reales, del registro correspondiente al mismo período del año anterior", destacó el informe de la consultora Vectorial.
"Las ventas de 'línea blanca' (heladeras, lavarropas, secadoras, lavavajillas, hornos y cocinas), 'línea marrón' (dispositivos que incluyen televisores, equipos de música y reproductores de video), 'línea gris' (informática) y 'pequeños electrodomésticos' registraron caídas con respecto al mismo trimestre del año anterior de -10,1%, -22,1%, -26,8% y -25,2%, respectivamente", según el mismo reporte.
Otras noticias de Urgente24
Un insumo clave presiona al campo argentino por el conflicto en Medio Oriente
"La represas (de Santa Cruz) continúan", dijo Claudio Vidal y Luis Caputo lo anunció por redes
Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego
Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país