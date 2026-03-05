River está viviendo de cambios importantes y no solo por lo que fue la salida de Marcelo Gallardo para que se dé el arribo de Eduardo Coudet. En las últimas horas se reveló que Stéfano Di Carlo, presidente del Millonario, se hartó de las diferentes decisiones de Chiqui Tapia y tomó una decisión que impacta en AFA.
Di Carlo se hartó de Tapia y River toma una decisión que explota en AFA
En ESPN confirmaron la fuerte decisión que tomó River con Stéfano Di Carlo a la cabeza contra la AFA de Tapia.
El fútbol argentino está viviendo días más que particulares ya que se ratificó el paro en todas las divisiones en protesta por las denuncias presentadas por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) por presunta evasión impositiva por parte de la AFA donde los dos máximos implicados son Claudio Tapia (Presidente) y Pablo Toviggino (Tesorero).
Desde el Predio Lionel Andrés Messi se dijo que la medida se ratificó por unanimidad en la reunión de Comité Ejecutivo que se dio el pasado martes pero lo que se supo más tarde es que hubo representantes de clubes ausentes y uno de los que no votó fue River, una clara muestra de que los dirigentes del Millonario no estaban en sintonía con lo que proponían el resto de sus pares en AFA.
River rompe relaciones con AFA
En River ya expresaron en su momento que no estaban de acuerdo con el título otorgado a Rosario Central, al mismo tiempo que tampoco están de acuerdo con el formato actual de los torneos y el cambio de reglas sobre la marcha y parece que el llamado al paro fue la gota que rebalsó el vaso. Es por eso que el Millonario tomó la determinación de cortar relaciones con AFA.
Nicolás Distasio anunció en F12, programa de ESPN, que con Stéfano Di Carlo a la cabeza la decisión es no formar más parte de las decisiones que viene tomando la AFA. “River no participará más del Comité Ejecutivo de AFA. Lo del paro fue la situación que terminó de romper todo”, explicó el periodista. Cabe destacar que el Millonario tiene una de las vicepresidencias a la cual renunciaría.
Hasta el momento River había tomado la postura de mostrar su disidencia en diferentes determinaciones de AFA aunque al momento de votar se acompañaba a la mayoría. Ahora Di Carlo decidió ir por un camino diferente y optó por romper relaciones con la casa madre del fútbol argentino a cargo de Claudio Tapia y no acudir más a las reuniones de comité ejecutivo, algo que ya había sucedido tiempo atrás con Rodolfo D’Onofrio como presidente del club.
