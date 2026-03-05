La final de la Copa del Rey ya tiene protagonistas y, como suele ocurrir cada año, la ciudad sede empieza a sentir el impacto inmediato. Sevilla recibirá el duelo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad el próximo 18 de abril y, a pocas horas de confirmarse el partido, los precios de hoteles y alojamientos turísticos comenzaron a dispararse.
DUELO CONFIRMADO
Explotan los precios en Sevilla por la final de Copa del Rey: hoteles y alquileres por las nubes
La final entre Atlético y Real Sociedad dispara el turismo en Sevilla. Hoteles de tres estrellas superan los 800€ y apartamentos rozan los 900€ por noche.
El equipo del Cholo Simeone se enfrentará a la Real después de que el conjunto donostiarra eliminara al Athletic Club. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo se impuso 1-0 en Anoeta y cerró la serie con un 2-0 global, tras haber ganado también el partido de ida.
El duelo promete movilizar a dos aficiones muy numerosas. El Atlético de Madrid cuenta con una de las hinchadas más fieles y viajantes del fútbol español, mientras que la Real Sociedad también prepara un importante desplazamiento desde el País Vasco para acompañar a su equipo en una final que genera enorme expectativa.
Pero incluso antes de que los aficionados comiencen a organizar el viaje, la ciudad sede ya muestra el impacto del evento. Los precios de hoteles y alojamientos en Sevilla se dispararon apenas se confirmó la final, con tarifas que en muchos casos multiplican varias veces los valores habituales para esa misma noche.
Hoteles por las nubes: más de 800 euros por una noche en Sevilla
Con la final ya confirmada, comenzaron también las primeras búsquedas de alojamiento en Sevilla para el fin de semana del partido. Y los precios no tardaron en reflejar el impacto del evento. En el programa deportivo El Larguero, de la Cadena SER y conducido por Manu Carreño, analizaron cuánto costaría hoy organizar el viaje para ver la final en directo.
El resultado del ejercicio fue claro: los hoteles ya se dispararon. Las primeras opciones de tres estrellas para la noche del 18 al 19 de abril rondan los 800 euros, con establecimientos que aparecen en plataformas de reservas por 816, 862 o incluso cerca de 900 euros. En algunos casos, las tarifas superan los 1.000 euros por una sola noche.
La situación es todavía más marcada en los hoteles de cuatro estrellas, donde los precios ya se mueven entre 1.300 y casi 2.000 euros para esa misma fecha. Un escenario que complica el plan de muchos aficionados que intentan organizar el viaje con poca anticipación.
A ese gasto hay que sumarle el transporte. Los vuelos hacia Sevilla también empiezan a reflejar la presión de la demanda, con combinaciones que en algunos casos (más que nada para los vascos) superan los 600 o 700 euros dependiendo de la ciudad de origen y la escala necesaria para llegar a tiempo al partido.
Por eso, como suele ocurrir cada año en este tipo de eventos, muchos aficionados optarán finalmente por viajar en coche, especialmente quienes se desplazan desde Madrid, el País Vasco u otras ciudades relativamente cercanas. Un fenómeno que ya es habitual cuando Sevilla acoge la final de la Copa del Rey y que convierte a la ciudad en el gran punto de encuentro del fútbol español durante ese fin de semana.
Airbnb y el alquiler turístico: comodidad… y precios disparados
La otra cara del alojamiento en Sevilla para la final de la Copa del Rey está en el mercado de los apartamentos turísticos, donde plataformas como Airbnb se han convertido en una de las opciones más buscadas por los aficionados. Para muchos viajeros resulta una alternativa más cómoda que el hotel, ya que permite alojarse en grupo, compartir gastos y tener mayor flexibilidad durante el fin de semana del partido.
Sin embargo, ese mismo mercado también refleja la fuerte presión de la demanda. Las primeras búsquedas para la noche de la final muestran apartamentos con cuatro, cinco o incluso seis camas que ya rondan los 900 euros por noche, cifras muy superiores a las habituales para la ciudad.
El fenómeno vuelve a alimentar el debate que desde hace años existe en España sobre el impacto del alquiler turístico en el mercado inmobiliario. Mientras estas plataformas facilitan el alojamiento a los visitantes y multiplican la oferta para eventos masivos como una final de Copa del Rey, también han sido señaladas como uno de los factores que empujan al alza los precios de la vivienda y de los alquileres en muchas ciudades.
Para los aficionados que planean viajar a Sevilla el 18 de abril, el resultado es claro: tanto hoteles como apartamentos ya reflejan una demanda disparada, y encontrar alojamiento a precios razonables se vuelve cada vez más complicado a medida que se acerca la final.
