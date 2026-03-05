Boca rompe el mercado de pases y cierra un acuerdo relámpago por un jugador TOP

El nombre que empezó a sonar y por el cual Boca ya inició gestiones es por Alan Lescano, 10 y capitán de Argentinos Juniors. Luego de que se consolidara la salida de Lucas Blondel a Huracán, el Xeneize obtuvo un cupo extra para incorporar a una cara nueva y el tiempo para negociar expira el próximo 10 de marzo a las 17hs, por lo que hay que cerrar todo de manera exprés.