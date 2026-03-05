Di Carlo se hartó de Tapia y River toma una decisión que explota en AFA

Desde el Predio Lionel Andrés Messi se dijo que la medida se ratificó por unanimidad en la reunión de Comité Ejecutivo que se dio el pasado martes pero lo que se supo más tarde es que hubo representantes de clubes ausentes y uno de los que no votó fue River, una clara muestra de que los dirigentes del Millonario no estaban en sintonía con lo que proponían el resto de sus pares en AFA.