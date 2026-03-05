Boca tuvo una noche maravillosa en la Fortaleza Granate donde venció a Lanús por 3-0 mostrando un nivel futbolístico que hace tiempo no evidenciaba en el campo. Más allá de esto hoy en día el Xeneize es noticia porque Juan Román Riquelme decidió acelerar para cerrar a una figura que rompe el mercado de pases.
"HAY ACUERDO"
Boca rompe el mercado de pases y cierra un acuerdo relámpago por un jugador TOP
En las últimas horas Boca aceleró con todo para quedarse con un jugador TOP del fútbol argentino sobre el final del mercado de pases.
Una de las figuras de Boca en la noche de ayer fue Tomás Aranda, juvenil de 18 años que le dio desparpajo, juego y cambio de ritmo a la mitad de cancha Xeneize. Más allá de esta grata aparición en la cúpula dirigencial con Juan Román Riquelme a la cabeza consideran que hace falta un jugador de experiencia que se ponga el equipo al hombro sobre todo en los partidos de Copa Libertadores.
El nombre que empezó a sonar y por el cual Boca ya inició gestiones es por Alan Lescano, 10 y capitán de Argentinos Juniors. Luego de que se consolidara la salida de Lucas Blondel a Huracán, el Xeneize obtuvo un cupo extra para incorporar a una cara nueva y el tiempo para negociar expira el próximo 10 de marzo a las 17hs, por lo que hay que cerrar todo de manera exprés.
Boca aceleró por Alan Lescano
“Boca avanza fuerte por Alan Lescano. Mientras Argentinos Juniors negocia con Gimnasia para comprar el 50% restante del pase, Riquelme negocia con Malaspina. La operación se podría concretar por 6 o 7 millones de dólares por el 100%”, afirmó Fafi Pérez en DSports Radio, por lo que ahora habrá que ver cómo se resuelve todo.
Hace algunas horas Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, aseguró que no había hablado con Riquelme y además indicó que en este momento al Bicho no le conviene vender Lescano ya que tiene solamente el 50% del pase. Desde Boca confirman que sí hubo comunicación de Riquelme con el mandamás del Bicho y ahora todo se acelera.
La idea es que en las próximas horas Argentinos logre acordar con Gimnasia la compra del 50% del pase y acto seguido sea Boca el que se ponga de acuerdo con el club de La Paternal. Al mismo tiempo César Merlo informó “hay acuerdo” entre Alan Lescano y el Xeneize a término personal, por lo que el jugador espera que los clubes cierren el trato para ponerse la camiseta azul y oro.
Más en GOLAZO24
Messi con Trump: el encuentro que explota en el mundo entero
Di Carlo se hartó de Tapia y River toma una decisión que explota en AFA
Chacho Coudet tomó la primera gran decisión que sacude a River Plate