Explotan los precios en Sevilla por la final de Copa del Rey: hoteles y alquileres por las nubes

El resultado del ejercicio fue claro: los hoteles ya se dispararon. Las primeras opciones de tres estrellas para la noche del 18 al 19 de abril rondan los 800 euros, con establecimientos que aparecen en plataformas de reservas por 816, 862 o incluso cerca de 900 euros. En algunos casos, las tarifas superan los 1.000 euros por una sola noche.

La situación es todavía más marcada en los hoteles de cuatro estrellas, donde los precios ya se mueven entre 1.300 y casi 2.000 euros para esa misma fecha. Un escenario que complica el plan de muchos aficionados que intentan organizar el viaje con poca anticipación.

Edificio Pedro Roldan, Sevilla El histórico edificio Pedro Roldán, en pleno casco sevillano, se encuentra entre las zonas donde se concentrará el movimiento turístico por la final de la Copa del Rey.

A ese gasto hay que sumarle el transporte. Los vuelos hacia Sevilla también empiezan a reflejar la presión de la demanda, con combinaciones que en algunos casos (más que nada para los vascos) superan los 600 o 700 euros dependiendo de la ciudad de origen y la escala necesaria para llegar a tiempo al partido.

Por eso, como suele ocurrir cada año en este tipo de eventos, muchos aficionados optarán finalmente por viajar en coche, especialmente quienes se desplazan desde Madrid, el País Vasco u otras ciudades relativamente cercanas. Un fenómeno que ya es habitual cuando Sevilla acoge la final de la Copa del Rey y que convierte a la ciudad en el gran punto de encuentro del fútbol español durante ese fin de semana.

Airbnb y el alquiler turístico: comodidad… y precios disparados

La otra cara del alojamiento en Sevilla para la final de la Copa del Rey está en el mercado de los apartamentos turísticos, donde plataformas como Airbnb se han convertido en una de las opciones más buscadas por los aficionados. Para muchos viajeros resulta una alternativa más cómoda que el hotel, ya que permite alojarse en grupo, compartir gastos y tener mayor flexibilidad durante el fin de semana del partido.

Sin embargo, ese mismo mercado también refleja la fuerte presión de la demanda. Las primeras búsquedas para la noche de la final muestran apartamentos con cuatro, cinco o incluso seis camas que ya rondan los 900 euros por noche, cifras muy superiores a las habituales para la ciudad.

La Catedral de Sevilla La Catedral de Sevilla, uno de los grandes símbolos de la ciudad, recibirá a miles de aficionados durante el fin de semana de la final.

El fenómeno vuelve a alimentar el debate que desde hace años existe en España sobre el impacto del alquiler turístico en el mercado inmobiliario. Mientras estas plataformas facilitan el alojamiento a los visitantes y multiplican la oferta para eventos masivos como una final de Copa del Rey, también han sido señaladas como uno de los factores que empujan al alza los precios de la vivienda y de los alquileres en muchas ciudades.

Para los aficionados que planean viajar a Sevilla el 18 de abril, el resultado es claro: tanto hoteles como apartamentos ya reflejan una demanda disparada, y encontrar alojamiento a precios razonables se vuelve cada vez más complicado a medida que se acerca la final.

